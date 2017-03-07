Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом-бестселлер в России за 5,8 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
СП-250 клееный брус, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
Loading admin actions …

Этот прекрасный деревянный дом наверняка понравится тем, кто хочет дополнить свою жизнь капелькой традиционализма в лучшем его виде. Вид именно деревянного дома отлично вписывается в пригородный формат и при этом гармонично взаимодействует с пейзажем.

Цена в 5,79 млн рублей рассчитана «под отделку» и является достаточно выгодным предложением на рынке, учитывая потрясающую репутацию компании Good Wood. На официальном сайте вы сможете рассмотреть множество уже реализованных ими проектов и убедиться в том, что все они выглядят даже лучше, чем на картинке.

Именно этот проект дома является бестселлером данной компании. Уже реализовано более 500 домов по данному проекту, что не может не впечатлять!

​Что в нем особенного?

​СП-250 GOOD WOOD Дома в классическом стиле клееный брус,деревянный дом
GOOD WOOD

​СП-250

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Так что же так привлекает русского человека в этом доме? Во-первых, он отлично укомплектован и имеет современную планировку – на площади в 246 кв. метров расположены 5 спален и две ванные комнаты. Строительство ведется из клееного бруса, а в озвученную цену входит монтаж, дополнительные расходы, окна и кровля, электрика и сантехника, водоснабжение и подготовка системы отопления.

​Планировка дома

​СП-250 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного брус,деревянные дома,проект дома
GOOD WOOD

​СП-250

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

На первом этаже дома расположена гостиная-столовая (46 кв. метров), кухня (12 кв. метров), одна спальня, ванная комната, прихожая и котельная. Плюс к дому пристроена терраса площадью в 26 кв. метров.

На втором этаже нас ждут пять жилых комнат (четыре спальни и кабинет), а также одна ванная комната. При заказе данного проекта можно менять расположение различных комнат и их функции в соответствии с интересующими вас дополнениями.

У дома мы также заметили красивые клумбы, украшенные с расчетом на то, что поддержание эстетики в саду не будет слишком хлопотным.

​Гостиная и столовая

​СП-250 GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
GOOD WOOD

​СП-250

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Атмосферно оформленные с помощью европейской мебели гостиная и столовая смотрятся очень современно на фоне стен из натурального клееного бруса. Обратите внимание и на формат и количество окон. Радиаторы под ними – лаконичные и миниатюрные.

​Лестница

​СП-250 GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
GOOD WOOD

​СП-250

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Деревянная лестница выполнена в современном формате с предельным вниманием к качеству продукта. Несмотря на свой простой вид, она настолько же приятна на ощупь, как ваша любимая кошка.

​Спальня

​СП-250 GOOD WOOD Спальня в классическом стиле
GOOD WOOD

​СП-250

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Небольшая угловая спальня имеет площадь в 12,6 кв. метров и находится на первом этаже, недалеко от кухни-столовой.

​Спальни на втором этаже

СП-250 клееный брус, GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в классическом стиле
GOOD WOOD

СП-250 клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

На втором этаже есть еще четыре спальни площадью 17, 17, 17 и 12,5 кв. метров. К ним даже добавлены два общих балкона по 10 и 3 кв. метра. Здесь же рядом находится кабинет в 12 кв. метров и ванная комната. По желанию можно увеличить количество спален или ванных комнат за счет кабинета, добавив две ванные комнаты или одну спальню.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

деревянный интерьер GOOD WOOD Ванная в классическом стиле
GOOD WOOD

деревянный интерьер

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Небольшая ванная комната имеет модное мансардное окно в кровле и оформлена с помощью натурального дерева на стенах и потолке.

Брать или не брать?

​СП-250 GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
GOOD WOOD

​СП-250

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

В целом, данный вариант остается очень привлекательным на рынке за счет очень хорошей цены и высокого уровня качества постройки, достойного сервиса и современного подхода к дизайну интерьера в деревянном доме, что редкость. Мы благодарим компанию Good Wood за возможность поделиться фото-туром по этому замечательному коттеджу с нашим сообществом!

Далее на homify:

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— Проекты домов в американском стиле;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Сделай сам: как воплотить свою мечту об идеальном патио?
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо