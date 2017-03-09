Стеклянная дача, окруженная бахчой

Такой аккуратный домик очень хочется увидеть построенным у себя на участке… Правда, не все согласятся с тем, что он подходит для нашего климата и тем более для круглогодичного проживания, например, в пригороде Новосибирска. Давайте узнаем, правда это или нет, и почему мы все думаем, что прогресс предлагает нам что-то непрактичное или бесконечно далекое от реальности.
Потому что мы не знаем, как все это дешево. Стандартный пакет остекления для дома в 150 кв. метров – это в среднем, 12 окон по 10 тысяч рублей, то есть примерно 120 тысяч рублей. Расширенный формат остекления для такого же дома – это 100 кв. метров остекления, где 20 (10 метров в ширину) идут на гостиную с дверьми-слайдерами, 20 – на кухню-столовую (10 метров в ширину) и еще 60 – на французские балконы для спален и остальных комнат. Знаете, сколько стоит это чудо? Максимум (на 100 кв. метров остекления) – 400 тысяч рублей, может быть даже 200 тысяч рублей, в зависимости от количества дверей-слайдеров. Разница получается всего в два раза (от 120 тысяч рублей до 240), но какой дом, какие виды!
В регионах будет стоить дороже, но все равно огромный блок для дверей-слайдеров в гостиную будет стоить 100 тысяч рублей, сюда же вы поставили бы обычные окна примерно на 30-40 тысяч рублей (3 средних окна). Теплоизоляция? Такая дверь-слайдер продается везде – в Новосибирске, Краснодаре, где угодно. Система Vekaslide, например, состоит из 7-камерной рамы с монтажной шириной 100 мм и 5-камерных створок шириной 70 мм. А сколько стоят знаменитые английские двери-гармошки? 15 тысяч рублей за квадратный метр! То есть около 150 тысяч рублей за блок размером 2 на 5 метров, как раз тот, что используется в шикарнейших пристройках по всему миру! Маленький формат двери-слайдера стоит 16 тысяч рублей! Шестнадцать! По количеству солнечного света она заменяет два окна по 6-7 тысяч рублей, но при этом еще и слайдер! Сколько служит механизм слайдинга? Да столько же, сколько обычные окна.
Миф № 1: «Терраса (дорожки) вокруг дома заледенеют, упадешь, ногу сломаешь». А что тогда класть на дорожку или площадку? Плитку? Заледенеет! Термодерево? Заледенеет! Оставить почву? Заледенеет! Получается, что на почву надо накидывать солому, чтобы хрустело, тогда льда не будет, только снег и 10 см погружения при ходьбе. Ну, а с такими дорожками можно уже и не строить ничего, все равно до дома не доберешься через заросли.
Окна долго и хлопотно мыть. Это не правда. Современные окна моются быстрее и легче, до блеска от джамбо-стекла, который вы ранее и вовсе не видели! Огромный формат остекления (как в этом доме) с инструментами мыть не сложнее, чем маленькие окна с бесконечной расстекловкой!
Остекление будет «морозить», «замерзнем», «продует», «не для нашего климата», «не для Сибири», «не для зимы». Это не правда. Джамбо-стекло теплое, 2- или 3-камерные двери-слайдеры тоже. Нет, они не продуваются. Нет, они не морозят. Нет, снизу, сверху, сбоку они герметичны. Да, такие дома уже есть и прекрасно эксплуатируются в Сибири и Ленинградской области.
«Это стоит очень дорого». Такой дом явно будет стоить дороже старого дачного вагончика, который даже с участком в регионах можно купить за 50 тысяч рублей. Но дело в том, что если вы строите новый мини-дом или дачу, то разница в остеклении (обычном и таком, как на фото) составит лишь 20% вашего бюджета, что, на самом-то деле, стоит и гораздо больших сумм. Стоимость квадратного метра остекления – 10 тысяч без дверей, 15 тысяч с дверьми слайдерами. Высоту нужно считать от 2,1 метров.
«Такой дом все равно не протопить». Это не правда. Утепление кровли есть, теплые окна есть, «теплый пол» есть, что еще нужно?
«Плоская кровля не подходит» (см. выше про Сибирь и иже с нею). Панельные дома с плоскими кровлями есть абсолютно везде, и в Новосибирске, и в Мурманске, и в Перми! Плоская кровля, сделанная профессионалами, выдержит сколько угодно снега, сколько угодно он будет таять и вновь замораживаться, ничего с ней не будет!