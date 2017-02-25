Хранение в ванной комнате. 10 красивых примеров

Организация грамотного хранения банной утвари – большая проблема, с которой сталкиваются обладатели маленьких ванных комнат. Хотелось бы, чтобы все предметы гигиены, скляночки с кремами, щетки, средства для укладки волос и прочие мелочи были упорядочены и легко досягаемы. В нашей новой статье мы предлагаем подборку идей для организации пространства и хранения всего, что необходимо для поддержания красоты и здоровья.
Мы все понимаем, что в маленькой ванной комнате необходимо рационально использовать каждый сантиметр пространства. При этом важно создать все условия, чтобы оно не было перегружено громоздкой мебелью. Посмотрите на первое решение, предлагаемое дизайнерами интерьера. Полка от пола до потолка способна вместить не только стиральные порошки, бутылочки с чистящими средствами и лосьоны для тела, но и различные аксессуары для декора.
Размещение стеллажа, как на предыдущей картинке, довольно легкий процесс. Стоит также обратить внимание на место под раковиной. Независимо от того, будет ли здесь установлена тумба или обычная открытая полка, хранение в специальных органайзерах и симпатичных коробках поможет навести порядок.
Пара узких полок решит проблему размещения лосьона и мыла для рук. Согласитесь, такое решение выглядит более эстетично, нежели привычное расположение средств гигиены по краям раковины.
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Иногда пространство, которое казалось совсем бесполезным, может сослужить хорошую службу. Некоторые планировки позволяют создать хранение в той области, про которую мы иногда забываем. Оно может быть организовано возле двери или даже над дверным проемом.
Мебельные фабрики предлагают различные варианты компактных шкафов, которые удобно устанавливать в узких проемах или углах. Нам особенно нравится сочетание дерева и стекла в такой мебели.
Ряд баночек со средствами гигиены по краю ванной стало демонстрацией дурного тона и признаком плохого вкуса. Визуально вам будет намного приятнее хранить свои косметические средства на уровне глаз.
Если в ванной имеются небольшие ниши или свободное место на стене, его удобно задействовать для хранения мыла и полотенец. А чтобы интерьер не казался скучным, здесь могут также располагаться вазы с цветами или иные декоративные решения.
Угловые подвесные минималистичные полки являются оптимальным решением для пространства, где нет места для шкафов и тумб. Хромированный дизайн создает хороший акцент в монохромном интерьере.
Перед нами еще один способ задействовать углы – создать место для хранения скрабов, гелей для умывания и парфюма. Стеклянные полки создают хороший эффект и визуально не перегружают пространство, а подсветка подчеркивает красоту этого решения.
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