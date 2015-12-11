Шикарный и современный

«Il’dar-house» – модный ответ на желание создать дом в стиле модерн, но при этом сделать проект максимально уютным и просто очаровательным.

Эстетика внешних фасадов стала особенно привлекательной благодаря панорамному остеклению и комбинированной отделке из кирпича разных оттенков, штукатуренных фасадов, тонированного стекла и натуральной древесины. Архитектурная студия Sboev3_Architect – те, кто сделали эту современную сказку реальностью для семьи своих заказчиков.

Баланс между эстетикой и экономичностью был найден архитекторами в самой конструкции здания, ведь цена проекта в стиле модернизм возрастает прямо пропорционально наличию нестандартных элементов в дополнение к основному объему в форме куба. Так, с минимальными изменениями проект стал максимально оригинальной и шикарной вариацией коттеджа в стиле модернизм.