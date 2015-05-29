Квартира на Ленинградке

Совершенно нехарактерное для городских квартир буйство форм – основная концепция интерьера, созданного студией Artradar Architects. Такой оригинальный и необычный дизайн, выходящий за рамки привычного восприятия, всегда вызывает удивление и восторг.
Интерьер «квартиры на Ленинградке» в духе современного и лофт стилей поражает сложной геометрией и разнообразием декоративных материалов. В дизайне преобладают прямые и ломаные линии, различные геометрические формы и сдержанная цветовая гамма. Смотрится свежо и футуристично.
Современные решения здесь представлены различными архитектурно-планировочными и инженерными приемами. С первого взгляда создается ощущение, что посетитель попадает в квартиру из будущего. Тем не менее, при всем своем эпатаже, спланированное пространство невероятно функционально и гармонично. Ломаные линии, выпуклые формы, глянцевые поверхности – все это перекликается с ультра-современным стилем.
Как известно, интерьер современной кухни не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом, лаконичная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю. Кухонный гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Глянцевый фартук поддержан цветом напольной плитки. Различные напольные покрытия визуально отделяют жилое пространство с обеденным столом от кухни.
Место для приема пищи объединено с гостиной. Цвет обоев с мотивирующими надписями гармонично сочетается с цветом паркетной доски. Несомненно, освещение на кухне и в гостиной влияет на приготовление пищи, настроение и аппетит. Дизайнеры подошли ответственно к выбору осветительных приборов в помещении, таким образом, сделав его мягким и ровным.
Поскольку оригинальные пространственные решения привлекают к себе внимание, в оформлении комнат не были использованы слишком яркие цветовые акценты. Палитра выбрана абсолютно нейтральная, бруснично-бело-коричневая. Хромированные рейки, скрывающие швы между плиткой и паркетом перекликаются с выбранными дизайнерами светильниками во всех комнатах. В этой квартире также присутствуют спальни детей. Больше фотографий можно увидеть на странице самого проекта.
В эту комнату также зашла геометрия интерьера жилых помещений. Зеркало в форме трапеции, установленное на стене, смотрится лаконично и добавляет помещению объем. Все элементы отделки подчинены единой концепции минималистичного дизайна. Плитка кабанчик идеально гармонирует с прямым дизайном и глянцевым блеском сантехники.