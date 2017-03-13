TOP-10 проектов домов, которые можно построить самим

Строить дом самостоятельно очень сложно, но дешевле. А иногда у нас просто нет выбора. Главное в этом деле – не слишком теоретизировать, так как информация, найденная в Интернете, обычно бывает не точна или вовсе не верна. Потому нужно найти мастера, который расскажет вам о своем реальном опыте стройки.
Так, мы советуем вам обращать внимание на самые простые проекты домов для самостоятельной стройки. Двухэтажный мансардный, 80-100 метров, без подвала, на ленточном фундаменте и с простым крыльцом – то, что нам нужно в данном случае! Дополнить проект изысканными деталями можно всегда, а вот ошибиться в сложном проекте очень и очень легко.
Поэтому мы представляем вашему вниманию простые и удачные проекты домов, которые можно построить своими руками. Какой выберете вы?
Такой дом построить будет очень дешево. Его главные плюсы – это миниалистичная, максимально простая отделка, светлая цветовая гамма и наличие эркера в столовой. Дом может казаться вам даже слишком простым, но поверьте, после добавления к нему крыльца, террасы, заборчика и автомобиля на стоянке он сразу приобретет лаконичный, стильный и современный вид.
Общая площадь дома – 114 кв. метров, он может быть реализован своими руками примерно за 2,1 млн рублей. Посмотреть интерьеры можно здесь.
Стилистика этого дома находится между средиземноморским и французским стилем прованс, что делает его очень колоритным. Реализованный в азиатской(!) стране, он также приобрел и современную лаконичность, и исключительно экологичные интерьеры на основе натурального дерева.
Этот дом имеет большую площадь – около 160 кв. метров, реализовать его можно примерно за 2,6-2,7 млн рублей, не учитывая стоимость ставень и декоративных деревянных элементов. Больше фотографий здесь.
Интересный и очень традиционный английский проект мы нашли реализованным… в Японии! Он очень точно скопировал все главные признаки стиля и выглядит по-европейски статно.
Площадь этого дома – около 90 кв. метров, в нем есть 3 спальни и 2 ванные комнаты. Реализация возможна за 1,5 млн рублей, если второй этаж сделать мансардным. Посмотреть светлые интерьеры с большим количеством натуральных деревянных элементов можно здесь.
Более дорогостоящий 240-метровый проект потребует уже 4 млн рублей для реализации самостоятельно и около 5 млн рублей – с услугами бригады. Выполнен он в стиле польский модерн со множеством ярких акцентов в интерьере.
Еще один очень и очень стильный проект дома с гаражом имеет общую площадь в 105 кв. метров + гараж. Статью о нем можно прочитать здесь, в ней вы найдете поистине завораживающие интерьеры! Стоимость строительства этого дома в том формате, что вы увидите на фотографиях – 4,2 млн рублей, «под ключ», с учетом работы строителей.
Еще один проект «из доступных» предоставлен нам польской студией Архипелаг. Прочитать статью о нем можно здесь. При общей площади в 92 кв. метра с внутренней отделкой он стоит всего лишь 3,2 млн. рублей.
Посмотреть интерьеры еще одного традиционного европейского дома можно здесь.
А об этом удивительном узкофасадном доме с интересной планировкой мы уже писали здесь.
Стартовый коттедж с очень амбициозным внешним видом и небольшой стоимостью реализации был уже описан здесь.
Об этом красивом и очень аккуратном доме на homify мы еще не писали, но планировку можно посмотреть здесь.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;