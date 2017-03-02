​Русский деревянный дом за 6,5 млн с панорамными окнами

Этот проект русского деревянного дома понравится не только тем, кто мечтает о жизни в таком доме. Он заинтересует многих, кто в принципе настороженно относится к брусовым домам, предпочитая им что-то более современное.
Если вы посмотрите интерьеры этого прекрасного дома, то обнаружите здесь панорамное остекление, как в модном и стильном шале, светло-пепельную цветовую гамму, наилучшим образом подчеркивающую древесину, и общее настроение во всем современного дома.
Стоимость данного проекта дома – 6,5 млн рублей «под отделку». Студия Good Wood предлагает его для реализации в любой точке Московской области именно за такую цену. Стиль в дизайне интерьера, декор и мебель вы можете обговорить в индивидуальном порядке. В таком случае гарантия на дом – 10 лет, монтаж и расходные материалы входят в стоимость, а сам дом строится из бруса с сечением 175 на 140.
Вы удивитесь, насколько удобен и просторен этот вариант жизни за городом. Мы нашли в доме целых 5 спален и 3 ванные комнаты, а также еще один дополнительный кабинет и террасу площадью 27 кв. метров, уже включенную в стоимость! Разве не красота!
Плюс к основным помещениям гостиной (28 кв. метров) и кухни (15 кв. метров) на первом этаже дома мы найдем большой тамбур (10 кв. метров), холл (21 кв. метров), котельную и санузел (7 и 8 кв. метров), кабинет и спальню (14 и 14 кв. метров). Также здесь есть терраса и небольшое крыльцо.
На втором этаже дома планировка выстроена с учетом гармоничной симметрии. Четыре спальни (по 14 кв. метров) расположены по углам дома, в центре – холл, по две стороны от него – две ванные, гардероб и лестница.
Общая площадь в 265 кв. метров является оптимальной для семьи из 5-6-ти человек! Таким образом, трое из детей могут получить по собственной комнате рядом со спальней супругов, плюс еще останется дополнительная спальня на первом этаже для члена старшего поколения или старшего ребенка.
Компания Good Wood имеет уже несколько реализаций данного проекта. В том числе, с интерьерами в американском стиле, французском провансе и шале. Выбор почти неограничен!
Как видите, современный дом из бруса тысячей пунктов отличается от старого варианта в стиле рустик или обычного деревенского дома. Существенно меняет традиционный облик такого жилья высота потолков, современная цветовая гамма, крупноформатное остекление и конвекторы, встроенные в пол под окнами, взамен радиаторам.
А панорамное остекление позволяет в самом лучшем виде реализовать стиль шале в интерьерах, как люксового альпийского домика для зимних каникул.
Четыре уютные спальни на втором этаже имеют частичную отделку стен качественными обоями и очень стильную мебель в европейском стиле.
По внешнему виду и элегантности им ни в чем не уступают современные ванные комнаты, оформленные с помощью керамической плитки на полу и модной сантехники.
На втором этаже все четыре спальни имеют данный формат остекления, что очень эстетично смотрится в любое время суток – изнутри и снаружи.
Кроме того, у всех спален есть возможность открыть дверь на красивый французский балкончик с перилами.
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