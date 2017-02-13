10 трендов, которые перестали быть модными в 2017 году

Нездоровое обожание старого паркета, за которым не ухаживали должным образом – это, как минимум, непрактично. Одно дело паркет в историческом дворце или особняке, другое – в панельке, где за три поколения он перевидал столько горестей (и разных жидкостей!). Дерево является материалом очень пористой структуры, и поэтому любое молоко, любой лимонад, до сих пор «живут» в паркете, и уж тем более, если в доме был малыш…