Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Голландский дом с хорошими манерами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Witte rietgedekte villa te Dedemsvaart, 01 Architecten 01 Architecten
Loading admin actions …

Если вы тоже любите голландские дома, то у нас для вас есть потрясающий сюрприз – традиционный дом с отдельным гаражом, камышовой крышей и, ну, очень европейским дизайном. Студия архитектуры 01 Architecten спроектировала его для реализации в Нидерландах, что по климату похоже на РФ, Украину, Белоруссию. Он смотрится очень даже неплохо для тех, кто тяготеет к атмосфере немного брутально, но уютного кантри.

Внутри дом оформлен в стиле модерн, и только окна с мелкой расстекловкой выдают в нем особенное голландское настроение. Кстати, именно эти дома стали прототипами для популярного американского загородного стиля в архитектуре, который отчасти внедрили на территории США голландские колонисты.

​Дизайн фасадов

Witte rietgedekte villa te Dedemsvaart, 01 Architecten 01 Architecten Дома в стиле кантри Камень Белый
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Черно-белый контраст и камышовая крыша – визитная карточка любого дома, построенного в традиционном голландском стиле. Ранее мы уже писали о некоторых таких проектах здесь и здесь.

Из-за традиционной нависающей кровли этот дом особенно нравится представителям сообщества homify из Восточной Европы, включая Россию. Психологически данный факт любви к крупногабаритным и весьма заметным кровлям является показателем того, в доме вы в первую очередь ищите безопасность (от внешнего мира, непогоды), а не комфортабельность или статус.

Это может означать и то, что вы боитесь попасть в неблагополучную обстановку (дом, район), либо вы уже в ней находитесь и пытаетесь ее скомпенсировать. Дом такого типа больше популярен у тех, кто хочет уехать подальше (на природу, в глушь, на собственную ферму), чем у предпочитающих комфортабельный вариант жизни в современном европейском формате.

Если данное описание подходит для вас, смело изучайте голландские проекты и изыскивайте возможности сделать свой дом похожим на них. Если нет, значит, скорее всего, вы недооцениваете уютную провинциальность такого дома.

​Американский формат

Witte rietgedekte villa te Dedemsvaart, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Внутри нас ждет американский формат отделки – что-то среднее между бледной цветовой гаммой Голландии эпохи расцвета и современным американским домом с габаритной мебелью. Сейчас именно их золотая середина реализована в дизайне интерьера этого дома.

Так, в таком доме вы найдете белые потолки с деревянным декором, высокие плинтуса и молдинги под потолком, бледные породы древесины для пола и лестницы, бледно-бежевые, бледно-карамельные и белые оттенки для стен.

Также здесь есть крупногабаритная мягкая мебель, встроенные деревянные шкафчики (в гостиной, коридоре, на лестнице и в холле, на кухне), отдельные кладовые и встроенные шкафы-гардеробные (в спальнях). Высота потолков увеличенная – более 3 метров. А окна узкие и высокие, не самые современные на данный момент, но создающие правильный антураж для домика с кантри-атмосферой.

​Дизайн столовой

Witte rietgedekte villa te Dedemsvaart, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Большая столовая – тоже важная часть такого проекта. Формат на 8 персон еще далеко не самый просторный из возможных вариантов. Правда, квадратный стол в такой столовой – большая редкость, впрочем, как и кожаные (из заменителя) кресла. Они придают интерьеру немного французского шарма. Распашные двери из столовой обычно выходят на летнюю террасу с зоной столовой и патио, а далее можно пройти в сад. Столовая часто располагается таким образом, чтобы быть самой солнечной комнатой в доме, и всеми окнами (с 2 или 3 сторон) выходит именно на сад.

​Дизайн кухни

Witte rietgedekte villa te Dedemsvaart, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Кухня в этом проекте выполнена в современном стиле, ближе к стилистике люксового шале, нежели к голландской ферме. Это – особенное пожелание клиентов, которым нравится микс минимализма и рустикальности в одном интерьере. Заметьте, верхние шкафчики у гарнитура были сведены к минимуму, в высоком модуле есть духовка, микроволновка и кофе-машина, а по сторонам от них – холодильник и морозильная камера.

Далее на homify:

— Строительство дома вместе с homify!!!;

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Идеи дизайна красивой кухни.

31 квадрат: перепланировка однушки с нишей
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо