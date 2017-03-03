Дом-мечта: 140 кв метров чистого комфорта

Стоимость дома «под ключ» в эконом-режиме – 4,3 млн рублей. Без экономии – 6,1 млн рублей. При этом, в обе стоимости включены все материалы, вся работа, отделка и отделочные работы, абсолютно такой же формат остекления и планировка.

Проект «под ключ» без экономии включает в себя и полную отделку дома снаружи: крыша, сайдинг, окна и двери. Смета расходов не включает в себя декоративные элементы на внешней стороне дома (например, древесину на фасаде). Внутри дома мы приняли во внимание все инсталляции, отделку стен, включая обои и пол.

На официальном сайте здесь вы можете найти две сметы: на материалы и на работу. Все цены приведены в польских злотых. Перевести их в рубли не составит труда: просто умножьте количество польских злотых на 15 по курсу от 09.02.2017.

Данные сметы уже могут быть использованы вами в проектировании дома с помощью местного архитектора или даже самостоятельно. Вы даже можете попросить любого местного архитектора скопировать данный дом + изменить его на ваш вкус так, как вам нужно, при этом строительство может вестись по разным технологиям. Кроме того, за 200 польских злотых студия HomeKoncept предлагает расширенные сметы, «вплоть до винтика», которые могут быть использованы для реализации дома почти «вслепую». Вы просто покупаете все, что есть в списке, так, как оно указано, и ваш дом собирается бригадой, как конструктор в реально быстрые сроки.