TOP-30 домов для современной русской семьи

Мы собрали для вас потрясающие, почти фантастические, очень практичные и красивые проекты домов на одну семью! Вместе мы нашли огромное количество идей и львиную долю вдохновения, уже достаточную для того, чтобы начать воплощать свои мечты в жизнь!

Если вам понравится один из проектов, щелкайте по нему и переходите по ссылке «Проект» справа на альбом с фотографиями и планами!