​Реальная мечта: дом с 3 спальнями за 1,47 млн «под ключ»

Этот прекрасный домик имеет площадь 62 кв. метра и три спальни. Устанавливается он легко – на свайный или ленточный фундамент (первый вариант выходит гораздо дешевле), но в будущем его лучше дополнить красивым декоративным экраном, иначе вид у дома будет менее эстетичный.
Данный проект был создан в Таиланде как первый стартовый дом для молодых семей. Мы советуем вам присмотреться и к другим проектам этой студии, ведь у нее есть много нестандартных идей для планировки загородных домов, которые могут вам подойти!
Внизу мы предоставляем также примерную смету на строительство. В нее уже включены все работы на всех этапах, то есть цены на дом даны с учетом монтажа, цены на фундамент – с учетом работы строителей.
Стеновой комплект стоит около 800 тысяч рублей (включены окна, двери, крыльцо). Данная цена дана на дом для круглогодичного проживания, в том числе зимой в РФ. Дачный вариант стоит в этой позиции около 450-500 тысяч рублей. Также в данную цену входит наружная отделка, кровля, утепление 150 мм RockWool или аналог, внутри – отделка вагонкой.
Инженерия, коммуникации, отопление – еще около 500 тысяч рублей.
Мебель – 100 тысяч рублей (дешевая кухня, ванная, диван, кровати и шкафы по минимуму).
Свайный винтовой фундамент – 70 тысяч рублей.
Такой дом уже готов к заселению, нужно лишь поставить кровать и матрас и можно жить!
Простой формат тем не менее окупается очень хорошей ценой дома, которая позволяет очень быстро начать жить в собственном доме и перестать платить аренду.
Для такого дома есть разные варианты. Если на более дорогой вы не можете взять ипотеку или вообще себе позволить, он станет вашим основным домом. Можно построить такой дом для дачи, но жить в нем и круглый год. Кроме того, такой дом может стать первым на участке, затем можно построить дом побольше, разделить участок, а этот маленький продать или оставить гостевым, летней кухней, домиком при бассейне. Вариантов – масса!
Очень понятная планировка включает три спальни, ванную комнату и кухню-гостиную. В целом, дом лучше всего походит для проживания 3-4 человек, но может стать домом и для 6 человек, при условии, что среди них есть маленькие дети. Заметьте, как рационально спланирован дом, чтобы избежать потери квадратных метров. Крыльцо может легко стать верандой с вешалкой для одежды, это не слишком изменит проект дома и его стоимость (+50 тысяч), но сделает его еще более удобным для РФ.
Так выглядит этот прекрасный домик сбоку. Как видите, отсюда отлично просматривается тип фундамента и крыльцо, о котором мы только что говорили.
Признаем, данный дом идеально подходит для молодой семьи. И цена в 1,47 млн более, чем доступна. Такой же домик с 2 спальнями можно построить за 1,3 млн рублей, с одной – за 1 млн рублей.
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