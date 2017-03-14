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15 гениальных ниш для вашего дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH Столовая комната в стиле модерн
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Чтобы сделать дом более функциональным и удобным, нужно заказать настоящий дизайн-проект. Правда, не каждый из них может похвастаться действительно гениальными решениями для оформления жилого пространства. Сегодня мы представляем вам идеи, которыми можно разбавить стандартный проект, придав ему большей функциональности.

В нашей Книге Идей есть интересные решения как для загородного дома, так и для квартиры. Если вы планируете ремонт или строительство, обязательно подумайте о том, где бы они могли вам пригодиться.

​Игровая для ребенка

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 Медиа комната в стиле модерн
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

В гостиной загородного дома, детской комнате или игровой на втором этаже такая ниша смотрелась бы просто идеально! Но ее можно сделать и на основе разрушенной кладовки в квартире, что тоже очень интересно!

​Подиум с дверьми-слайдерами

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

В загородном доме такой вариант отлично подойдет для детской комнаты, чтобы разместить множество мест хранения под кроватью.  А вот в рамках малогабаритной квартиры идея пригодится всем владельцам двушек и однушек.

​Кабинет под лестницей

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Такую идею можно реализовать под лестницей в загородном доме и на балконе обычной квартиры, который был остеклен и утеплен. Лишние 2-3 квадратных метра оказываются рабочими, а не простаивающими.

​Мягкое местечко

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH Столовая комната в стиле модерн
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

Еще один прекрасный вариант на одного для просмотра телевизора может быть как в гостиной, так и в детской. В спальне он может быть даже местом для сна, обычно такие идеи реализуются в детской комнате. Цветовая гамма этого варианта подходит и для мальчика, и для девочки.

​Детский домик

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Детская комната в стиле модерн
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Такой домик-кроватка или домик-диванчик может быть сделан самостоятельно или на заказ. Особенно интересные и удобные проекты создают турецкие мебельные фабрики.

​Встроенная деревянная мебель

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Рабочий кабинет в стиле модерн
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

На этой мансарде есть очень удобные встроенные шкафчики с нишами (справа с подсветкой) в американском стиле. Их формат может быть маленьким, как на фото, или большим, например, во всю стену в гостиной.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Под мансардой – гардероб

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture Гардеробная в стиле модерн
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

Отличная идея для дачи, мансардной спальни или просто квартиры-мансарды в старом здании. Этот прием позволяет использовать пространство внизу для комнаты, а вверху – для гардероба.

​Шкаф-купе в ванной комнате

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Ванная комната в стиле модерн Дерево Коричневый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Такой шкаф-купе не имеет деревянных элементов, внутри стоит стиральная и сушильная машина, выдвижная гладильная доска, шкафчик для бытовой химии и несколько полочек для полотенец.

​Эркер в детской

Quarto Infantil , Formafantasia Formafantasia Детская комнатаАксессуары и декор Текстиль Оранжевый
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

Если вы сейчас находитесь на стадии планирования загородного дома, предусмотрите такой вот мягкий эркер в детской комнате или игровой! Малыши оценят!

​Гипсокартон для кабинета

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Рабочий кабинет в эклектичном стиле
KAPRANDESIGN

NYC. 5-th Ave

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Зонирование можно провести в гостиной, коридоре, комнате, даже на кухне. Такой кабинет создается с помощью гипсокартонной перегородки с идентичной другим стенам отделкой.

​Мезонин

Haus für Julia und Björn, Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Рабочий кабинет в стиле кантри
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Мезонин – второй уровень в комнатах, где он может быть использован как полноценное помещение или жилая зона. Обычно на нем расположена спальня или гардероб. Можно устроить мезонин в виде ниши, тогда где-то у комнаты будет двойная высота, а где-то – создан мезонин.

​Спальня-ниша

Jasne, ciepłe mieszkanie w nowoczesnym stylu, MONOstudio MONOstudio Спальня в стиле модерн
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

Отделить такое пространство в 22-метровой гостиной достаточно легко, отдайте 7 метров под кровать и комод – и у вас уже есть спальня!

​Гипсокартонные ниши

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такие маленькие ниши можно снабдить подсветкой или розетками, они будут отлично смотреться в любом интерьере!

​Домики для кошек…

Ristrutturazione, HENMADE HENMADE Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HENMADE

Ristrutturazione

HENMADE
HENMADE
HENMADE

… бывают самых разных типов, но он точно должен быть и у вашего питомца!

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