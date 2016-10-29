Необычные книжные шкафы

Несмотря на то, что в постсоветское время массово начали говорить об угасании тяги наших граждан к чтению, сейчас, к счастью, можно постепенно мы становимся свидетелями обратной тенденции. Все большее количество людей начинает проводить свой досуг в компании с книгой. В связи с этим возникает объективная необходимость создания собственной домашней библиотеки. Далее встает вопрос: как и где хранить книги? Некоторые подходят к этому вопросу основательно и скрупулезно, ведь даже в такой простой предмет интерьера, как книжный шкаф может стать ключевым акцентом комнаты. На сегодняшний день существует огромное множество различных вариантов необычных и оригинальных книжных шкафов и стеллажей, благо, материалов для этого в настоящее время не мало, как и фантазий дизайнеров хватает. Одни из них очень практичные, другие поражают своей компактностью, а третьи – своим необычным внешним видом. А теперь, перейдем от слов к делу! Специально для Вас мы сделали подборку наиболее ярких книжных шкафов, которые могут смело украсить Ваш интерьер.
Вообще, надо сказать, что фантазия дизайнеров относительно книжных полок и стеллажей просто не ограничена. Вариантов огромное множество, причем, самых смелых и невообразимых. Книжные стеллажи, например, могут быть встроенными в лестницу, ведущую на другой этаж, а могут просто располагаться посреди комнаты в виде нагромождения из маленьких полочек.
Представленный вариант книжного шкафа представляет собой модульные полки для книг, состоящие из нескольких одинаковых блоков и которые можно как угодно поворачивать, создавая новые варианты. Все блоки чудесно совмещаются друг с другом, из них можно соорудить все, что угодно, будь то шкаф, стеллаж или просто перегородка. Кстати, очень удобный вид полок, тем более, что в случае необходимости, всегда можно докупить дополнительные блоки и тем самым расширить конструкцию.
Следующим направлением в современных книжных полках является игра на формах. Кто сказал, что книжная полка непременно должна принимать горизонтальное положение? Дизайнеры ломают систему и представляют нам полки, расположенные под углом 30 градусов. Такой штрих позволяет делать из книжных полок различные самые невероятные комбинации и формы стеллажей.
Если в доме имеется очень большое количество книг, то стеллажи с ними можно сделать ярким акцентом интерьера, тем более, что в любом жилом помещении имеется немало пространства, которое можно с умом использовать для хранения книг. И совсем не обязательно для этого выделять целую комнату.
Вот где действительно можно смело разойтись в выборе необычного дизайнерского шкафа, так это в детской комнате! Причем чем более креативным он будет, тем, вероятнее всего, больше понравится Вашему ребенку. Это и дополнительный стимул к прививанию ребенку любви к чтению с самого детства. Ведь маленькому непоседе будет гораздо увлекательнее и интереснее брать книгу с такого стильного книжного шкафа нежели со скучных приевшихся книжных полок в классическом стиле.
Никто не будет спорить – шкаф, созданный MUEBLES MADRID DECORACIÓN моментально приковывает взгляды. Это доказательство того, как с помощью простых фигур и игры с геометрией комнаты пространство гостиной может быть полностью преобразовано. Здесь присутствует как игра форм, так и игра цвета в виде светлых и темны панелей. Это воплощение стиля, которое успешно впишется и в классический и в модерновый интерьер.
Если дело доходит до инноваций, то эта модель имеет все шанс, чтобы выиграть. Ее великолепная стилистика напоминает оболочки морского моллюска. Сам стеллаж обладает 17 обособленными деревянными отсеками, разделенными по центральной перегородке, и размер которых сокращается по мере того, как мы приближаемся к корню спирали. Особенно хорошо такая полка подойдет для зонирования больших помещений, например, отделения рабочей зоны от зоны отдыха.
Профессионалы из Ifsodoso предлагают нашему взору эту великолепную круговую библиотеку. Этот авангардный проект ломает традиционные стереотипы и предлагает свежие идеи.Это жилая мебель, место для новых знаний и просвещения. Кроме того, в самом шкафу имеется пространство, в котором Вы сможете уединиться и посвятить время чтению.
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