​Реальная мечта: дом с 3 спальнями за 1,47 млн «под ключ»

Этот прекрасный домик имеет площадь 62 кв. метра и три спальни. Устанавливается он легко – на свайный или ленточный фундамент (первый вариант выходит гораздо дешевле), но в будущем его лучше дополнить красивым декоративным экраном, иначе вид у дома будет менее эстетичный.

Данный проект был создан в Таиланде как первый стартовый дом для молодых семей. Мы советуем вам присмотреться и к другим проектам этой студии, ведь у нее есть много нестандартных идей для планировки загородных домов, которые могут вам подойти!

Внизу мы предоставляем также примерную смету на строительство. В нее уже включены все работы на всех этапах, то есть цены на дом даны с учетом монтажа, цены на фундамент – с учетом работы строителей.