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36 фото доступных и дешевых кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Equilibrio de cores , Bethina Wulff Bethina Wulff Кухня в стиле модерн
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Для всех тех, кто ищет возможные варианты установки более-менее дешевой кухни, мы предлагаем следующее: найти в вашем регионе салон-магазин представителя местной фабрики, которая выполняет модели из ЛДСП. Затем рассмотреть каждый предлагаемый модуль в отдельности. Обратите внимание, что обычно высокие (так называемые «пеналы») стоят очень дорого по сравнению с обычными верх + низ.

Таким образом вы сможете добиться цены на кухню от 8 тысяч рублей для формата 1,8 метра, от 16 тысяч рублей – для 2,6 метра и от 35 тысяч рублей – для 5 метров, что уже подойдет для большой кухни с тремя-четырьмя стенами с мебелью.

Это – реальная цена на красивую белую кухню, которая будет иметь эффект имитации ценных пород древесины. Обычно нижний модуль имеет отделку под дерево, верхний – белый или светлый. Полностью белые и деревянные варианты стоят одинаково.

Правда, не в каждом регионе есть такая «идеальная» фабрика. Она, например, есть в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, но конкретно по вашему региону нужно уточнять. Найти такую можно, введя в Яндекс или Гугл запрос: «Кухня в *(название города)» от 10 тысяч рублей, затем попробовать цену в 11, 12, 13, 14 тысяч рублей и посмотреть, какие результаты высветятся. Также можно попробовать найти нужный гарнитур и фабрику в вашем районном центре.

Дешево и сердито

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Если вас немного смущает вид этой кухни из-за красно-рыжего цвета, знайте – небольшой ретро-уклон полностью окупается ценой примерно в 20 тысяч рублей за кухню! И это – с модулем под микроволновку, парой буфетов и ящиками, удобным угловым модулем (без техники, конечно же).

​Современно и стильно

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Посмотрите, как узок левый модуль в этой кухне и как гармонично к П-образному модулю приставлены верхние шкафчики! Барная стойка для стульев сделана на той же фабрике на заказ, стоимость – около 2-3 тысяч рублей. Сама кухня изготовлена также на заказ, стоит около 10 тысяч рублей без верхних шкафчиков и около 16 тысяч рублей с ними. Справедливая цена!

​Современный стандарт

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Построили дом с большой кухней, но нет большого бюджета? Смело выбирайте фасады с имитацией венге, палисандра или эбена в самом дешевом варианте и добавляйте фартук из мозаики. Такая кухня (с модулем для кухонного острова) стоит около 30 тысяч рублей у дешевой фабрики!

​Турецкое производство

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Видите, как на этой кухне имитация ценных пород дерева перешла на новый уровень? Это – кухня турецкого производства. Формат с высокой столешницей (большая толщина столешницы) стоит примерно на 3-4 тысячи рублей дороже, чем с обычной. Тем не менее, Турция производит такие кухни по цене около 25 тысяч рублей за показанный на фото формат.

​Контраст и дверцы без ручек

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Такой формат стоит подороже – уже около 35 тысяч рублей, но полностью окупается своим прекрасным внешним видом!

​Два цвета бистро

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Кухня в стиле бистро отлично подходит под французский современный интерьер или стиль лофт.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ретро-кухонька

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Такая кухня может стоить очень и очень дешево, от 12 тысяч рублей в формате как на фото.

​Идеал для студии

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая кухня стоит тоже около 12 тысяч рублей, но выглядит гораздо дороже. Техника для нее обойдется еще в 30 тысяч рублей (раковина – 1, вытяжка – 6, плита и фритюрница – 16, мини-холодильник – 7).

​Отдельная барная стойка

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Барную стойку тоже можно докупить позднее и даже сделать ее из контрастного материала.

​Яркий и заметный

Apartamento compacto , Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design Кухня в стиле модерн Стекло Синий
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

Плитка-«кабанчик» снова в тренде! 

На контрасте

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Можно сэкономить, не заказывая специальную нишу для холодильника. Да и охлаждаться он будет гораздо лучше.

​Стеклянный фартук – практичный и доступный вариант

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design Кухня в стиле модерн Кварц Бежевый
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

За стеклом может быть окрашенная стена или даже картинка.

Отличная барная стойка!

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Трудно представить современный интерьер без барной стойки.

​Шикарный подбор цветов!

Equilibrio de cores , Bethina Wulff Bethina Wulff Кухня в стиле модерн
Bethina Wulff

Bethina Wulff
Bethina Wulff
Bethina Wulff

Обратите внимание, что и ящики внутри окрашены в яркий киви.

​Вот так нужно делать подсветку!

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Кухня в стиле модерн Синий
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Очень удобно при готовке. А если проголодаетесь ночью, яркий верхний свет не спугнет остатки сна.

​Белый глянец

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Кухня в средиземноморском стиле
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

Белый глянец органично вписывается в интерьер в любом стиле и подходит любой отделке.

​Красный гламур

Reforma Integral de Vivienda 40 m2, Fecofer, Proyectos y Reformas Fecofer, Proyectos y Reformas Кухня в стиле модерн
Fecofer, Proyectos y Reformas

Fecofer, Proyectos y Reformas
Fecofer, Proyectos y Reformas
Fecofer, Proyectos y Reformas

Удачный оттенок для мини-кухни.

​Мятная конфетка

Apartamento Calatrava 1, StudioBMK StudioBMK Кухня в скандинавском стиле
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

Для начала можно вообще обойтись без верхних шкафчиков.

​Стильный городской

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В условиях городской квартиры каждый квадратный сантиметр на учете. Потому, если есть возможность, выбирайте шкафчики до потолка.

​Позитивный семейный

Cocinas, Murales Divinos Murales Divinos Кухня в стиле модерн
Murales Divinos

Murales Divinos
Murales Divinos
Murales Divinos

Удачный вариант для стильного современного интерьера.

​Лаконичный и современный

Cocina en zona Chamberi, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño Кухня в скандинавском стиле ДСП Серый
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

Визуальная простота уже давно не ассоциируется с бедностью.

​Минималистичный шик

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort Кухня в классическом стиле
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

Такой кухне будет рад любой дом.

​Идеально для квартиры-студии

rita & steve, osb arquitectos osb arquitectos Кухня в стиле модерн Белый
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Где кухонные модули не должны быть слишком «кухонными».

​Минимум верхних шкафчиков

Home Staging en casa con piscina privada de alquiler vacacional, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía Кухня в средиземноморском стиле Белый
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

Подходит для кухни в нише.

​Кухня на одного

Reforma integral de piso en Aluche, Reformmia Reformmia Кухня в стиле модерн
Reformmia

Reformmia
Reformmia
Reformmia

Учтено абсолютно все!

​Имитация ценных пород древесины!

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Простота модулей компенсируется роскошью картинки на фасадах.

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