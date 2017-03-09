TOP-30 домов для современной русской семьи

Мы собрали для вас потрясающие, почти фантастические, очень практичные и красивые проекты домов на одну семью! Вместе мы нашли огромное количество идей и львиную долю вдохновения, уже достаточную для того, чтобы начать воплощать свои мечты в жизнь!
Если вам понравится один из проектов, щелкайте по нему и переходите по ссылке «Проект» справа на альбом с фотографиями и планами!
Этот дом понравился многим из нас, но еще большеее количество в него просто влюбились! Подробнее об этом доме здесь.
Такой дом просто взрывает все наши представления о деревянном строительстве! Он большой, но очень аккуратный! Подробнее об этом доме здесь.
Проект, которым по праву гордится польский homify!
Очень популярный проект в России, особенно среди московских семей! Строился десятки раз и каждый раз превосходил ожидания клиентов! Подробнее об этом доме здесь.
Эти прекрасные виллы расположены в курортном городке Алачати, что недалеко от Измира в Турции. Стоимость вилл такого типа – около 100 тысяч евро. Не так много, если сравнивать с дорогими дачами в Подмосковье, а тут – море и шик! Подробнее об этом доме здесь (потрясающие интерьеры!).
Еще один истинно турецкий проект с современной интерпретацией мансард, которые очень популярны в этой стране! Удобный и достаточно лаконичный.
Такой дом внутри удивляет не меньше, чем снаружи – и все в положительном смысле! Подробнее об этом доме здесь.
Кажется, что такой домик просто не может быть в реальности настолько же прекрасным! Но на деле так и есть! Полный обзор здесь.
Угловое остекление, высокие мансарды… чего еще желать.
Энергоэффективный польский проект от студии Архипелаг заслуживает тысячи комплиментов.
Особняк в георгианском стиле находится в пригороде Санкт-Петербурга и уже нашел своих хозяев. Теперь он – настоящее родовое поместье! Статья об этом проекте здесь.
Отличный проект дома, который заставляет задуматься о том, чтобы построить именно деревянный дом! Не забываем кликать на фото и переходить по ссылке «Проект», чтобы посмотреть интерьеры!
Дешевый дом с панорамным остеклением? Это не миф!
Для многих это и есть – домик мечты!
Больше фотографий этого дома здесь.
Статья об этом проекте здесь.
Такая цветовая гамма, люксовая отделка и остекление… Кажется, что этот дом стоит, ну, очень дорого!
Да, и такое бывает! Этот дом абсолютно, на 100% подходит для Сибири и Ленинградской области!
Идеальные дома действительно существует! И не только в виде проектов.
Видя, как качественно проработан не только проект самого дома, но и соответствующий его экстерьеру ландшафтный проект, обретаешь веру в будущее и нашего пригорода.
Еще лучше он будет смотреться в окружении сада и клумб, но всему свое время.
Даже без бассейна на заднем дворике, этот дом – мечта каждой семьи.
Вам тоже кажется,что этот домик может исполнить все ваши желания о комфортабельной жизни в пригороде?
Окружающий мир будет выглядеть еще прекраснее, если смотреть на него вы будете через окна в этом доме.
Простые объемы, поставленные друг на друга со смещением, позволяют организовать террасы для обоих этажей сразу.
Оформите свой загородный дом камнем и посадите что-то лианное, соответствующее климату. С такими фасадами даже ипомея покажется южной бугенвиллией.
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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;