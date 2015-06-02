Квартира для европейца

Обладатели малогабаритных квартир частенько расстраиваются из-за того, что в жилое пространство невозможно вписать тот или иной необходимый предмет мебели. Письменный стол, диван для размещения гостей, а также большая и удобная кровать – едва ли совместимая друг с другом роскошь в пространстве 35 м.кв. Сегодня мы рассматриваем интерьер малогабаритной студии, которая вмещает практически все необходимые для жизни молодого и идущего в ногу со временем человека.
Создатель интерьера Сергей Харенко рассказывает, что заказчиком был итальянец, который хотел обустроить жилплощадь в духе минимализма и сделать все максимально компактным. В итоге эта квартира получилось не просто удобной и вместительной, но ещё интересной и уютной.
Сергею пришлось хорошенько потрудиться, чтобы придумать, каким образом вписать в общую площадь отдельное помещение – спальню с кроватью солидного размера, а также санузел с душевой, унитазом, биде и стиральной машиной. Тем не менее, получилось очень комфортно и красиво.
Белый цвет в интерьере зрительно помогает увеличить пространство. Квартира наполнена светом, в ней несложно находиться длительное время. Прихожая совмещена с гостиной и кухней. Возле входа находится шкаф-купе, который также с другой стороны оборудован полками для разного рода мелочей и книг.
Пространство гостиной определено обоями с горизонтальными полосами спокойных цветов. Небольшой мягкий диван предполагает комфортный отдых перед телевизором или за чтением книг и журналов. Рядом уместились два журнальных столика, а также современный светильник для чтения. Стену украшает зимний пейзаж.
Перед нами прекрасный интерьер, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении. На этой кухне есть и деревянная столешница для приготовления еды, и плита, и посудомоечная машина с холодильником. Все продукты и посуда находятся на своих местах. На кухне нашлось место и для еще одного дивана возле окна.
Белые шкафы практически сливаются с белыми стенами помещения. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке, создают гармонию в интерьере. Акценты расставлены при помощи мебели (журнальный столик, стулья) темного цвета. Стену также украшает пейзаж с осенне-зимней темой.
Спальня так же выполнена полностью в белом цвете. В качестве мебели для нее была выбрана кровать-трансформер. Дизайнеру интерьера удалось вписать в пространство небольшое рабочее место, а также гардеробную.
Санузел все же сумел вместить небольшого размера душевую кабину со стеклянной перегородкой, стиральную машину, унитаз и биде. Как видно, ничего не упущено, но и без излишеств. Интерьер комнаты также выполнен в белом цвете, мебель перекликается с кухонным гарнитуром. Столешница выполнена из такого же дерева.
Больше фотографий этого интерьера можно увидеть в специальном разделе автора.