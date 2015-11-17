До и После: К чему привел капитальный ремонт

Дом, который вы видите перед собой, был построен в далеком 1920 году. Несмотря на то, что за это время он несколько раз подвергался капитальному ремонту, его внешний вид, мягко говоря, не дотягивает до эстетических требований, предъявляемых к жилым постройкам 21-го века.

За дело по радикальной трансформации дома взялась группа специалистов из британского архитектурного бюро Paul Wiggins Architects. Изменениям подвергся не только фасад дома, но и его внутренняя планировка. Вместо трех спальных жильцы получили в свое распоряжение целых пять, а одна ванная комната чудесным образом расширилась до трех. Заброшенный гараж принял в своих стенах шикарную коллекцию мотоциклов. Ранее практически неиспользованный подвал стал домом для комфортабельного спортзала и небольшого винного погреба.

Вы заинтригованы? Тогда давайте вместе совершим прогулку по ультрасовременному дому.