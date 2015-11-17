Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: К чему привел капитальный ремонт

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Дом, который вы видите перед собой, был построен в далеком 1920 году. Несмотря на то, что за это время он несколько раз подвергался капитальному ремонту, его внешний вид, мягко говоря, не дотягивает до эстетических требований, предъявляемых к жилым постройкам 21-го века. 

За дело по радикальной трансформации дома взялась группа специалистов из британского архитектурного бюро Paul Wiggins Architects. Изменениям подвергся не только фасад дома, но и его внутренняя планировка. Вместо трех спальных жильцы получили в свое распоряжение целых пять, а одна ванная комната чудесным образом расширилась до трех. Заброшенный гараж принял в своих стенах шикарную коллекцию мотоциклов. Ранее практически неиспользованный подвал стал домом для комфортабельного спортзала и небольшого винного погреба.

Вы заинтригованы? Тогда давайте вместе совершим прогулку по ультрасовременному дому.

До: Скромные начинания

Rear - before Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Rear – before

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Лицевой фасад дома выглядит обшарпанно и небрежно. Такие постройки редко замечаются прохожими. Человек, несвязанный с архитектурой, вряд ли сможет оценить потенциал здания. Подумаешь, какая-то очередная развалина, которая скоро пойдет под снос, – подумает он. А вот мастера архитектурного дела без труда разглядят за потертой штукатуркой очень уютное жилище, которое при надлежащем ремонте станет роскошным домом для многих поколений.

После: Осторожные изменения

front before Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

front before

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Кто не любит рассматривать фото проектов, подвергшихся кардинальным изменениям? Была полуразваленная хижина – стала деревянным дворцом, до ремонта – крошечный амбар, а после – роскошный и дорогой особняк. 

В этом проекте вы не найдете привычного для рубрики До и После размаха. Преображение дома выглядит более, чем скромно. Обусловлено это прежде всего его тесным соседством с рядом стоящими постройками. 

В такой дом хочется заходить и хочется приглашать гостей. Но его главный сюрприз находится на заднем дворе. Запаситесь терпением – сначала мы должны совершить небольшую прогулку по благоустроенным комнатам постройки.

После: Отправляемся в космос

Kitchen/Living room Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Kitchen/Living room

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Вот это контраст! Футуристичный интерьер гостиной ничем не напоминает сдержанный фасад в классическом стиле. Такая трансформация по хорошему шокирует и восхищает! Слова здесь излишни. Лучше просто любоваться этой незаурядной как по форме, так и по оформлению гостиной.

Что за предмет на фото?

Hoist Paul Wiggins Architects Гаражи
Paul Wiggins Architects

Hoist

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Догадаться о том, что это за предмет, вы сможете, если серьезно увлекаетесь мотоспортом. Перед нами – настоящий подъемник, который используется для траспортировки тяжелых грузов. Для чего понадобилось устанавливать его в обычном жилом доме, вы узнаете взглянув на следующее изображение.

Гараж

Basement Paul Wiggins Architects Тренажерный зал в стиле модерн
Paul Wiggins Architects

Basement

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Небольшая коллекция спортивных мотоциклов все проясняет. Благодаря удобному подъемнику, хозяевам не нужно платить аренду за отдельный гараж. Место для хранения их двухколесных коней нашлось в цокольном этаже, откуда они в любой момент могут быть подняты наверх.

Фасад со стороны двора

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects Дома в стиле модерн
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Наконец-то мы приблизились к главной достопримечательности дома. Вот так сюрприз! Относительно заурядный фасад скрывает просторную веранду с ошеломляющими световыми эффектами. От мягкого желтого света до ярких неоновых ламп – дизайнерам удалось создать уникальную световую композицию, которая очень органично сочетается с интерьером веранды. 

Другие незаурядные проекты с сюрпризом вы можете прочесть здесь:  

-  Бюджетное дизайнерское перевоплощение сельской избы

-  До и После: Как сделать квартиру из бывшего офиса

-  До и После: Как стандартный дом стал домом мечты

Как построить недорогой качественный дом?
Понравился ли вам этот проект? Какая комната запомнилась больше всего? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо