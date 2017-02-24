7 полезных привычек, чтобы содержать дом в чистоте

В наше время не так уж трудно содержать свое жилище в аккуратном и чистом виде. Но нам часто не хватает времени на уборку, или же просто лень заниматься ею. В результате беспорядок накапливается и ваш дом приобретает неряшливый вид. Чтобы не допустить этого, мы приготовили для вас 7 простых рекомендаций, способствующих чистоте и опрятности. Превратите их в свои привычки – и будете удивлены, как это изменит вашу жизнь к лучшему!
Никогда не оставляйте сумку и ключи “где попало” – это первый шаг к беспорядку. Определите для каждой вещи ее место хранения и обязательно возвращайте ее туда после использования. Это позволит вам не только сэкономить драгоценное время на поиски того или иного предмета, но и сделает ваше пространство аккуратным. На фото вы можете увидеть мебель с многочисленными стеллажами, которая поможет решить эту задачу.
Приучите себя сразу же наводить порядок за собой, ведь рано или поздно придется это сделать. Откладывая уборку на потом, вы только усугубляете свои будущие хлопоты по дому.
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Чистая ванная – это не роскошь, а необходимость! Регулярно избавляйтесь от известкового налета и не допускайте засорения водостока волосами – это просто отвратительно! Сок лимона в считанные секунды очистит поверхности и краны, а также наполнит вашу ванную свежим ароматом.
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Открывайте окна в своей спальне сразу же после пробуждения – позвольте воздуху свободно циркулировать по комнате! Эта несложная операция может показаться вам не слишком важной, но это не так. Поток свежего воздуха помогает избавляться от бактерий и микроб в комнате, которые накапливаются в ночное время, а также снижает концентрацию аллергенов в помещении.
Вы закончили есть? Отлично, тогда ополосните посуду, столовые приборы, кастрюли и стаканы или же поместите их немедленно в посудомоечную машину, если таковая имеется. Если отложить эти действия на потом, то грязь будет гораздо сложнее удалить. Кроме того, немытая посуда – источник неприятных запахов в квартире и отличная среда для размножения микробов.
Используйте элегантную плетеную корзину для хранения грязного белья межу стирками. Не оставляйте одежду повсюду, надеясь, что она самостоятельно отправится в стиральную машину… Увы, этого не произойдет! К тому же, корзина, подобранная в соответствии со стилистикой ванной комнаты, станет ее дополнительным украшением. Не верите – взгляните на проекты успешных дизайнеров.
Centro
Есть четыре простых и эффективных шага, чтобы содержать свой дом в чистоте и порядке.
1. Ежедневно используйте пылесос для удаления пыли с мебели и деревянных поверхностей.
2. Дважды в неделю мойте полы водой с добавлением специального моющего средства.
3. Меняйте постельное белье каждую неделю.
4. Хотя бы раз в месяц переставляйте мебель, а также стирайте шторы и гардины.