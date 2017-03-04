12 мифов о современных коттеджах

Это миф. Теплое остекление для больших окон – джамбо-стекло, стоит около 10 тысяч рублей за кв. метр и при этом является полностью подходящим для холодного климата, включая регионы Сибири, Урала, Ленинградской области. Для дверей-слайдеров используются двухкамерные стеклопакеты, а если вы хотите сделать дом и вовсе супер-энергоэффективным, можно поставить трехкамерные.

Даже те проекты, что реализованы в ЮАР, Австралии, Канаде, США, Испании и на данный момент не имеют утепления для холодных зим, с легкостью можно адаптировать под климат практически любой точки РФ.