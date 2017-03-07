Дом-бестселлер в России за 5,8 млн рублей

Этот прекрасный деревянный дом наверняка понравится тем, кто хочет дополнить свою жизнь капелькой традиционализма в лучшем его виде. Вид именно деревянного дома отлично вписывается в пригородный формат и при этом гармонично взаимодействует с пейзажем.
Цена в 5,79 млн рублей рассчитана «под отделку» и является достаточно выгодным предложением на рынке, учитывая потрясающую репутацию компании Good Wood. На официальном сайте вы сможете рассмотреть множество уже реализованных ими проектов и убедиться в том, что все они выглядят даже лучше, чем на картинке.
Именно этот проект дома является бестселлером данной компании. Уже реализовано более 500 домов по данному проекту, что не может не впечатлять!
Так что же так привлекает русского человека в этом доме? Во-первых, он отлично укомплектован и имеет современную планировку – на площади в 246 кв. метров расположены 5 спален и две ванные комнаты. Строительство ведется из клееного бруса, а в озвученную цену входит монтаж, дополнительные расходы, окна и кровля, электрика и сантехника, водоснабжение и подготовка системы отопления.
На первом этаже дома расположена гостиная-столовая (46 кв. метров), кухня (12 кв. метров), одна спальня, ванная комната, прихожая и котельная. Плюс к дому пристроена терраса площадью в 26 кв. метров.
На втором этаже нас ждут пять жилых комнат (четыре спальни и кабинет), а также одна ванная комната. При заказе данного проекта можно менять расположение различных комнат и их функции в соответствии с интересующими вас дополнениями.
У дома мы также заметили красивые клумбы, украшенные с расчетом на то, что поддержание эстетики в саду не будет слишком хлопотным.
Атмосферно оформленные с помощью европейской мебели гостиная и столовая смотрятся очень современно на фоне стен из натурального клееного бруса. Обратите внимание и на формат и количество окон. Радиаторы под ними – лаконичные и миниатюрные.
Деревянная лестница выполнена в современном формате с предельным вниманием к качеству продукта. Несмотря на свой простой вид, она настолько же приятна на ощупь, как ваша любимая кошка.
Небольшая угловая спальня имеет площадь в 12,6 кв. метров и находится на первом этаже, недалеко от кухни-столовой.
На втором этаже есть еще четыре спальни площадью 17, 17, 17 и 12,5 кв. метров. К ним даже добавлены два общих балкона по 10 и 3 кв. метра. Здесь же рядом находится кабинет в 12 кв. метров и ванная комната. По желанию можно увеличить количество спален или ванных комнат за счет кабинета, добавив две ванные комнаты или одну спальню.
Небольшая ванная комната имеет модное мансардное окно в кровле и оформлена с помощью натурального дерева на стенах и потолке.
В целом, данный вариант остается очень привлекательным на рынке за счет очень хорошей цены и высокого уровня качества постройки, достойного сервиса и современного подхода к дизайну интерьера в деревянном доме, что редкость. Мы благодарим компанию Good Wood за возможность поделиться фото-туром по этому замечательному коттеджу с нашим сообществом!
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