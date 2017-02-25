Хранение в ванной комнате. 10 красивых примеров

Мы все понимаем, что в маленькой ванной комнате необходимо рационально использовать каждый сантиметр пространства. При этом важно создать все условия, чтобы оно не было перегружено громоздкой мебелью. Посмотрите на первое решение, предлагаемое дизайнерами интерьера. Полка от пола до потолка способна вместить не только стиральные порошки, бутылочки с чистящими средствами и лосьоны для тела, но и различные аксессуары для декора.