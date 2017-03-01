​​«Деревянный дом – это практично», и еще 10 мифов о деревянных домах

Деревянный дом от профессионалов в среднем стоит примерно на 50% дороже, чем коттедж в стиле модерн с тем же набором функций и площадью. Изначально цена может показаться вам меньшей, чем она будет на самом деле с учетом всех нюансов и деталей. Кроме того, такой дом невозможно построить самостоятельно, тогда как кирпичный или дом из керамических блоков – с минимальными навыками.

Так, дом из блоков площадью 150 кв. метров с отделкой можно самостоятельно построить примерно за 2,5 млн рублей (от и до, «под ключ»). А вот деревянный дом из клееного бруса такого же формата уже будет стоить около 7 млн рублей с отделкой, минимум – около 5,5 млн рублей.