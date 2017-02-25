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Хранение в ванной комнате. 10 красивых примеров

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Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Ванная в классическом стиле
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Организация грамотного хранения банной утвари – большая проблема, с которой сталкиваются обладатели маленьких ванных комнат. Хотелось бы, чтобы все предметы гигиены, скляночки с кремами, щетки, средства для укладки волос и прочие мелочи были упорядочены и легко досягаемы. В нашей новой статье мы предлагаем подборку идей для организации пространства и хранения всего, что необходимо для поддержания красоты и здоровья.

1. От пола до потолка

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Ванная в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Мы все понимаем, что в маленькой ванной комнате необходимо рационально использовать каждый сантиметр пространства. При этом важно создать все условия, чтобы оно не было перегружено громоздкой мебелью. Посмотрите на первое решение, предлагаемое дизайнерами интерьера. Полка от пола до потолка способна вместить не только стиральные порошки, бутылочки с чистящими средствами и лосьоны для тела, но и различные аксессуары для декора.

2. Хранение под раковиной

Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Ванная в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Размещение стеллажа, как на предыдущей картинке, довольно легкий процесс. Стоит также обратить внимание на место под раковиной. Независимо от того, будет ли здесь установлена тумба или обычная открытая полка, хранение в специальных органайзерах и симпатичных коробках поможет навести порядок.

3. Многофункциональные полочки

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA Ванная комната в стиле модерн
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

Пара узких полок решит проблему размещения лосьона и мыла для рук. Согласитесь, такое решение выглядит более эстетично, нежели привычное расположение средств гигиены по краям раковины.

4. Планирование от А до Я

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Не бойтесь планировать дизайн вашего санузла до ремонта. Присмотритесь к работам наших специалистов, которые предлагают довольно смелые идеи по обустройству.

5. Вероятное невероятное

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Ванная комната в скандинавском стиле
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Иногда пространство, которое казалось совсем бесполезным, может сослужить хорошую службу. Некоторые планировки позволяют создать хранение в той области, про которую мы иногда забываем. Оно может быть организовано возле двери или даже над дверным проемом.

6. Полоски шкафов

Bathroom Cupboard Workshop Interiors Ванная в классическом стиле
Workshop Interiors

Bathroom Cupboard

Workshop Interiors
Workshop Interiors
Workshop Interiors

Мебельные фабрики предлагают различные варианты компактных шкафов, которые удобно устанавливать в узких проемах или углах. Нам особенно нравится сочетание дерева и стекла в такой мебели.

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7. Визуальный доступ

Bathroom homify Ванная комната в стиле модерн
homify

Bathroom

homify
homify
homify

Ряд баночек со средствами гигиены по краю ванной стало демонстрацией дурного тона и признаком плохого вкуса. Визуально вам будет намного приятнее хранить свои косметические средства на уровне глаз.

8. Продуманные ниши

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design Ванная комната в стиле модерн Камень Бежевый
Lotos Design

Элегантность эргономики

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

Если в ванной имеются небольшие ниши или свободное место на стене, его удобно задействовать для хранения мыла и полотенец. А чтобы интерьер не казался скучным, здесь могут также располагаться вазы с цветами или иные декоративные решения.

9. Есть выход из безвыходной ситуации

homify Ванная в стиле лофт Бетон Серый
homify

homify
homify
homify

Угловые подвесные минималистичные полки являются оптимальным решением для пространства, где нет места для шкафов и тумб. Хромированный дизайн создает хороший акцент в монохромном интерьере.

10. Стеклянные свтавки

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Перед нами еще один способ задействовать углы – создать место для хранения скрабов, гелей для умывания и парфюма. Стеклянные полки создают хороший эффект и визуально не перегружают пространство, а подсветка подчеркивает красоту этого решения. 

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