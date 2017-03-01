​​«Деревянный дом – это практично», и еще 10 мифов о деревянных домах

Признаемся, мы, как и вы, тоже любим атмосферные деревянные дома. Но это не мешает нам беспристрастно оценивать их преимущества и недостатки. Ведь выбираем мы не обои на рабочий стол, а дом, где собираемся жить. И потому вовсе не желаем, что незнание обошлось нам слишком дорого.
Деревянный дом от профессионалов в среднем стоит примерно на 50% дороже, чем коттедж в стиле модерн с тем же набором функций и площадью. Изначально цена может показаться вам меньшей, чем она будет на самом деле с учетом всех нюансов и деталей. Кроме того, такой дом невозможно построить самостоятельно, тогда как кирпичный или дом из керамических блоков – с минимальными навыками.
Так, дом из блоков площадью 150 кв. метров с отделкой можно самостоятельно построить примерно за 2,5 млн рублей (от и до, «под ключ»). А вот деревянный дом из клееного бруса такого же формата уже будет стоить около 7 млн рублей с отделкой, минимум – около 5,5 млн рублей.
Так, полная обработка фасадов и террасы дома, представленного на фотографии выше, стоит около 600 тысяч рублей, включая площадь всех террас и интерьеры. Данную обработку нужно проводить раз в 3 года для фасада и раз в 5 лет – для интерьеров. Таким образом, за 20 лет набегает сумма, примерная равная 3 млн рублей – стоимости еще одного бюджетного коттеджа.
Можно ли обновлять фасады реже? Раз в 10 лет? Конечно же, можно! Можно и вовсе их не трогать. Но тогда ваш дом не простоит ваши заветные 50-100 лет «как новенький».
Красивые картинки спартанских интерьеров шале стоят примерно в 100 раз больше, чем кажется на первый взгляд. Так, кухня, представленная на фотографии выше, стоит около 4 млн рублей с техникой и всеми деталями, а она даже не выполнена из массива! Самый дешевый вариант будет смотреться в деревянном доме скудно, барский классический – уже гораздо лучше, но и стоить он будет соответственно (около 1,2 млн рублей с техникой на гарнитур для 18-метровой кухни без зоны столовой).
Это не правда. Деревянный дом нуждается в постоянной обработке специальным раствором (экологичным), а дом из клееного бруса и вовсе содержит клей (он также экологичен). Но и керамический блок не менее экологичен бруса и сруба, так как основан на глине.
Деревянные дома на Руси, конечно же, просуществовали долго. Но еще раньше, на протяжении гораздо более длительного времени, весь народ в России и на Украине жил в землянках. И что из этого является более традиционным, сказать сложно.
Это частично миф и частично правда. Дело в том, что качественный деревянный дом не нуждается в утеплении, тогда как все дома из блоков или керамических блоков, а также каркасные дома утепляются дополнительно. Правда же в том, что деревянный дом с достаточно толстыми и теплыми стенами будет стоить дороже дома, построенного по другой технологии с утеплением. Т.е. блочный дом за 2 млн рублей без утепления будет холоднее деревянного дома за 4 млн рублей без утепления, но ведь никто не строит блочные дома без утепления. Если сравнить идентичную стоимость, то в блочном доме мы получим большую площадь, а при желании – идентичную площадь с гораздо большей энергоэффективностью.
Это не правда. Деревянный дом может простоять 100 лет, блочный – точно такой же срок. Но в жизни все обстоит немного иначе – представьте, хотите ли вы жить в пятистенке (с печкой!) своей прабабушки прямо сейчас? А ведь именно таким будет выглядеть ваш «идеальный» дом для правнуков через какие-то 80 лет, обесценившись почти до стоимости участка. То же самое происходит и со строениями из блоков.
Так, любой дом по любой технологии вы строите для себя и только для себя. Даже если в итоге он останется в наследство вашим детям, которым, по простому подсчету, в это время уже будет около 50-ти лет, скорее всего они продадут его за смешную по нынешним меркам цену и купят себе что-то более современное.
На первом этапе – да, это правда. То есть первые 5 лет вы точно будете ощущать деревянный дом «более живым и душевным», чем блочный или кирпичный. Но что произойдет потом с данным свойством? «Душевным» деревянный дом становится за счет пористой структуры дерева, которая ко всему прочему еще и впитывает все вокруг. Конечно же, не как губка, но с течением времени именно такой эффект и получается. Помните ли вы старое выражение «Стены этого дома многое повидали», так вот – с деревянным домом они не только все видели, но и нюхали, и слышали, и даже более того – готовы вам об этом рассказать даже через 30 лет!
На данный момент при одинаковом расходе энергии и средств на отопление и кондиционирование хорошо спланированный блочный и деревянный дом не отличаются по среднесуточным температурам.
Это не правда. Выступающая смола постоянно добавляет отеки, пятна, белые и темноватые, с которыми многие пытаются безуспешно бороться. Данный факт также следует просто принять.
Это не правда. Деревянный дом сам по сути строится достаточно быстро, другое дело – что во многих случаях вам придется ждать около года усадки данного строения, перед началом отделочных работ. И если вы арендуете квартиру в Москве ценою в 100 тысяч рублей, то, уже имея собственный дом, за год вы потратите 1,2 млн рублей, вместо того, чтобы вложить их в мебель, отделку, отпуск, образование детей.
Это не правда. Древесина трескается, и с этим нельзя ничего поделать. Это не значит, что ваш деревянный дом построен не качественно или вы могли этого как-то избежать. Этот факт придется просто принять – ваш дом не будет выглядеть новым всегда.
Если вы не будете курить в доме и постели и использовать сломанные электроприборы до их окончательной смерти, то вероятность пожара примерно одинакова с блочным домом.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;