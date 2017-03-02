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​Русский деревянный дом за 6,5 млн с панорамными окнами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в стиле модерн
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Этот проект русского деревянного дома понравится не только тем, кто мечтает о жизни в таком доме. Он заинтересует многих, кто в принципе настороженно относится к брусовым домам, предпочитая им что-то более современное.

Если вы посмотрите интерьеры этого прекрасного дома, то обнаружите здесь панорамное остекление, как в модном и стильном шале, светло-пепельную цветовую гамму, наилучшим образом подчеркивающую древесину, и общее настроение во всем современного дома.

​Стоимость этого дома

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн деревянный дом,клееный брус,дом брусовой
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Стоимость данного проекта дома – 6,5 млн рублей «под отделку». Студия Good Wood предлагает его для реализации в любой точке Московской области именно за такую цену. Стиль в дизайне интерьера, декор и мебель вы можете обговорить в индивидуальном порядке. В таком случае гарантия на дом – 10 лет, монтаж и расходные материалы входят в стоимость, а сам дом строится из бруса с сечением 175 на 140.

Вы удивитесь, насколько удобен и просторен этот вариант жизни за городом. Мы нашли в доме целых 5 спален и 3 ванные комнаты, а также еще один дополнительный кабинет и террасу площадью 27 кв. метров, уже включенную в стоимость! Разве не красота!

​Планировка дома

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в стиле модерн деревянный экстерьер
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Плюс к основным помещениям гостиной (28 кв. метров) и кухни (15 кв. метров) на первом этаже дома мы найдем большой тамбур (10 кв. метров), холл (21 кв. метров), котельную и санузел (7 и 8 кв. метров), кабинет и спальню (14 и 14 кв. метров). Также здесь есть терраса и небольшое крыльцо.

На втором этаже дома планировка выстроена с учетом гармоничной симметрии. Четыре спальни (по 14 кв. метров) расположены по углам дома, в центре – холл, по две стороны от него – две ванные, гардероб и лестница.

​Для какой семьи он подойдет

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в стиле модерн гостиная,деревянный дом
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Общая площадь в 265 кв. метров является оптимальной для семьи из 5-6-ти человек! Таким образом, трое из детей могут получить по собственной комнате рядом со спальней супругов, плюс еще останется дополнительная спальня на первом этаже для члена старшего поколения или старшего ребенка.

​А есть ли возможность выбора стиля в интерьере?

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в стиле модерн
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Компания Good Wood имеет уже несколько реализаций данного проекта. В том числе, с интерьерами в американском стиле, французском провансе и шале. Выбор почти неограничен!

​Крупноформатное остекление

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в стиле модерн
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Как видите, современный дом из бруса тысячей пунктов отличается от старого варианта в стиле рустик или обычного деревенского дома. Существенно меняет традиционный облик такого жилья высота потолков, современная цветовая гамма, крупноформатное остекление и конвекторы, встроенные в пол под окнами, взамен радиаторам.

А панорамное остекление позволяет в самом лучшем виде реализовать стиль шале в интерьерах, как люксового альпийского домика для зимних каникул.

​Спальни

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в стиле модерн
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Четыре уютные спальни на втором этаже имеют частичную отделку стен качественными обоями и очень стильную мебель в европейском стиле.

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​Ванная комната

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Ванная комната в стиле модерн
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

По внешнему виду и элегантности им ни в чем не уступают современные ванные комнаты, оформленные с помощью керамической плитки на полу и модной сантехники.

​Остекление для мансарды

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в стиле модерн
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

На втором этаже все четыре спальни имеют данный формат остекления, что очень эстетично смотрится в любое время суток – изнутри и снаружи.

​Французский балкончик

СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в стиле модерн
GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Кроме того, у всех спален есть возможность открыть дверь на красивый французский балкончик с перилами.

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