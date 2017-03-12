До и После: Из ретро-хаоса в современный порядок!

Наверняка вы любите свой дом, но мы просто уверены, что и его можно сделать еще лучше. Если собственная инертность не позволяет вам это увидеть, пригласите специалиста. Его наметанный взгляд сразу определит все неиспользуемые возможности вашего жилья. Профессиональные дизайнеры и декораторы смогут подать его максимально эффектно.
Владельцы этого дома давно подумывали о переменах, но и они понимали, что выбрать правильное направление не так-то просто. За столь потрясающие метаморфозы этого интерьера восторги принимает студия Kele Voy A Hacer.
Что сказать, атмосфера достаточно приятная. Правильно выбраны серо-сиреневые акценты, но все же обилие рыже-деревянной мебели немного настораживает.
Когда нет старой мебели, паркет выглядит очень аристократично. Обыгрывая его, получилось создать интерьер в серо-белой гамме с элементами шебби-шика. Некоторые элементы старой меблировки удачно вписались в новый интерьер.
Видно, что интерьер действительно старались сделать красивым и модным. Но современность диктует новые правила, потому перемены неизбежны.
После покраски в белый с искусственными потертостями в нужных местах и замены обивки старые стулья стали органичным продолжением обстановки из новенького дивана и роскошного буфета. А книгам найдется другое место.
Вы так и не купили себе такую? И не покупайте, уже поздно! Все элементы ее дизайна отсылают нас в 80-е. Вы же не желаете создать столь же ностальгичный интерьер?
Современный человек живет (по крайней мере, старается жить) с минимумом вещей. Это требует определенной дисциплины, но вознаграждается чувством внутренней свободы и визуальной легкости интерьеров.
Наверное, было удобно вести разговоры, сидя на традиционных стульях с удобными подлокотниками. Да и стойка с коллекцией дисков очень функциональна и не занимает много места. Но все это нужно было тогда… Посмотрим, что стало с этим уголком сейчас.
Теперь это место почти пустует, стоит лишь эта тумба, символизируя любовь к прошлому, но не слишком беспокоясь о том, что его время действительно прошло.
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