Стеклянная дача, окруженная бахчой

Потому что мы не знаем, как все это дешево. Стандартный пакет остекления для дома в 150 кв. метров – это в среднем, 12 окон по 10 тысяч рублей, то есть примерно 120 тысяч рублей. Расширенный формат остекления для такого же дома – это 100 кв. метров остекления, где 20 (10 метров в ширину) идут на гостиную с дверьми-слайдерами, 20 – на кухню-столовую (10 метров в ширину) и еще 60 – на французские балконы для спален и остальных комнат. Знаете, сколько стоит это чудо? Максимум (на 100 кв. метров остекления) – 400 тысяч рублей, может быть даже 200 тысяч рублей, в зависимости от количества дверей-слайдеров. Разница получается всего в два раза (от 120 тысяч рублей до 240), но какой дом, какие виды!

В регионах будет стоить дороже, но все равно огромный блок для дверей-слайдеров в гостиную будет стоить 100 тысяч рублей, сюда же вы поставили бы обычные окна примерно на 30-40 тысяч рублей (3 средних окна). Теплоизоляция? Такая дверь-слайдер продается везде – в Новосибирске, Краснодаре, где угодно. Система Vekaslide, например, состоит из 7-камерной рамы с монтажной шириной 100 мм и 5-камерных створок шириной 70 мм. А сколько стоят знаменитые английские двери-гармошки? 15 тысяч рублей за квадратный метр! То есть около 150 тысяч рублей за блок размером 2 на 5 метров, как раз тот, что используется в шикарнейших пристройках по всему миру! Маленький формат двери-слайдера стоит 16 тысяч рублей! Шестнадцать! По количеству солнечного света она заменяет два окна по 6-7 тысяч рублей, но при этом еще и слайдер! Сколько служит механизм слайдинга? Да столько же, сколько обычные окна.