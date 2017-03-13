TOP-10 проектов домов, которые можно построить самим

Строить дом самостоятельно очень сложно, но дешевле. А иногда у нас просто нет выбора. Главное в этом деле – не слишком теоретизировать, так как информация, найденная в Интернете, обычно бывает не точна или вовсе не верна. Потому нужно найти мастера, который расскажет вам о своем реальном опыте стройки.

Так, мы советуем вам обращать внимание на самые простые проекты домов для самостоятельной стройки. Двухэтажный мансардный, 80-100 метров, без подвала, на ленточном фундаменте и с простым крыльцом – то, что нам нужно в данном случае! Дополнить проект изысканными деталями можно всегда, а вот ошибиться в сложном проекте очень и очень легко.

Поэтому мы представляем вашему вниманию простые и удачные проекты домов, которые можно построить своими руками. Какой выберете вы?