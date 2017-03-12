Гениальный деревянный дом для России за 2 млн рублей

Отличный вариант одноэтажного дома, который легко построить своими руками или заказать прямо в том формате, какой представлен в этой Книге Идей, понравился нам из-за медово-древесной цветовой гаммы шале и прекрасной планировки!
Давайте посмотрим повнимательнее, как он выглядит снаружи и внутри, обсудим варианты реализации и посчитаем стоимость остекления. Стоимость реализации начинается от 2 млн рублей собственными силами и около 3 млн рублей с помощью работы строителей.
Итак, посмотрим, какой же он – этот дом за 2 млн?
Этот дом оформлен натуральной фасадной доской со специальной пропиткой, которая придает ему столь изысканный медовый оттенок. Стоимость такой начинается от 1000 рублей за кв. метр (лиственница), но для эффекта, как на фотографии выше, нужно покупать доску примерно за 1700 рублей за кв. метр. Плюс около 800 рублей за кв. метр стоит сама облицовка (работа по оформлению фасада). То есть итоговая цена такого оформления – около 2500 рублей за кв. метр.
Высчитать стоимость облицовки для дома примерно такого формата, как этот проект, легко – умножаем высоту этажа 3 на габариты 14 на 10 (площадь дома – 140 кв. метров) и получаем 420 кв. метров площади фасадов. Еще 80 добавляем на фронтоны, но при этом вычитаем те же 80 за панорамное остекление. Итого стоимость отделки фасадов начинается примерно с 600-700 тысяч рублей.
Стоимость такой эффектной отделки фасадов, как и в 90% других проектах, конечно же не включена в итоговую стоимость реализации самого проекта дома (та же планировка, остекление и отделка).
С этой стороны дома мы можем увидеть прекрасные двери-слайдеры, поставленные в ряд (для трех спален), что видно на фотографии выше. Левые две (с цветными стенами) – это детские, правая на углу с двумя дверьми-слайдерами – комната родителей. Стоимость одного такого теплого блока в России начинается с 16 тысяч рублей, в среднем – около 25 тысяч рублей.
Всего в этом доме 8 таких блоков, плюс есть стандартные окна для кухни, несколько маленьких для ванных комнат и второй свет в гостиной. Итоговая цена остекления – 250 тысяч рублей за этот дом в таком формате, но с белыми(!) рамами для дверей-слайдеров. Шоколадные будут стоить примерно на 30% дороже, что значит мы получаем сумму в 350 тысяч рублей.
Этот прекрасный эркер в маленьком кабинете тоже уже включен в стоимость остекления, он стоит подороже обычных окон, но выглядит, согласитесь, просто очаровательно!
В интересной гостиной в стиле шале есть двусветный модуль остекления, открытое оформление скатов кровли натуральным деревом и очень приятная атмосфера. Кстати, такой деревянный потолок (по утеплению кровли) стоит достаточно дорого, потому, если вы хотите сэкономить, лучше обшейте все гипсокартоном и добавьте несколько декоративных балок.
Также при доме есть несколько террас разного формата.
В дизайне интерьера использованы лишь деревянные двери и плинтуса, керамическая плитка с «теплым полом» и покраска по штукатурке для стен.
Общая площадь дома – 140 кв. метров, что предполагает возможную реализацию своими руками за 2 млн рублей в одноэтажном формате и с подобной площадью остекления. Справа вы видите блок кухни-столовой, в центре – гостиную, слева – три спальни с двумя ванными комнатами и тот самый кабинет с эркером. Во всех спальнях есть встроенные гардеробы, на кухне – кладовая и постирочная, при прихожей – гостевой туалет.
Так выглядит дом внутри, если снять с него крышу и заглянуть внутрь! Увлекательно!
Далее на homify:
— Строительство дома вместе с homify!!!;
— Дачные дома от профессионалов homify!;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;