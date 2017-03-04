12 мифов о современных коттеджах

Развеиваем самые популярные мифы вместе с homify!
Это миф. Теплое остекление для больших окон – джамбо-стекло, стоит около 10 тысяч рублей за кв. метр и при этом является полностью подходящим для холодного климата, включая регионы Сибири, Урала, Ленинградской области. Для дверей-слайдеров используются двухкамерные стеклопакеты, а если вы хотите сделать дом и вовсе супер-энергоэффективным, можно поставить трехкамерные.
Даже те проекты, что реализованы в ЮАР, Австралии, Канаде, США, Испании и на данный момент не имеют утепления для холодных зим, с легкостью можно адаптировать под климат практически любой точки РФ.
Это миф. Плоские крыши повсюду вокруг вас. Каким-то чудесным образом (который называется профессиональная работа инженеров-строителей) они не раздавливают кровли 9-ти этажных панельных зданий по всему бывшему СССР, даже если снега выпало под два метра. При этом, снег спокойно тает как и когда ему нужно, не причиняя неудобств. Главное – это профессионально положенная битумная кровля (желательно не самостоятельно). Плоская кровля идеально подходит для снежной зимы с характеристиками -30 и снегопадами.
Это миф. Энергоэффективный дом будет стоит больше, чем коттедж с малюсенькими окнами изначально, но стоимость его отопления обычно в 2-3 раза ниже, чем у самого стандартного дома. Так, огромная вилла в 500 кв. метров, построенная с помощью энергоэффективных технологий, в отоплении стоит столько же, сколько обычный 250-метровый коттедж с обычными окнами.
Это миф. Примерная площадь остекления дома выше (берем два этажа) – около 130 кв. метров, из которых около 110 кв. метров приходится на эти два видимые фасады с высотой остекления в 3 метра. Стоимость джамбо-стекла в данном формате (теплого) – около 1,1 млн рублей. К нему нужно добавить двери-слайдеры (если вы хотите) или большие распашные двери (что будет дешевле). В зависимости от формата такое остекление будет стоить от 1,3 до 2 млн рублей. При этом заметьте, на дом на фотографии выше остекление выйдет в полтора раза дешевле, а он уже тоже смотрится неплохо!
Это миф. Стандартных 5 млн рублей на дом хватит на то, чтобы построить уменьшенную, но не менее привлекательную копию дома, представленного на фотографии выше. В нем будет 150 кв. метров площади, три большие спальни, три большие ванные, кухня-гостиная и много больших окон, а также все системы отопления и инженерии. Это реально. А вот за 2,5 млн рублей можно построить удобный 150-метровый дом самостоятельно, если заказать проект у хорошего архитектора, который скопирует для вас один из польских или немецких проектов. Заманчиво? Для нас, да!
Это миф. Запахи с кухни? Хорошая (правильно спроектированная) вентиляция и мощная вытяжка все решают. Кухня выглядит неопрятно в течение дня? Смотря какой стиль жизни процветает у вас в семье.
Если же вы – хозяйка, которая хочет разграничить игровую зону детей с кухней или гостиную (включая зону кабинета) от кухни, то у вас есть полное право отказаться от открытой планировки. Правда, мы советуем вам просто добавить вторую гостиную. Тогда для кухни-гостиной со столовой останутся 30 метров, а для еще одной гостиной хватит 20 метров.
Это миф. Каркасный бассейн маленького формата, как на фотографии выше, оформленный с террасой, может стоить от 400 тысяч рублей (с глубиной для взрослых, которая позволит детям прыгать в него или кататься с надувной горки (10 тысяч рублей).
Это не правда. Многие проекты мы берем за основу – выбираем планировку, метод строительства, формат остекления и пересчитываем на индивидуальное ваше проектирование и местные материалы. Конкретно дом, представленный в статье, может стоить и 100 млн рублей где-нибудь в Австралии, но мы рассчитываем его для теплого климата, выбираем материалы и идеи и можем построить его за 10 млн рублей в России. Или, в другой пропорции, 50 к 5 млн рублей. Кроме того, в интерьерах часто можно найти брендовую мебель, где один диван может стоить 1 млн рублей, а камин – еще 2 млн рублей, но никто не заставляет нас покупать именно их, верно?
Это миф. Конечно же, нельзя взять проект и просто реализовать его в России. Мы же всегда пишем об адаптациях, о цене такого дома, как на фото, именно в России. Даже польские проекты нужно будет адаптировать под РФ, так как в них часто заложена система отопления на тепловом насосе, которая стоит дороже, чем обычный котел на газе, а также не соблюдены некоторые правила проектирования в регионах, которые в Польше просто другие.
Это не правда. Зал в 40 кв. метров не решит проблем с комфортом так же, как и кухня в 20 метров. Главное – это качественная организация, современная мебель, инновационный подход, а вовсе не сам метраж. Так, вот эта гостиная с 8-метровой кухней, 10-метровой столовой и основным помещением площадью в 18 кв. метров на самом деле… идеальна на четверых! И не нужно здесь больше места, если у вас всего лишь двое детей-школьников.
Это не правда. При профессиональной интерьерной съемке используются широкоформатные объективы, которые искажают восприятие пространства. Комнаты кажутся просторнее, чем есть на самом деле, что позволяет создать более привлекательный образ для покупателя. Все площади, указываемые нами, даны самими архитекторами.
Это миф. Проблемы влажности и приватности легко решаются грамотным дизайн-проектом и планировкой. В то же время, наличие такого роскоши в своем доме – бесценно! Те, кто опробовал на себе такой формат жизни, ни за что не захотят вернуться к более традиционному варианту, где ванная находилась где-то в коридоре, а то и вообще на другом этаже.
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