Голландский дом с хорошими манерами

Черно-белый контраст и камышовая крыша – визитная карточка любого дома, построенного в традиционном голландском стиле. Ранее мы уже писали о некоторых таких проектах здесь и здесь.

Из-за традиционной нависающей кровли этот дом особенно нравится представителям сообщества homify из Восточной Европы, включая Россию. Психологически данный факт любви к крупногабаритным и весьма заметным кровлям является показателем того, в доме вы в первую очередь ищите безопасность (от внешнего мира, непогоды), а не комфортабельность или статус.

Это может означать и то, что вы боитесь попасть в неблагополучную обстановку (дом, район), либо вы уже в ней находитесь и пытаетесь ее скомпенсировать. Дом такого типа больше популярен у тех, кто хочет уехать подальше (на природу, в глушь, на собственную ферму), чем у предпочитающих комфортабельный вариант жизни в современном европейском формате.

Если данное описание подходит для вас, смело изучайте голландские проекты и изыскивайте возможности сделать свой дом похожим на них. Если нет, значит, скорее всего, вы недооцениваете уютную провинциальность такого дома.