Дом-бестселлер в России за 5,8 млн рублей

Этот прекрасный деревянный дом наверняка понравится тем, кто хочет дополнить свою жизнь капелькой традиционализма в лучшем его виде. Вид именно деревянного дома отлично вписывается в пригородный формат и при этом гармонично взаимодействует с пейзажем.

Цена в 5,79 млн рублей рассчитана «под отделку» и является достаточно выгодным предложением на рынке, учитывая потрясающую репутацию компании Good Wood. На официальном сайте вы сможете рассмотреть множество уже реализованных ими проектов и убедиться в том, что все они выглядят даже лучше, чем на картинке.

Именно этот проект дома является бестселлером данной компании. Уже реализовано более 500 домов по данному проекту, что не может не впечатлять!