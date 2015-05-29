Квартира на Ленинградке

Совершенно нехарактерное для городских квартир буйство форм – основная концепция интерьера, созданного студией Artradar Architects. Такой оригинальный и необычный дизайн, выходящий за рамки привычного восприятия, всегда вызывает удивление и восторг.

Интерьер «квартиры на Ленинградке» в духе современного и лофт стилей поражает сложной геометрией и разнообразием декоративных материалов. В дизайне преобладают прямые и ломаные линии, различные геометрические формы и сдержанная цветовая гамма. Смотрится свежо и футуристично.