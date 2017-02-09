Полезные советы дизайнеров интерьера homify

Сегодня специалисты homify делятся с читателями супер-полезными советами, которые помогут создать совершенный интерьер абсолютно самостоятельно. Оставайтесь с нами!
Натуральные материалы эколгичны и придают любому помещению ощущение чистоты. Игра с факутрами поможет создать неповторимый уют.
Прежде чем покупать тот или иной предмет мебели и аксессуар, подумайте, какую функцию он будет выполнять. Любое приобретение должно быть осмысленным. Если вы до конца не уверены в конечной цели покупки, просто на время отложите ее.
Мебель из натуральных и переработанных материалов помогает вам внести собственную лепту в сохранение окружающей среды. Современные условия жизни в городах подразумевают стремление к экологичности. Не отказывайтесь от использования мебели из вторсырья – дизайнеры предлагают отличные и удобные варианты по доступным ценам.
Стекло является трендом последних лет. Панорамные окна и межкомнатные перегородки из этого материала хороши для небольших домов и квартир. За стеклом требуется определенный уход, но это намного проще, чем может показаться на первый взгляд.
Мы боимся экспериментов с темными цветами и оттенками, отдавая предпочтение белым и пастельным цветам. Стоит знать, что именно с такой палитрой проще всего создать привкус роскоши.
Обустраивая собственное жилое пространство важно любить все, что вы покупаете для него. Кресло, диван, шкаф, фоторамка должны вам бескомпромиссно нравиться. Все это отразится на уникальной атмосфере, гармонирующей с вашим характером.
Минимализм заключает в себе несуетливую эстетику, поэтому, чем меньше в жилом пространстве нефункциональных предметов, тем лучше.
Открытая планировка идеально подходит для создания интегрированных помещений. Она лучше всего адаптирована к стилю жизни современного человека и в особенности — семей. Людям нравится идея жить в доме, где много общего пространства, позволяющего больше взаимодействовать друг с другом. Прежде всего это позволяет жильцам быть более открытыми друг с другом и чаще вступать в диалог.
Современный подход помогает максимально эффективно использовать жилое пространство. Раздвижные двери вместо классических, например, прекрасно справляются с функцией зонирования и экономят драгоценные сантиметры. Другие свежие идеи вы можете узнать из наших книг идей.
Любое пространство нуждается в хорошем акценте. Это может быть яркая картина на стене, подушки сочных оттенков на диване, изящный и необычный светильник в центре потолка.Отнеситесь с вниманием к обивке мебели и шторам.