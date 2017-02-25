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18 идей для расширения дома с небольшим бюджетом

Shunny_Star Shunny_Star
homify Столовая комната в стиле модерн Изделия из древесины
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Что делать если вы устали смотреть на фантастическую архитектуру просторных домов, которые находятся рядом с вами, а ваше жилье выглядит скоромным и небольшим, к тому же у вас нет большой суммы денег на его расширение? Мы поможем вам изменить ситуацию, используя более скромное решение. Практичный и красивый, ваш дом может быть увеличен в рамках небольшого бюджета, который является наиболее приемлемым для семьи, и отлично подойдет для расширения домашней среды.

Сегодня мы не будем использовать идеи, которые принадлежат разработчикам интерьеров для элитных домов. Вместо этого мы выбрали разумное решение для домов с разумными размерами, и в пределах доступного бюджета.

Смотрите и открывайте для себя новые интересные способы обновления и расширения пространства, которые призваны создать дом вашей мечты. Реализация одной из 18 показанных нами идей позволит вам сделать ваш дом более просторным, современным и практичным.

1. Расширение по ширине и длине

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation Дома в стиле модерн
London Building Renovation

Single Storey Extension, Roxborough Rd II

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

Это идеальный способ расширения не очень широкого дома, имеющего свой небольшой двор. Используя всю ширину фасада можно расширить и обновить свой дом, создав с этой его стороны раздвижную дверь, которая легко складывается, соединяя открыток пространство двора и внутреннюю часть дома. Обычно такие системы выполняются для объединения пространства гостиной и столовой.

2. Источник света

Zinc Extension, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

Zinc Extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Расширить дом, и добавить больше светлого и свободного пространства можно при помощи больших стеклянных дверей и стен. Нет необходимости выполнять колоссальную работу, чтобы наполнить дом естественным светом. При этом пространство внутри дома будет выглядеть бесконечно просторным и легким.

3. Использование дерева

Extension to Country Cottage, Geoff Sellick Architectural & Interior Design Geoff Sellick Architectural & Interior Design Модерн
Geoff Sellick Architectural &amp; Interior Design

Extension to Country Cottage

Geoff Sellick Architectural & Interior Design
Geoff Sellick Architectural &amp; Interior Design
Geoff Sellick Architectural & Interior Design

Для того чтобы без особых трудностей что-то построить, нужно выбирать не слишком дорогие материалы. Использование дерева – отличный способ, который позволит создать дополнительную площадь в доме. и добавит старому дому особое очарование.

4. Простая конструкция

dining room homify Столовая комната в стиле модерн Изделия из древесины glulam,extension,dining room,glass,sliding doors,skylight,timber frame,exposed frame,beams,plywood,suffolk,architecture
homify

dining room

homify
homify
homify

В доме с очень простой структурой и скромными размерами такой вариант расширения выглядит довольно стильно. Здесь есть множество преимуществ – эта пристроенная часть выглядит очень эффектно и современно. Легкость и открытость – главное преимущество такого способа увеличения площади дома.

5. Небольшой, но очень красивый

View at night Cura Design Дома в стиле модерн
Cura Design

View at night

Cura Design
Cura Design
Cura Design

Посмотрите на это интересный балкончик – это инновационное и доступное решение, которое добавляет достаточно площади, чтобы создать пространство для занятия йогой, для работы над проектами в тихом и спокойном уголке. Это именно то, о чем мечтают многие хозяева небольших домов.

6. Совершенное интегрированное расширение

Rear Extension Phi Architects
Phi Architects

Rear Extension

Phi Architects
Phi Architects
Phi Architects

Здесь тоже применены простые конструкции и материалы, являющиеся не слишком дорогими. При этом дом с таким расширением выглядит стильно и оригинально. Добавилось всего несколько метров, но это позволило сделать пространство значительно свободнее и просторнее, а выход в сад – доступнее и проще.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Микро выдвижение

Primrose Hill, House Extension, Jeff Kahane + Associates Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates

Primrose Hill, House Extension

Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates

Если вам нужно создать дополнительное пространство, как показано здесь, вы можете сделать небольшое расширение, используя площадь своего балкона. Это то, что может совершенно изменить ваш интерьер, без серьезных затрат ваших сбережений и усилий.

8. Практически невидимое расширение

Westerlands Extension 01 George Buchanan Architects Кухня в стиле модерн
George Buchanan Architects

Westerlands Extension 01

George Buchanan Architects
George Buchanan Architects
George Buchanan Architects

Это расширение настолько простое, что его едва заметно на первый взгляд. Дерево и сталь – простая структура. Она проста в сборке и добавляет больше места, которое может быть использовано как летняя площадка, крытая терраса или просто место для отдыха и развлечений. При этом такая пристройка не искажает общий вид дома.

9. Классический способ расширения

Rear Elevation ABN7 Architects
ABN7 Architects

Rear Elevation

ABN7 Architects
ABN7 Architects
ABN7 Architects

Простое расширение, для которого был использован кирпич в качестве основного строительного материала. Здесь также устроены большие окна в деревянных рамах – это недорогой способ добавить стоимости вашему дому.

10. Небольшие изменения размера

Extension to a Grade II Listed Building WHITTAKER DESIGN
WHITTAKER DESIGN

Extension to a Grade II Listed Building

WHITTAKER DESIGN
WHITTAKER DESIGN
WHITTAKER DESIGN

В этом способе увеличения площади дома применена простая конструкция. Тем не менее, это дополнительное пространство, которое призвано изменить повседневную жизнь жителей этого дома. Такое расширение не требует больших затрат, но очень выгодно!

11. Плоская крыша

Single Storey Extension Reginald Road - Northwood, London Building Renovation London Building Renovation Окна и двери в стиле модерн Алюминий / Цинк Серый bi-folding
London Building Renovation

Single Storey Extension Reginald Road – Northwood

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

Для плавной интеграции с основным домом эта пристройка к дому была выполнена с плоской крышей, что позволило сделать переход от пристроенной части к основному строению более незаметным. В любом случае, архитектор добавит ценные метры пространства в этом доме, не нарушая общей наружной структуры.

12. Дерево в виде декора

living room extension Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн Дерево
Urban Creatures : Architects

living room extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Небольшая пристройка к дому, покрытая деревянной плиткой – отличное решение для того, чтобы создать отличную совместимость наружной отделки дома и пристроенной части, в которой была обустроена уютная гостиная.

13. Переделанная терраса

Refurbishment and Ground Floor Extension, Cockfosters, RS Architects RS Architects Дома в классическом стиле
RS Architects

Refurbishment and Ground Floor Extension, Cockfosters

RS Architects
RS Architects
RS Architects

Небольшая терраса с покатой крышей является идеальным решением для добавления жизненного пространства. Семья решила реорганизовать террасу, сделав из нее еще одну комнату в доме. Это тоже неплохое и экономичное решение.

14. Волшебная коробка

Side extension build in timber frame Affleck Property Services Дома в стиле модерн
Affleck Property Services

Side extension build in timber frame

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

Если у вас есть небольшое пространство, которое можно использовать лучше, чем сейчас, не сомневайтесь, перестраивайте. Можно использовать такое решение – пристройка в два уровня – ультра практичное решение для создания нового внутреннего пространства.

15. Небольшой, но стильный

Dukes Avenue Coupdeville
Coupdeville

Dukes Avenue

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

Увеличение пространства в этом доме было выполнено с применением дерева, которое поспособствовало созданию более плавного перехода и сходства с оригинальным оформлением дома. Несомненно, такой вариант оформления дополнительной зоны в доме привносит в общую обстановку несомненное очарование.

16. Расширение на заднем крыльце

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Столовая комната в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Этот тип расширения выглядит просто, но достаточно практично. Такой способ увеличения площади дома имеет одно несомненное преимущество – он позволяет не испортить красоту вашего сада. Таким образом, вам не будет стоить больших жертв, чтобы получить такое преимущество.

17. Двойная победа

Glazed side return extensions in Bath Style Within Зимний сад в стиле модерн Белый side return,extension,powder coated aluminium,bifold doors,glazed extension,glass facade,patio doors,garden room
Style Within

Glazed side return extensions in Bath

Style Within
Style Within
Style Within

На самом деле здесь сделано два расширения площади. Это очень эффективный способ снизить стоимость увеличения пространства дома – выполнить этот проект совместно с вашими соседями. При этом в каждом доме будут созданы дополнительные комнаты.

18. Небольшое расширение для растущей семьи  

Fulham, London - rear extension, loft conversion and entire house renovation including inserting swimming pool, Zebra Property Group Zebra Property Group
Zebra Property Group

Fulham, London – rear extension, loft conversion and entire house renovation including inserting swimming pool

Zebra Property Group
Zebra Property Group
Zebra Property Group

Вместо того чтобы тратить огромные средства и тратить впустую время на поиски идеального дома, можно остаться в существующем, и даже добавить дополнительное пространство с небольшим расширением, как на этой фотографии. Затраты могут быть минимальными, так как не придется финансировать строительство или ремонт нового дома.

Если вам понравился какой-либо из этих проектов, берите его на вооружение, и смело приступайте к изменениям своего жилья. Но если вы хотите решение, которое является более простым и менее богемным, возьмите трейлер, чтобы поставить его в своем саду и создать новое, жизненное пространство.

Лучшая дача в мире!
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