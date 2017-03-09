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TOP-30 домов для современной русской семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Мы собрали для вас потрясающие, почти фантастические, очень практичные и красивые проекты домов на одну семью! Вместе мы нашли огромное количество идей и львиную долю вдохновения, уже достаточную для того, чтобы начать воплощать свои мечты в жизнь!

Если вам понравится один из проектов, щелкайте по нему и переходите по ссылке «Проект» справа на альбом с фотографиями и планами!

​Загородный традиционный

Вид 1 hq-design коттедж,дизайн фасадов,современный стиль,частный дом,экстерьер
hq-design

Вид 1

hq-design
hq-design
hq-design

Этот дом понравился многим из нас, но еще большеее количество в него просто влюбились! Подробнее об этом доме здесь.

​Деревянный дом мечты

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Такой дом просто взрывает все наши представления о деревянном строительстве! Он большой, но очень аккуратный! Подробнее об этом доме здесь. 

​Современный польский

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект, которым по праву гордится польский homify!

​Маленькое шале за 4 млн

Проект КД-225 GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
GOOD WOOD

Проект КД-225 GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Очень популярный проект в России, особенно среди московских семей! Строился десятки раз и каждый раз превосходил ожидания клиентов! Подробнее об этом доме здесь. 

​Вилла в Алачати, Турция – бесценна!

ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

Эти прекрасные виллы расположены в курортном городке Алачати, что недалеко от Измира в Турции. Стоимость вилл такого типа – около 100 тысяч евро. Не так много, если сравнивать с дорогими дачами в Подмосковье, а тут – море и шик! Подробнее об этом доме здесь (потрясающие интерьеры!). 

​Маленький турецкий мансардный

İsmail SÖNMEZ, alfa mimarlık alfa mimarlık Дома в стиле модерн
alfa mimarlık

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Еще один истинно турецкий проект с современной интерпретацией мансард, которые очень популярны в этой стране! Удобный и достаточно лаконичный.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Нестандартный серый брус за 6,5 млн

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн деревянный дом,клееный брус,дом брусовой
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Такой дом внутри удивляет не меньше, чем снаружи – и все в положительном смысле! Подробнее об этом доме здесь. 

Очаровательный домик

homify
homify

homify
homify
homify

Кажется, что такой домик просто не может быть в реальности настолько же прекрасным! Но на деле так и есть! Полный обзор здесь.

Современный польский

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Угловое остекление, высокие мансарды… чего еще желать.

Маленький и современный

Katrina II G1 ENERGO PLUS - dom, który będzie dla Ciebie oszczędzał , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Энергоэффективный польский проект от студии Архипелаг заслуживает тысячи комплиментов.

Особняк во Всеволожске

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Особняк в георгианском стиле находится в пригороде Санкт-Петербурга и уже нашел своих хозяев. Теперь он – настоящее родовое поместье! Статья об этом проекте здесь. 

Дом-крепость в стиле шале

​СП-250 GOOD WOOD Дома в классическом стиле клееный брус,деревянный дом
GOOD WOOD

​СП-250

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Отличный проект дома, который заставляет задуматься о том, чтобы построить именно деревянный дом! Не забываем кликать на фото и переходить по ссылке «Проект», чтобы посмотреть интерьеры!

Простой и дешевый

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio Дома в средиземноморском стиле
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Дешевый дом с панорамным остеклением? Это не миф!

Брус в лесу

HZ邸, Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ Дома в стиле кантри
Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ

Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ
Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ
Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ

Для многих это и есть – домик мечты!

Каркасный азиатский

H's HOUSE, dwarf dwarf Дома в классическом стиле
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Очень интересный проект дома с экологичными интерьерами!

​Дом для благополучной семьи

homify
homify

homify
homify
homify

Больше фотографий этого дома здесь. 

Традиционный с верандой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А этот будто пришел из самых лучших снов!

Мансардный с панорамными окнами

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отличное решение для современного пригорода!

Проект дома 180 метров за 4 млн рублей

homify
homify

homify
homify
homify

Статья об этом проекте здесь.

Дом-сказка 170 метров за 4,5 млн под ключ

PROJEKT DOMU RIKO III G2 - pełna harmonia wnętrza z ogrodem! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Статья об этом проекте здесь.

Почти фантастика!

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Такая цветовая гамма, люксовая отделка и остекление… Кажется, что этот дом стоит, ну, очень дорого!

​Вилла с плоской кровлей для зимы

homify
homify

homify
homify
homify

Да, и такое бывает! Этот дом абсолютно, на 100% подходит для Сибири и Ленинградской области!

В тосканском стиле

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идеальные дома действительно существует! И не только в виде проектов.

Мансардный с бассейном

homify
homify

homify
homify
homify

Видя, как качественно проработан не только проект самого дома, но и соответствующий его экстерьеру ландшафтный проект, обретаешь веру в будущее и нашего пригорода.

Домик в стиле кантри

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Еще лучше он будет смотреться в окружении сада и клумб, но всему свое время.

Отличный вариант за 3,2 млн рублей

Dom modny, doomo doomo Дома в стиле модерн
doomo

doomo
doomo
doomo

Даже без бассейна на заднем дворике, этот дом – мечта каждой семьи.

Уютный домик с особым шармом

NOWOCZESNY SAM G1 - DOM, W KTÓRYM KRÓLUJE WYGODA!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Вам тоже кажется,что этот домик может исполнить все ваши желания о комфортабельной жизни в пригороде?

Отличный домик для видового участка

homify
homify

homify
homify
homify

Окружающий мир будет выглядеть еще прекраснее, если смотреть на него вы будете через окна в этом доме.

Минимализм в моде!

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Простые объемы, поставленные друг на друга со смещением, позволяют организовать террасы для обоих этажей сразу.

Каменная вилла с бугенвиллией

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Дома в стиле кантри
Gülercan Mimarlık

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Оформите свой загородный дом камнем и посадите что-то лианное, соответствующее климату. С такими фасадами даже ипомея покажется южной бугенвиллией.

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