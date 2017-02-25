18 идей для расширения дома с небольшим бюджетом

Что делать если вы устали смотреть на фантастическую архитектуру просторных домов, которые находятся рядом с вами, а ваше жилье выглядит скоромным и небольшим, к тому же у вас нет большой суммы денег на его расширение? Мы поможем вам изменить ситуацию, используя более скромное решение. Практичный и красивый, ваш дом может быть увеличен в рамках небольшого бюджета, который является наиболее приемлемым для семьи, и отлично подойдет для расширения домашней среды.
Сегодня мы не будем использовать идеи, которые принадлежат разработчикам интерьеров для элитных домов. Вместо этого мы выбрали разумное решение для домов с разумными размерами, и в пределах доступного бюджета.
Смотрите и открывайте для себя новые интересные способы обновления и расширения пространства, которые призваны создать дом вашей мечты. Реализация одной из 18 показанных нами идей позволит вам сделать ваш дом более просторным, современным и практичным.
Это идеальный способ расширения не очень широкого дома, имеющего свой небольшой двор. Используя всю ширину фасада можно расширить и обновить свой дом, создав с этой его стороны раздвижную дверь, которая легко складывается, соединяя открыток пространство двора и внутреннюю часть дома. Обычно такие системы выполняются для объединения пространства гостиной и столовой.
Расширить дом, и добавить больше светлого и свободного пространства можно при помощи больших стеклянных дверей и стен. Нет необходимости выполнять колоссальную работу, чтобы наполнить дом естественным светом. При этом пространство внутри дома будет выглядеть бесконечно просторным и легким.
Для того чтобы без особых трудностей что-то построить, нужно выбирать не слишком дорогие материалы. Использование дерева – отличный способ, который позволит создать дополнительную площадь в доме. и добавит старому дому особое очарование.
В доме с очень простой структурой и скромными размерами такой вариант расширения выглядит довольно стильно. Здесь есть множество преимуществ – эта пристроенная часть выглядит очень эффектно и современно. Легкость и открытость – главное преимущество такого способа увеличения площади дома.
Посмотрите на это интересный балкончик – это инновационное и доступное решение, которое добавляет достаточно площади, чтобы создать пространство для занятия йогой, для работы над проектами в тихом и спокойном уголке. Это именно то, о чем мечтают многие хозяева небольших домов.
Здесь тоже применены простые конструкции и материалы, являющиеся не слишком дорогими. При этом дом с таким расширением выглядит стильно и оригинально. Добавилось всего несколько метров, но это позволило сделать пространство значительно свободнее и просторнее, а выход в сад – доступнее и проще.
Если вам нужно создать дополнительное пространство, как показано здесь, вы можете сделать небольшое расширение, используя площадь своего балкона. Это то, что может совершенно изменить ваш интерьер, без серьезных затрат ваших сбережений и усилий.
Это расширение настолько простое, что его едва заметно на первый взгляд. Дерево и сталь – простая структура. Она проста в сборке и добавляет больше места, которое может быть использовано как летняя площадка, крытая терраса или просто место для отдыха и развлечений. При этом такая пристройка не искажает общий вид дома.
Простое расширение, для которого был использован кирпич в качестве основного строительного материала. Здесь также устроены большие окна в деревянных рамах – это недорогой способ добавить стоимости вашему дому.
В этом способе увеличения площади дома применена простая конструкция. Тем не менее, это дополнительное пространство, которое призвано изменить повседневную жизнь жителей этого дома. Такое расширение не требует больших затрат, но очень выгодно!
Для плавной интеграции с основным домом эта пристройка к дому была выполнена с плоской крышей, что позволило сделать переход от пристроенной части к основному строению более незаметным. В любом случае, архитектор добавит ценные метры пространства в этом доме, не нарушая общей наружной структуры.
Небольшая пристройка к дому, покрытая деревянной плиткой – отличное решение для того, чтобы создать отличную совместимость наружной отделки дома и пристроенной части, в которой была обустроена уютная гостиная.
Небольшая терраса с покатой крышей является идеальным решением для добавления жизненного пространства. Семья решила реорганизовать террасу, сделав из нее еще одну комнату в доме. Это тоже неплохое и экономичное решение.
Если у вас есть небольшое пространство, которое можно использовать лучше, чем сейчас, не сомневайтесь, перестраивайте. Можно использовать такое решение – пристройка в два уровня – ультра практичное решение для создания нового внутреннего пространства.
Увеличение пространства в этом доме было выполнено с применением дерева, которое поспособствовало созданию более плавного перехода и сходства с оригинальным оформлением дома. Несомненно, такой вариант оформления дополнительной зоны в доме привносит в общую обстановку несомненное очарование.
Этот тип расширения выглядит просто, но достаточно практично. Такой способ увеличения площади дома имеет одно несомненное преимущество – он позволяет не испортить красоту вашего сада. Таким образом, вам не будет стоить больших жертв, чтобы получить такое преимущество.
На самом деле здесь сделано два расширения площади. Это очень эффективный способ снизить стоимость увеличения пространства дома – выполнить этот проект совместно с вашими соседями. При этом в каждом доме будут созданы дополнительные комнаты.
Вместо того чтобы тратить огромные средства и тратить впустую время на поиски идеального дома, можно остаться в существующем, и даже добавить дополнительное пространство с небольшим расширением, как на этой фотографии. Затраты могут быть минимальными, так как не придется финансировать строительство или ремонт нового дома.
Если вам понравился какой-либо из этих проектов, берите его на вооружение, и смело приступайте к изменениям своего жилья. Но если вы хотите решение, которое является более простым и менее богемным, возьмите трейлер, чтобы поставить его в своем саду и создать новое, жизненное пространство.