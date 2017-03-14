15 гениальных ниш для вашего дома

Чтобы сделать дом более функциональным и удобным, нужно заказать настоящий дизайн-проект. Правда, не каждый из них может похвастаться действительно гениальными решениями для оформления жилого пространства. Сегодня мы представляем вам идеи, которыми можно разбавить стандартный проект, придав ему большей функциональности.

В нашей Книге Идей есть интересные решения как для загородного дома, так и для квартиры. Если вы планируете ремонт или строительство, обязательно подумайте о том, где бы они могли вам пригодиться.