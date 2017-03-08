36 фото доступных и дешевых кухонь

Для всех тех, кто ищет возможные варианты установки более-менее дешевой кухни, мы предлагаем следующее: найти в вашем регионе салон-магазин представителя местной фабрики, которая выполняет модели из ЛДСП. Затем рассмотреть каждый предлагаемый модуль в отдельности. Обратите внимание, что обычно высокие (так называемые «пеналы») стоят очень дорого по сравнению с обычными верх + низ.

Таким образом вы сможете добиться цены на кухню от 8 тысяч рублей для формата 1,8 метра, от 16 тысяч рублей – для 2,6 метра и от 35 тысяч рублей – для 5 метров, что уже подойдет для большой кухни с тремя-четырьмя стенами с мебелью.

Это – реальная цена на красивую белую кухню, которая будет иметь эффект имитации ценных пород древесины. Обычно нижний модуль имеет отделку под дерево, верхний – белый или светлый. Полностью белые и деревянные варианты стоят одинаково.

Правда, не в каждом регионе есть такая «идеальная» фабрика. Она, например, есть в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, но конкретно по вашему региону нужно уточнять. Найти такую можно, введя в Яндекс или Гугл запрос: «Кухня в *(название города)» от 10 тысяч рублей, затем попробовать цену в 11, 12, 13, 14 тысяч рублей и посмотреть, какие результаты высветятся. Также можно попробовать найти нужный гарнитур и фабрику в вашем районном центре.