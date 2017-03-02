​Русский деревянный дом за 6,5 млн с панорамными окнами

Этот проект русского деревянного дома понравится не только тем, кто мечтает о жизни в таком доме. Он заинтересует многих, кто в принципе настороженно относится к брусовым домам, предпочитая им что-то более современное.

Если вы посмотрите интерьеры этого прекрасного дома, то обнаружите здесь панорамное остекление, как в модном и стильном шале, светло-пепельную цветовую гамму, наилучшим образом подчеркивающую древесину, и общее настроение во всем современного дома.