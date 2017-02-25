18 идей для расширения дома с небольшим бюджетом

Что делать если вы устали смотреть на фантастическую архитектуру просторных домов, которые находятся рядом с вами, а ваше жилье выглядит скоромным и небольшим, к тому же у вас нет большой суммы денег на его расширение? Мы поможем вам изменить ситуацию, используя более скромное решение. Практичный и красивый, ваш дом может быть увеличен в рамках небольшого бюджета, который является наиболее приемлемым для семьи, и отлично подойдет для расширения домашней среды.

Сегодня мы не будем использовать идеи, которые принадлежат разработчикам интерьеров для элитных домов. Вместо этого мы выбрали разумное решение для домов с разумными размерами, и в пределах доступного бюджета.

Смотрите и открывайте для себя новые интересные способы обновления и расширения пространства, которые призваны создать дом вашей мечты. Реализация одной из 18 показанных нами идей позволит вам сделать ваш дом более просторным, современным и практичным.