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Квартира для европейца

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Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
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Обладатели малогабаритных квартир частенько расстраиваются из-за того, что в жилое пространство невозможно вписать тот или иной необходимый предмет мебели. Письменный стол, диван для размещения гостей, а также большая и удобная кровать – едва ли совместимая друг с другом роскошь в пространстве 35 м.кв. Сегодня мы рассматриваем интерьер малогабаритной студии, которая вмещает практически все необходимые для жизни молодого и идущего в ногу со временем человека. 

Маленькая квартира для итальянца

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Гостиная в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Создатель интерьера Сергей Харенко рассказывает, что заказчиком был итальянец, который хотел обустроить жилплощадь в духе минимализма и сделать все максимально компактным. В итоге эта квартира получилось не просто удобной и вместительной, но ещё интересной и уютной.

Удачное решение

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Гостиная в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Сергею пришлось хорошенько потрудиться, чтобы придумать, каким образом вписать в общую площадь отдельное помещение – спальню с кроватью солидного размера, а также санузел с душевой, унитазом, биде и стиральной машиной. Тем не менее, получилось очень комфортно и красиво.

Характер нордический

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Белый цвет в интерьере зрительно помогает увеличить пространство. Квартира наполнена светом, в ней несложно находиться длительное время. Прихожая совмещена с гостиной и кухней. Возле входа находится шкаф-купе, который также с другой стороны оборудован полками для разного рода мелочей и книг.

Пространство гостиной

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Гостиная в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Пространство гостиной определено обоями с горизонтальными полосами спокойных цветов. Небольшой мягкий диван предполагает комфортный отдых перед телевизором или за чтением книг и журналов. Рядом уместились два журнальных столика, а также современный светильник для чтения. Стену украшает зимний пейзаж.

Глянцевая кухня

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Перед нами прекрасный интерьер, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении. На этой кухне есть и деревянная столешница для приготовления еды, и плита, и посудомоечная машина с холодильником. Все продукты и посуда находятся на своих местах. На кухне нашлось место и для еще одного дивана возле окна.

Место для приема пищи

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Белые шкафы практически сливаются с белыми стенами помещения. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке, создают гармонию в интерьере. Акценты расставлены при помощи мебели (журнальный столик, стулья) темного цвета. Стену также украшает пейзаж с осенне-зимней темой.

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Спальня

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Спальня в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Спальня так же выполнена полностью в белом цвете. В качестве мебели для нее была выбрана кровать-трансформер. Дизайнеру интерьера удалось вписать в пространство небольшое рабочее место, а также гардеробную.

Санузел

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Ванная комната в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Санузел все же сумел вместить небольшого размера душевую кабину со стеклянной перегородкой, стиральную машину, унитаз и биде. Как видно, ничего не упущено, но и без излишеств. Интерьер комнаты также выполнен в белом цвете, мебель перекликается с кухонным гарнитуром. Столешница выполнена из такого же дерева.

Больше фотографий этого интерьера можно увидеть в специальном разделе автора.

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