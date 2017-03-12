До и После: Из ретро-хаоса в современный порядок!

Наверняка вы любите свой дом, но мы просто уверены, что и его можно сделать еще лучше. Если собственная инертность не позволяет вам это увидеть, пригласите специалиста. Его наметанный взгляд сразу определит все неиспользуемые возможности вашего жилья. Профессиональные дизайнеры и декораторы смогут подать его максимально эффектно.

Владельцы этого дома давно подумывали о переменах, но и они понимали, что выбрать правильное направление не так-то просто. За столь потрясающие метаморфозы этого интерьера восторги принимает студия Kele Voy A Hacer.