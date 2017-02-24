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7 полезных привычек, чтобы содержать дом в чистоте

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Столовая комната в стиле модерн
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В наше время не так уж трудно содержать свое жилище в аккуратном и чистом виде. Но нам часто не хватает времени на уборку, или же просто лень заниматься ею. В результате беспорядок накапливается и ваш дом приобретает неряшливый вид. Чтобы не допустить этого, мы приготовили для вас 7 простых рекомендаций, способствующих чистоте и опрятности. Превратите их в свои привычки – и будете удивлены, как это изменит вашу жизнь к лучшему!

1. Для каждой вещи – свое место

MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

Никогда не оставляйте сумку и ключи “где попало” – это первый шаг к беспорядку. Определите для каждой вещи ее место хранения и обязательно возвращайте ее туда после использования. Это позволит вам не только сэкономить драгоценное время на поиски того или иного предмета, но и сделает ваше пространство аккуратным. На фото вы можете увидеть мебель с многочисленными стеллажами, которая поможет решить эту задачу. 

2. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
Design Studio Details

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Приучите себя сразу же наводить порядок за собой, ведь рано или поздно придется это сделать. Откладывая уборку на потом, вы только усугубляете свои будущие хлопоты по дому

3. Идеальная чистота в ванной комнате

Ванная комната "Black & white" vol. 2 Студия дизайна Дарьи Одарюк Ванная комната в стиле модерн Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Ванная комната Black & white vol. 2

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Чистая ванная – это не роскошь, а необходимость! Регулярно избавляйтесь от известкового налета и не допускайте засорения водостока волосами – это просто отвратительно! Сок лимона в считанные секунды очистит поверхности и краны, а также наполнит вашу ванную свежим ароматом. 

4. Хорошо проветривайте помещение

Спальня "Le vol de l'air" vol. 3 Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня Le vol de l'air vol. 3

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Открывайте окна в своей спальне сразу же после пробуждения – позвольте воздуху свободно циркулировать по комнате! Эта несложная операция может показаться вам не слишком важной, но это не так. Поток свежего воздуха помогает избавляться от бактерий и микроб в комнате, которые накапливаются в ночное время, а также снижает концентрацию аллергенов в помещении. 

5. Регулярная уборка на кухне

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Столовая комната в стиле модерн
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

Вы закончили есть? Отлично, тогда ополосните посуду, столовые приборы, кастрюли и стаканы или же поместите их немедленно в посудомоечную машину, если таковая имеется. Если отложить эти действия на потом, то грязь будет гораздо сложнее удалить. Кроме того, немытая посуда – источник неприятных запахов в квартире и отличная среда для размножения микробов. 

6. Корзина для грязного белья

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Ванная комната в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

studio apartment

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Используйте элегантную плетеную корзину для хранения грязного белья межу стирками. Не оставляйте одежду повсюду, надеясь, что она самостоятельно отправится в стиральную машину… Увы, этого не произойдет! К тому же, корзина, подобранная в соответствии со стилистикой ванной комнаты, станет ее дополнительным украшением. Не верите – взгляните на проекты успешных дизайнеров

7. 4 шага к чистоте в доме

Гостиная "Centro" Студия дизайна Дарьи Одарюк Гостиная в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гостиная Centro

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Есть четыре простых и эффективных шага, чтобы содержать свой дом в чистоте и порядке. 

1. Ежедневно используйте пылесос для удаления пыли с мебели и деревянных поверхностей.

2. Дважды в неделю мойте полы водой с добавлением специального моющего средства.

3. Меняйте постельное белье каждую неделю.

4. Хотя бы раз в месяц переставляйте мебель, а также стирайте шторы и гардины.

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