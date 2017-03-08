36 фото доступных и дешевых кухонь

Для всех тех, кто ищет возможные варианты установки более-менее дешевой кухни, мы предлагаем следующее: найти в вашем регионе салон-магазин представителя местной фабрики, которая выполняет модели из ЛДСП. Затем рассмотреть каждый предлагаемый модуль в отдельности. Обратите внимание, что обычно высокие (так называемые «пеналы») стоят очень дорого по сравнению с обычными верх + низ.
Таким образом вы сможете добиться цены на кухню от 8 тысяч рублей для формата 1,8 метра, от 16 тысяч рублей – для 2,6 метра и от 35 тысяч рублей – для 5 метров, что уже подойдет для большой кухни с тремя-четырьмя стенами с мебелью.
Это – реальная цена на красивую белую кухню, которая будет иметь эффект имитации ценных пород древесины. Обычно нижний модуль имеет отделку под дерево, верхний – белый или светлый. Полностью белые и деревянные варианты стоят одинаково.
Правда, не в каждом регионе есть такая «идеальная» фабрика. Она, например, есть в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, но конкретно по вашему региону нужно уточнять. Найти такую можно, введя в Яндекс или Гугл запрос: «Кухня в *(название города)» от 10 тысяч рублей, затем попробовать цену в 11, 12, 13, 14 тысяч рублей и посмотреть, какие результаты высветятся. Также можно попробовать найти нужный гарнитур и фабрику в вашем районном центре.
Если вас немного смущает вид этой кухни из-за красно-рыжего цвета, знайте – небольшой ретро-уклон полностью окупается ценой примерно в 20 тысяч рублей за кухню! И это – с модулем под микроволновку, парой буфетов и ящиками, удобным угловым модулем (без техники, конечно же).
Посмотрите, как узок левый модуль в этой кухне и как гармонично к П-образному модулю приставлены верхние шкафчики! Барная стойка для стульев сделана на той же фабрике на заказ, стоимость – около 2-3 тысяч рублей. Сама кухня изготовлена также на заказ, стоит около 10 тысяч рублей без верхних шкафчиков и около 16 тысяч рублей с ними. Справедливая цена!
Построили дом с большой кухней, но нет большого бюджета? Смело выбирайте фасады с имитацией венге, палисандра или эбена в самом дешевом варианте и добавляйте фартук из мозаики. Такая кухня (с модулем для кухонного острова) стоит около 30 тысяч рублей у дешевой фабрики!
Видите, как на этой кухне имитация ценных пород дерева перешла на новый уровень? Это – кухня турецкого производства. Формат с высокой столешницей (большая толщина столешницы) стоит примерно на 3-4 тысячи рублей дороже, чем с обычной. Тем не менее, Турция производит такие кухни по цене около 25 тысяч рублей за показанный на фото формат.
Такой формат стоит подороже – уже около 35 тысяч рублей, но полностью окупается своим прекрасным внешним видом!
Кухня в стиле бистро отлично подходит под французский современный интерьер или стиль лофт.
Такая кухня может стоить очень и очень дешево, от 12 тысяч рублей в формате как на фото.
Такая кухня стоит тоже около 12 тысяч рублей, но выглядит гораздо дороже. Техника для нее обойдется еще в 30 тысяч рублей (раковина – 1, вытяжка – 6, плита и фритюрница – 16, мини-холодильник – 7).
Барную стойку тоже можно докупить позднее и даже сделать ее из контрастного материала.
Плитка-«кабанчик» снова в тренде!
Можно сэкономить, не заказывая специальную нишу для холодильника. Да и охлаждаться он будет гораздо лучше.
За стеклом может быть окрашенная стена или даже картинка.
Трудно представить современный интерьер без барной стойки.
Обратите внимание, что и ящики внутри окрашены в яркий киви.
Очень удобно при готовке. А если проголодаетесь ночью, яркий верхний свет не спугнет остатки сна.
Белый глянец органично вписывается в интерьер в любом стиле и подходит любой отделке.
Удачный оттенок для мини-кухни.
В условиях городской квартиры каждый квадратный сантиметр на учете. Потому, если есть возможность, выбирайте шкафчики до потолка.
Удачный вариант для стильного современного интерьера.
Визуальная простота уже давно не ассоциируется с бедностью.
Такой кухне будет рад любой дом.
Где кухонные модули не должны быть слишком «кухонными».
Подходит для кухни в нише.
Простота модулей компенсируется роскошью картинки на фасадах.
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