Голландский дом с хорошими манерами

Если вы тоже любите голландские дома, то у нас для вас есть потрясающий сюрприз – традиционный дом с отдельным гаражом, камышовой крышей и, ну, очень европейским дизайном. Студия архитектуры 01 Architecten спроектировала его для реализации в Нидерландах, что по климату похоже на РФ, Украину, Белоруссию. Он смотрится очень даже неплохо для тех, кто тяготеет к атмосфере немного брутально, но уютного кантри.
Внутри дом оформлен в стиле модерн, и только окна с мелкой расстекловкой выдают в нем особенное голландское настроение. Кстати, именно эти дома стали прототипами для популярного американского загородного стиля в архитектуре, который отчасти внедрили на территории США голландские колонисты.
Черно-белый контраст и камышовая крыша – визитная карточка любого дома, построенного в традиционном голландском стиле. Ранее мы уже писали о некоторых таких проектах здесь и здесь.
Из-за традиционной нависающей кровли этот дом особенно нравится представителям сообщества homify из Восточной Европы, включая Россию. Психологически данный факт любви к крупногабаритным и весьма заметным кровлям является показателем того, в доме вы в первую очередь ищите безопасность (от внешнего мира, непогоды), а не комфортабельность или статус.
Это может означать и то, что вы боитесь попасть в неблагополучную обстановку (дом, район), либо вы уже в ней находитесь и пытаетесь ее скомпенсировать. Дом такого типа больше популярен у тех, кто хочет уехать подальше (на природу, в глушь, на собственную ферму), чем у предпочитающих комфортабельный вариант жизни в современном европейском формате.
Если данное описание подходит для вас, смело изучайте голландские проекты и изыскивайте возможности сделать свой дом похожим на них. Если нет, значит, скорее всего, вы недооцениваете уютную провинциальность такого дома.
Внутри нас ждет американский формат отделки – что-то среднее между бледной цветовой гаммой Голландии эпохи расцвета и современным американским домом с габаритной мебелью. Сейчас именно их золотая середина реализована в дизайне интерьера этого дома.
Так, в таком доме вы найдете белые потолки с деревянным декором, высокие плинтуса и молдинги под потолком, бледные породы древесины для пола и лестницы, бледно-бежевые, бледно-карамельные и белые оттенки для стен.
Также здесь есть крупногабаритная мягкая мебель, встроенные деревянные шкафчики (в гостиной, коридоре, на лестнице и в холле, на кухне), отдельные кладовые и встроенные шкафы-гардеробные (в спальнях). Высота потолков увеличенная – более 3 метров. А окна узкие и высокие, не самые современные на данный момент, но создающие правильный антураж для домика с кантри-атмосферой.
Большая столовая – тоже важная часть такого проекта. Формат на 8 персон еще далеко не самый просторный из возможных вариантов. Правда, квадратный стол в такой столовой – большая редкость, впрочем, как и кожаные (из заменителя) кресла. Они придают интерьеру немного французского шарма. Распашные двери из столовой обычно выходят на летнюю террасу с зоной столовой и патио, а далее можно пройти в сад. Столовая часто располагается таким образом, чтобы быть самой солнечной комнатой в доме, и всеми окнами (с 2 или 3 сторон) выходит именно на сад.
Кухня в этом проекте выполнена в современном стиле, ближе к стилистике люксового шале, нежели к голландской ферме. Это – особенное пожелание клиентов, которым нравится микс минимализма и рустикальности в одном интерьере. Заметьте, верхние шкафчики у гарнитура были сведены к минимуму, в высоком модуле есть духовка, микроволновка и кофе-машина, а по сторонам от них – холодильник и морозильная камера.
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