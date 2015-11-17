До и После: К чему привел капитальный ремонт

Дом, который вы видите перед собой, был построен в далеком 1920 году. Несмотря на то, что за это время он несколько раз подвергался капитальному ремонту, его внешний вид, мягко говоря, не дотягивает до эстетических требований, предъявляемых к жилым постройкам 21-го века.
За дело по радикальной трансформации дома взялась группа специалистов из британского архитектурного бюро Paul Wiggins Architects. Изменениям подвергся не только фасад дома, но и его внутренняя планировка. Вместо трех спальных жильцы получили в свое распоряжение целых пять, а одна ванная комната чудесным образом
расширилась до трех. Заброшенный гараж принял в своих стенах шикарную коллекцию мотоциклов. Ранее практически неиспользованный подвал стал домом для комфортабельного спортзала и небольшого винного погреба.
Вы заинтригованы? Тогда давайте вместе совершим прогулку по ультрасовременному дому.
Лицевой фасад дома выглядит обшарпанно и небрежно. Такие постройки редко замечаются прохожими. Человек, несвязанный с архитектурой, вряд ли сможет оценить потенциал здания.
Подумаешь, какая-то очередная развалина, которая скоро пойдет под снос, – подумает он. А вот мастера архитектурного дела без труда разглядят за потертой штукатуркой очень уютное жилище, которое при надлежащем ремонте станет роскошным домом для многих поколений.
Кто не любит рассматривать фото проектов, подвергшихся кардинальным изменениям? Была полуразваленная хижина – стала деревянным дворцом, до ремонта – крошечный амбар, а после – роскошный и дорогой особняк.
В этом проекте вы не найдете привычного для рубрики
До и После размаха. Преображение дома выглядит более, чем скромно. Обусловлено это прежде всего его тесным соседством с рядом стоящими постройками.
В такой дом хочется заходить и хочется приглашать гостей. Но его главный сюрприз находится на заднем дворе. Запаситесь терпением – сначала мы должны совершить небольшую прогулку по благоустроенным комнатам постройки.
Вот это контраст! Футуристичный интерьер гостиной ничем не напоминает сдержанный фасад в классическом стиле. Такая трансформация по хорошему шокирует и восхищает! Слова здесь излишни. Лучше просто любоваться этой незаурядной как по форме, так и по оформлению гостиной.
Догадаться о том, что это за предмет, вы сможете, если серьезно увлекаетесь мотоспортом. Перед нами – настоящий подъемник, который используется для траспортировки тяжелых грузов. Для чего понадобилось устанавливать его в обычном жилом доме, вы узнаете взглянув на следующее изображение.
Небольшая коллекция спортивных мотоциклов все проясняет. Благодаря удобному подъемнику, хозяевам не нужно платить аренду за отдельный гараж. Место для хранения их
двухколесных коней нашлось в цокольном этаже, откуда они в любой момент могут быть подняты наверх.
Наконец-то мы приблизились к главной достопримечательности дома. Вот так сюрприз! Относительно заурядный фасад скрывает просторную веранду с ошеломляющими световыми эффектами. От мягкого желтого света до ярких неоновых ламп – дизайнерам удалось создать уникальную световую композицию, которая очень органично сочетается с интерьером веранды.
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