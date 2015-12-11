Шикарный и современный

«Il’dar-house» – модный ответ на желание создать дом в стиле модерн, но при этом сделать проект максимально уютным и просто очаровательным.
Эстетика внешних фасадов стала особенно привлекательной благодаря панорамному остеклению и комбинированной отделке из кирпича разных оттенков, штукатуренных фасадов, тонированного стекла и натуральной древесины. Архитектурная студия Sboev3_Architect – те, кто сделали эту современную сказку реальностью для семьи своих заказчиков.
Баланс между эстетикой и экономичностью был найден архитекторами в самой конструкции здания, ведь цена проекта в стиле модернизм возрастает прямо пропорционально наличию нестандартных элементов в дополнение к основному объему в форме куба. Так, с минимальными изменениями проект стал максимально оригинальной и шикарной вариацией коттеджа в стиле модернизм.
Беспрецедентная приватность, достигнутая архитектором Михаилом Сбоевым в данном проекте, стала возможной благодаря особенной планировке и конфигурации остекления. В целом, лишь два из четырех фасадов имеют полноценные окна, тогда как два других обращены в сторону улицы и соседей и потому максимально закрыты.
Необычная конфигурация позволила сделать даже парадный вход в здание скрытым от посторонних глаз. А благодаря дополнительной конструкции из кирпичной стены слева дом приобрел еще один пойнт в пользу защиты частной жизни.
Кроме того, архитектором были расставлены особенные приоритеты для деревьев, находящихся на участке. Дом был расположен таким образом, чтобы вырубка свелась к минимуму.
Как может современный дом, полный простых форм и четких линий, быть столь уютным, как тот, что мы видим на картинке? Отгадка в том, что стиль модернизм не обязан быть суровым или слишком простым, если вы этого не хотите. Архитектор сам конструирует основу здания так, как вы в этом нуждаетесь, создавая укромные уголки, просторные террасы для отдыха, лесные поляны с обилием цветущих растений и просто максимально уютные комнаты в доме.
По желанию хозяев в доме был оборудован целый зал для занятий кроссфитом, который должен был иметь особенное напольное покрытие и большую высоту потолков, чем на первом этаже.
Благодаря задумке архитектора увеличить площадь балкона на втором этаже до размеров террасы на первом, мы получаем два просто идеальных для отдыха места, способных стать частью домашней вечеринки или удивительно атмосферного семейного торжества.
Если вы посмотрите на нижнюю часть плана, то обнаружите распашные двустворчатые двери – главный вход в дом, который проведет вас от террасы до прихожей. Слева вас ожидает зал для кроссфита и очень просторная гардеробная, за которой находятся хозяйственные помещения – кладовая, постирочная, гладильная и гостевой санузел. Справа на плане вы найдете просторное помещение, объединяющее функции кухни, столовой и гостиной с камином, с выходом через раздвижные двери на просторную террасу, о которой мы говорили чуть выше. За камином – приватный кабинет, в котором можно комфортно разместить деловых партнеров или просто поработать.
Две отдельные детские комнаты с площадью 30 и 20 кв. метров расположились слева и справа от лестницы. Для них была выделена отдельная ванная комнату площадью 13 кв. метров. Мастер-сьют, составленный из спальни и ванной комнаты, площадью 24 и 14 кв. метров соответственно, расположился в другой части здания. А на втором уровне мы найдем гардеробную с площадью в 24,5 кв. метров с выходом в центральный лестничный холл. Общая площадь террас и балконов второго этажа – 60 кв. метров, она разделена между тремя спальнями.