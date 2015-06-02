Квартира для европейца

Санузел все же сумел вместить небольшого размера душевую кабину со стеклянной перегородкой, стиральную машину, унитаз и биде. Как видно, ничего не упущено, но и без излишеств. Интерьер комнаты также выполнен в белом цвете, мебель перекликается с кухонным гарнитуром. Столешница выполнена из такого же дерева.

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