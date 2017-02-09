Полезные советы дизайнеров интерьера homify

Открытая планировка идеально подходит для создания интегрированных помещений. Она лучше всего адаптирована к стилю жизни современного человека и в особенности — семей. Людям нравится идея жить в доме, где много общего пространства, позволяющего больше взаимодействовать друг с другом. Прежде всего это позволяет жильцам быть более открытыми друг с другом и чаще вступать в диалог.