10 трендов, которые перестали быть модными в 2017 году

Мы все видели их, при этом многие восклицали, что это – некрасиво, не приживется или просто не соответствует образу красивого дома. Сейчас мы вновь возвращаемся к ним – трендам, которые появились и исчезли или же просто заняли очень узкую нишу, хотя изначально вознамеривались стать одними из основных.
Давайте посмотрим, о чем идет речь!
Посмотрите на светильники в этой комнате. На визуализации они еще кажутся сверкающими и глянцевыми, но в итоге в интерьере – просто мощные железные цепи, с подсветкой вечером и без подсветки днем, нависающие над вами во время просмотра ужастика по телевизору.
В скандинавском стиле и в лофте кровати без изголовий начинали быть популярными, но в итоге их все равно заменили на удобные, шикарные, высокие и широкие кровати. Потому что это непрактично для спины, отделка стены под угрозой плюс никому не хочется жить с видом бедности.
Такие интерьеры не полностью вышли из моды, но заняли люксовую нишу там, где для такого темного интерьера есть специальная комната. А вот основная гостиная остается светлой или изысканно кофейной.
Декоративные мезонины без гардероба или спальни вышли из моды везде, кроме туристических апартаментов и детских комнат, где там располагается функциональная игровая.
Если раньше многие творческие личности пытались объединить СССР и скандинавский стиль (или лофт), то теперь стало понятно, что настоящий антиквариат, восстановленный профессионалом и «с душой» – это не то же самое, что шкаф из вашего детства.
Во-первых, на них очень больно наступать. Во-вторых, их очень трудно пылесосить. В-третьих, они разваливаются на лоскуты достаточно быстро. В-четвертых, из-за их жесткости дети могут поранить пальчики и коленки.
Нео-классика держалась за радиаторы до последнего, так как они подходят по дизайну к отделке в американском стиле. Но сейчас встроенные в пол конвекторы и «теплый пол» побеждают на всех фронтах.
Нездоровое обожание старого паркета, за которым не ухаживали должным образом – это, как минимум, непрактично. Одно дело паркет в историческом дворце или особняке, другое – в панельке, где за три поколения он перевидал столько горестей (и разных жидкостей!). Дерево является материалом очень пористой структуры, и поэтому любое молоко, любой лимонад, до сих пор «живут» в паркете, и уж тем более, если в доме был малыш…
Такие модули перестали быть в моде тогда, когда модернизм стал модерном и начал идти в сторону минимализма. Теперь для таких конструкций делается перегородка из гипсокартона по всей длине стены, а не в одном месте или в углу.
Данный вариант был очень популярен в Западной Европе в последние 20 лет в виде реконструкций, но сейчас все уже поняли – такая «роскошь» должна быть лишь в домиках для туристов, а вовсе не там, где живут дети.
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