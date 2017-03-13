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TOP-10 проектов домов, которые можно построить самим

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Строить дом самостоятельно очень сложно, но дешевле. А иногда у нас просто нет выбора. Главное в этом деле – не слишком теоретизировать, так как информация, найденная в Интернете, обычно бывает не точна или вовсе не верна. Потому нужно найти мастера, который расскажет вам о своем реальном опыте стройки.

Так, мы советуем вам обращать внимание на самые простые проекты домов для самостоятельной стройки. Двухэтажный мансардный, 80-100 метров, без подвала, на ленточном фундаменте и с простым крыльцом – то, что нам нужно в данном случае! Дополнить проект изысканными деталями можно всегда, а вот ошибиться в сложном проекте очень и очень легко.

Поэтому мы представляем вашему вниманию простые и удачные проекты домов, которые можно построить своими руками. Какой выберете вы?

​Скандинавский утонченный

デンマークの家並みを彷彿させる 本格北欧住宅, 株式会社 ヨゴホームズ 株式会社 ヨゴホームズ Дома в скандинавском стиле
株式会社 ヨゴホームズ

株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ

Такой дом построить будет очень дешево. Его главные плюсы – это миниалистичная, максимально простая отделка, светлая цветовая гамма и наличие эркера в столовой. Дом может казаться вам даже слишком простым, но поверьте, после добавления к нему крыльца, террасы, заборчика и автомобиля на стоянке он сразу приобретет лаконичный, стильный и современный вид.

Общая площадь дома – 114 кв. метров, он может быть реализован своими руками примерно за 2,1 млн рублей. Посмотреть интерьеры можно здесь.

​Южно-французский провинциальный

- French Country Style・フレンチカントリースタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ Дома в стиле кантри Коричневый
株式会社アートカフェ

株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ

Стилистика этого дома находится между средиземноморским и французским стилем прованс, что делает его очень колоритным. Реализованный в азиатской(!) стране, он также приобрел и современную лаконичность, и исключительно экологичные интерьеры на основе натурального дерева.

Этот дом имеет большую площадь – около 160 кв. метров, реализовать его можно примерно за 2,6-2,7 млн рублей, не учитывая стоимость ставень и декоративных деревянных элементов. Больше фотографий здесь.

​Английский георгианский

北欧のテイストを取り入れたお家・＊, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 Дома в эклектичном стиле
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

Интересный и очень традиционный английский проект мы нашли реализованным… в Японии! Он очень точно скопировал все главные признаки стиля и выглядит по-европейски статно.

Площадь этого дома – около 90 кв. метров, в нем есть 3 спальни и 2 ванные комнаты. Реализация возможна за 1,5 млн рублей, если второй этаж сделать мансардным. Посмотреть светлые интерьеры с большим количеством натуральных деревянных элементов можно здесь. 

​Польский ультра-современный

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Более дорогостоящий 240-метровый проект потребует уже 4 млн рублей для реализации самостоятельно и около 5 млн рублей – с услугами бригады. Выполнен он в стиле польский модерн со множеством ярких акцентов в интерьере.

​Минималистичный польский

homify
homify

homify
homify
homify

Еще один очень и очень стильный проект дома с гаражом имеет общую площадь в 105 кв. метров + гараж. Статью о нем можно прочитать здесь, в ней вы найдете поистине завораживающие интерьеры! Стоимость строительства этого дома в том формате, что вы увидите на фотографиях – 4,2 млн рублей, «под ключ», с учетом работы строителей.

​Простейший польский

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один проект «из доступных» предоставлен нам польской студией Архипелаг. Прочитать статью о нем можно здесь. При общей площади в 92 кв. метра с внутренней отделкой он стоит всего лишь 3,2 млн. рублей.

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​Традиционный европейский

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Дома в рустикальном стиле Кирпичи
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Посмотреть интерьеры еще одного традиционного европейского дома можно здесь.

​Европейский таунхаус

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

А об этом удивительном узкофасадном доме с интересной планировкой мы уже писали здесь. 

​Упрощенное шале

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Стартовый коттедж с очень амбициозным внешним видом и небольшой стоимостью реализации был уже описан здесь. 

​Польский одноэтажный

homify
homify

homify
homify
homify

Об этом красивом и очень аккуратном доме на homify мы еще не писали, но планировку можно посмотреть здесь.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

До и После: Бюджетное превращение деревенского домика в романтичную дачу
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