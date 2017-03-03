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Дом-мечта: 140 кв метров чистого комфорта

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Еще один прекрасный проект от студии Home Koncept как всегда радует нас высоким качеством исполнения, стильным дизайном фасадов и сдержанной, исключительно городской цветовой гаммой для экстерьера и интерьеров!

Общая площадь дома – 140 кв. метров + 35-метровый гараж. В доме 3 спальни и 2 ванные комнаты. Построен он из керамического блока и стоит на ленточном фундаменте. Отопление в доме газовое, подключенное к системе «теплого пола».

Реальные сметы

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Сметы на проекты домов от студии HomeKONCEPT – это реальные практические инструменты для помощи в планировании дома вашей мечты. Все сметы доступны в абсолютно бесплатном пользовании на официальном сайте.

Они подготовлены на основе усредненных внутренних польских цен на строительные материалы, рабочую силу и оборудование. То есть в России есть реальная возможность построить такой дом дешевле на 20-40%, а если строить самостоятельно, то и на все 50-60% от изначально озвученной стоимости.

С данными сметами вы можете быстро и надежно оценить затраты на строительство на различных этапах, вам будет легче контролировать вложения, данные можно распечатать и отнести в банк для получения кредита, переведя на русский язык переводчиком Google. Все оценки HomeKONCEPT постоянно обновляются и включают в себя строительство дома с помощью бригады. Затраты на строительство в смете расходов приводятся в чистых ценах.

​Стоимость этого дома

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Стоимость дома «под ключ» в эконом-режиме – 4,3 млн рублей. Без экономии – 6,1 млн рублей. При этом, в обе стоимости включены все материалы, вся работа, отделка и отделочные работы, абсолютно такой же формат остекления и планировка.

Проект «под ключ» без экономии включает в себя и полную отделку дома снаружи: крыша, сайдинг, окна и двери. Смета расходов не включает в себя декоративные элементы на внешней стороне дома (например, древесину на фасаде). Внутри дома мы приняли во внимание все инсталляции, отделку стен, включая обои и пол.

На официальном сайте здесь вы можете найти две сметы: на материалы и на работу. Все цены приведены в польских злотых. Перевести их в рубли не составит труда: просто умножьте количество польских злотых на 15 по курсу от 09.02.2017.

Данные сметы уже могут быть использованы вами в проектировании дома с помощью местного архитектора или даже самостоятельно. Вы даже можете попросить любого местного архитектора скопировать данный дом + изменить его на ваш вкус так, как вам нужно, при этом строительство может вестись по разным технологиям. Кроме того, за 200 польских злотых студия HomeKoncept предлагает расширенные сметы, «вплоть до винтика», которые могут быть использованы для реализации дома почти «вслепую». Вы просто покупаете все, что есть в списке, так, как оно указано, и ваш дом собирается бригадой, как конструктор в реально быстрые сроки.

Сроки строительства

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Средняя продолжительность строительства такого дома – 3,5 месяца, 4,5 месяца – включая всю отделку, если нанять специалистов. Средняя продолжительность самостоятельного строительства с отделкой – 4-5 сезонов.

Фантастический интерьер

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Ультра-модная кухня

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Столовая при террасе

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

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Гостиная с шиком

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Спальня с модулем хранения

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Вид с заднего дворика

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Планировка одноэтажного дома в формате таунхауса

homify
homify

homify
homify
homify

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