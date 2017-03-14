15 гениальных ниш для вашего дома

Чтобы сделать дом более функциональным и удобным, нужно заказать настоящий дизайн-проект. Правда, не каждый из них может похвастаться действительно гениальными решениями для оформления жилого пространства. Сегодня мы представляем вам идеи, которыми можно разбавить стандартный проект, придав ему большей функциональности.
В нашей Книге Идей есть интересные решения как для загородного дома, так и для квартиры. Если вы планируете ремонт или строительство, обязательно подумайте о том, где бы они могли вам пригодиться.
В гостиной загородного дома, детской комнате или игровой на втором этаже такая ниша смотрелась бы просто идеально! Но ее можно сделать и на основе разрушенной кладовки в квартире, что тоже очень интересно!
В загородном доме такой вариант отлично подойдет для детской комнаты, чтобы разместить множество мест хранения под кроватью. А вот в рамках малогабаритной квартиры идея пригодится всем владельцам двушек и однушек.
Такую идею можно реализовать под лестницей в загородном доме и на балконе обычной квартиры, который был остеклен и утеплен. Лишние 2-3 квадратных метра оказываются рабочими, а не простаивающими.
Еще один прекрасный вариант на одного для просмотра телевизора может быть как в гостиной, так и в детской. В спальне он может быть даже местом для сна, обычно такие идеи реализуются в детской комнате. Цветовая гамма этого варианта подходит и для мальчика, и для девочки.
Такой домик-кроватка или домик-диванчик может быть сделан самостоятельно или на заказ. Особенно интересные и удобные проекты создают турецкие мебельные фабрики.
На этой мансарде есть очень удобные встроенные шкафчики с нишами (справа с подсветкой) в американском стиле. Их формат может быть маленьким, как на фото, или большим, например, во всю стену в гостиной.
Отличная идея для дачи, мансардной спальни или просто квартиры-мансарды в старом здании. Этот прием позволяет использовать пространство внизу для комнаты, а вверху – для гардероба.
Такой шкаф-купе не имеет деревянных элементов, внутри стоит стиральная и сушильная машина, выдвижная гладильная доска, шкафчик для бытовой химии и несколько полочек для полотенец.
Если вы сейчас находитесь на стадии планирования загородного дома, предусмотрите такой вот мягкий эркер в детской комнате или игровой! Малыши оценят!
Зонирование можно провести в гостиной, коридоре, комнате, даже на кухне. Такой кабинет создается с помощью гипсокартонной перегородки с идентичной другим стенам отделкой.
Мезонин – второй уровень в комнатах, где он может быть использован как полноценное помещение или жилая зона. Обычно на нем расположена спальня или гардероб. Можно устроить мезонин в виде ниши, тогда где-то у комнаты будет двойная высота, а где-то – создан мезонин.
Отделить такое пространство в 22-метровой гостиной достаточно легко, отдайте 7 метров под кровать и комод – и у вас уже есть спальня!
Такие маленькие ниши можно снабдить подсветкой или розетками, они будут отлично смотреться в любом интерьере!
… бывают самых разных типов, но он точно должен быть и у вашего питомца!
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