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10 трендов, которые перестали быть модными в 2017 году

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PATIO HOUSE, Pracownia projektowa Na Antresoli Pracownia projektowa Na Antresoli Гостиная в скандинавском стиле
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Мы все видели их, при этом  многие восклицали, что это – некрасиво, не приживется или просто не соответствует образу красивого дома. Сейчас мы вновь возвращаемся к ним – трендам, которые появились и исчезли или же просто заняли очень узкую нишу, хотя изначально вознамеривались стать одними из основных.

Давайте посмотрим, о чем идет речь!

​Металлик во главе

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Гостиные в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Посмотрите на светильники в этой комнате. На визуализации они еще кажутся сверкающими и глянцевыми, но в итоге в интерьере – просто мощные железные цепи, с подсветкой вечером и без подсветки днем, нависающие над вами во время просмотра ужастика по телевизору.

​Кровати без изголовий

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers Стены и полОбои Бумага Зеленый
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

В скандинавском стиле и в лофте кровати без изголовий начинали быть популярными, но в итоге их все равно заменили на удобные, шикарные, высокие и широкие кровати. Потому что это непрактично для спины, отделка стены под угрозой плюс никому не хочется жить с видом бедности.

​Темные интерьеры в бутиковом стиле

homify Гостиная в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

Такие интерьеры не полностью вышли из моды, но заняли люксовую нишу там, где для такого темного интерьера есть специальная комната. А вот основная гостиная остается светлой или изысканно кофейной.

​Мезонины без цели

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto Гостиная в классическом стиле
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

Декоративные мезонины без гардероба или спальни вышли из моды везде, кроме туристических апартаментов и детских комнат, где там располагается функциональная игровая.

​Мебель из СССР

BIAŁE BLIŹNIAKI, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI Спальня в скандинавском стиле Кирпичи Белый
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

Если раньше многие творческие личности пытались объединить СССР и скандинавский стиль (или лофт), то теперь стало понятно, что настоящий антиквариат, восстановленный профессионалом и «с душой» – это не то же самое, что шкаф из вашего детства.

​Плетеные коврики в африканском стиле

PATIO HOUSE, Pracownia projektowa Na Antresoli Pracownia projektowa Na Antresoli Гостиная в скандинавском стиле
Pracownia projektowa Na Antresoli

Pracownia projektowa Na Antresoli
Pracownia projektowa Na Antresoli
Pracownia projektowa Na Antresoli

Во-первых, на них очень больно наступать. Во-вторых, их очень трудно пылесосить. В-третьих, они разваливаются на лоскуты достаточно быстро. В-четвертых, из-за их жесткости дети могут поранить пальчики и коленки.

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​Радиаторы в неоклассических стилях

​Shutters, drewniane okiennice wewnętrzne, Gama Styl Gama Styl Жалюзи Твердая древесина Белый
Gama Styl

Gama Styl
Gama Styl
Gama Styl

Нео-классика держалась за радиаторы до последнего, так как они подходят по дизайну к отделке в американском стиле. Но сейчас встроенные в пол конвекторы и «теплый пол» побеждают на всех фронтах.

​Старый паркет

Mieszanka stylów na warszawskim Powiślu, En Casa Premium Real Estate En Casa Premium Real Estate Гостиная в стиле лофт
En Casa Premium Real Estate

En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate

Нездоровое обожание старого паркета, за которым не ухаживали должным образом – это, как минимум, непрактично. Одно дело паркет в историческом дворце или особняке, другое – в панельке, где за три поколения он перевидал столько горестей (и разных жидкостей!). Дерево является материалом очень пористой структуры, и поэтому любое молоко, любой лимонад, до сих пор «живут» в паркете, и уж тем более, если в доме был малыш…

​Выступающие ниши для встроенных сливов

Wohlfühlbad, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Такие модули перестали быть в моде тогда, когда модернизм стал модерном и начал идти в сторону минимализма. Теперь для таких конструкций делается перегородка из гипсокартона по всей длине стены, а не в одном месте или в углу.

​Открытый дизайн сруба

Sanierung und Umbau eines 250 Jahre alten Bauernhauses im Allgäu, Prof. Peter Tausch Prof. Peter Tausch Рабочий кабинет в стиле модерн
Prof. Peter Tausch

Prof. Peter Tausch
Prof. Peter Tausch
Prof. Peter Tausch

Данный вариант был очень популярен в Западной Европе в последние 20 лет в виде реконструкций, но сейчас все уже поняли – такая «роскошь» должна быть лишь в домиках для туристов, а вовсе не там, где живут дети.

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