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Полезные советы дизайнеров интерьера homify

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Luxury Apartment, Soho, Ligneous Designs Ligneous Designs Раздвижные двери
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Сегодня специалисты homify делятся с читателями супер-полезными советами, которые помогут создать совершенный интерьер абсолютно самостоятельно. Оставайтесь с нами!

1. Природные материалы

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect Кухня в стиле модерн
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

Натуральные материалы эколгичны и придают любому помещению ощущение чистоты. Игра с факутрами поможет создать неповторимый уют. 

2. Цель, функция, совместимость

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios Столовая комната в стиле модерн
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

Прежде чем покупать тот или иной предмет мебели и аксессуар, подумайте, какую функцию он будет выполнять. Любое приобретение должно быть осмысленным. Если вы до конца не уверены в конечной цели покупки, просто на время отложите ее. 

3. Право на вторую жизнь

Diseño de muebles sostenibles , comprar en bali comprar en bali Озеленение Дерево Коричневый
comprar en bali

comprar en bali
comprar en bali
comprar en bali

Мебель из натуральных и переработанных материалов помогает вам внести собственную лепту в сохранение окружающей среды. Современные условия жизни в городах подразумевают стремление к экологичности. Не отказывайтесь от использования мебели из вторсырья – дизайнеры предлагают отличные и удобные варианты по доступным ценам.

4. Изделия из стекла

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Ванная комната в стиле модерн
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Стекло является трендом последних лет. Панорамные окна и межкомнатные перегородки из этого материала хороши для небольших домов и квартир. За стеклом требуется определенный уход, но это намного проще, чем может показаться на первый взгляд. 

5. 50 оттенков

Vivienda, PyD Oliván, S.L. PyD Oliván, S.L. Ванная комната в стиле модерн
PyD Oliván, S.L.

PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.

Мы боимся экспериментов с темными цветами и оттенками, отдавая предпочтение белым и пастельным цветам. Стоит знать, что именно с такой палитрой проще всего создать привкус роскоши. 

6. Никаких компромиссов

MARCENARIA E ARTE SÃO SEUS PONTOS FORTES !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Рабочий кабинет в стиле модерн Кожа Коричневый
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

Обустраивая собственное жилое пространство важно любить все, что вы покупаете для него. Кресло, диван, шкаф, фоторамка должны вам бескомпромиссно нравиться. Все это отразится на уникальной атмосфере, гармонирующей с вашим характером. 

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7. Минимализм как образ жизни

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Спальня в азиатском стиле Белый
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Минимализм заключает в себе несуетливую эстетику, поэтому, чем меньше в жилом пространстве нефункциональных предметов, тем лучше. 

8. Полная интеграция

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Гостиные в эклектичном стиле
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

Открытая планировка идеально подходит для создания интегрированных помещений. Она лучше всего адаптирована к стилю жизни современного человека и в особенности — семей. Людям нравится идея жить в доме, где много общего пространства, позволяющего больше взаимодействовать друг с другом. Прежде всего это позволяет жильцам быть более открытыми друг с другом и чаще вступать в диалог. 

9. Свежий взгляд

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs Раздвижные двери
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

Современный подход помогает максимально эффективно использовать жилое пространство. Раздвижные двери вместо классических, например, прекрасно справляются с функцией зонирования и экономят драгоценные сантиметры. Другие свежие идеи вы можете узнать из наших книг идей. 

10. Акценты

Alfombra patchwork de cuero vacuno diseño Raíz, Cusco Custom Cuero Cusco Custom Cuero ГостинаяАксессуары и декорации Кожа
Cusco Custom Cuero

Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero

Любое пространство нуждается в хорошем акценте. Это может быть яркая картина на стене, подушки сочных оттенков на диване, изящный и необычный светильник в центре потолка.Отнеситесь с вниманием к обивке мебели и шторам. 

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