Гениальный деревянный дом для России за 2 млн рублей

Отличный вариант одноэтажного дома, который легко построить своими руками или заказать прямо в том формате, какой представлен в этой Книге Идей, понравился нам из-за медово-древесной цветовой гаммы шале и прекрасной планировки!

Давайте посмотрим повнимательнее, как он выглядит снаружи и внутри, обсудим варианты реализации и посчитаем стоимость остекления. Стоимость реализации начинается от 2 млн рублей собственными силами и около 3 млн рублей с помощью работы строителей.

Итак, посмотрим, какой же он – этот дом за 2 млн?