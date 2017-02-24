7 полезных привычек, чтобы содержать дом в чистоте

Есть четыре простых и эффективных шага, чтобы содержать свой дом в чистоте и порядке.

1. Ежедневно используйте пылесос для удаления пыли с мебели и деревянных поверхностей.

2. Дважды в неделю мойте полы водой с добавлением специального моющего средства.

3. Меняйте постельное белье каждую неделю.

4. Хотя бы раз в месяц переставляйте мебель, а также стирайте шторы и гардины.