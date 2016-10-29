Необычные книжные шкафы

Несмотря на то, что в постсоветское время массово начали говорить об угасании тяги наших граждан к чтению, сейчас, к счастью, можно постепенно мы становимся свидетелями обратной тенденции. Все большее количество людей начинает проводить свой досуг в компании с книгой. В связи с этим возникает объективная необходимость создания собственной домашней библиотеки. Далее встает вопрос: как и где хранить книги? Некоторые подходят к этому вопросу основательно и скрупулезно, ведь даже в такой простой предмет интерьера, как книжный шкаф может стать ключевым акцентом комнаты. На сегодняшний день существует огромное множество различных вариантов необычных и оригинальных книжных шкафов и стеллажей, благо, материалов для этого в настоящее время не мало, как и фантазий дизайнеров хватает. Одни из них очень практичные, другие поражают своей компактностью, а третьи – своим необычным внешним видом. А теперь, перейдем от слов к делу! Специально для Вас мы сделали подборку наиболее ярких книжных шкафов, которые могут смело украсить Ваш интерьер.