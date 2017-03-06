До и После: Современный ремонт 3-этажного дома

Сегодня вашему вниманию предстанут обновленные интерьеры старого трехэтажного дома. Для того, чтобы владельцы и мы увидели их такими, студией K.B.Ristrutturazioni проделано много работы. Но профессионалы справлялись и не с такими сложностями, примеров удачных реконструкций у нас на homify немало.Тем радостнее видеть, что еще сотня квадратов жилой площади подготовилась к жизни на должном уровне комфорта и эстетики. Идем внутрь?
Стоит признать, что практически ни один старый дом не соответствует современному формату жизни. Люди больше не хотят ютиться в маленьких кухнях и спускаться в ванную комнату на другой этаж. Они предпочитают жить в просторных помещениях, залитых солнечным светом, потому перепланировка со сносом перегородок практически обязательна при ремонте старого дома.
Максимально светлая отделка позволяет ощущать безопасность, не вынуждая напрягаться и вглядываться в детали. Этому способствуют и источники света, запроектированные еще на стадии ремонта. Удобная планировка для кухни включает в себя не только традиционные модули гарнитура, но и барную стойку, которая чаще всего является продолжением кухонного острова. Кстати, и он не так давно стал полноправным атрибутом современной кухни.
На первом этаже были снесены почти все межкомнатные перегородки, потому прихожая, лестничный холл, гостиная, столовая и кухня разделены лишь визуально. Площади на самом деле не много, но благодаря отсутствию съедающих пространство коридоров и стен все выглядит безупречно.
Лестница приведет вас на следующий этаж, где расположены спальни и ванная комната. На фоне простой отделки хорошо смотрятся картины и постеры.
Оконные проемы в некоторых комнатах были расширены. Теперь в спальне – шикарное остекление из слайдеров, через которые можно выйти на балкон.
Детской досталось стандартное окно. Для безопасности слишком активных детей стоит оставить более традиционные варианты остекления.
Для новой ванной комната разработали очень интересный дизайн проект. Получилось здорово! Смотрим ниже.
Такой ванной комнате позавидует любой дом. И уж тем более старый!
Третий этаж мансардный. Открытые деревянные потолочные балки покрыты лаком.
В потолке гостевой спальни прорублены световые окна. Слайдеры на балкон вносят некоторую эклектичность в картинку традиционного провинциального дома.
В одной из бывших мансардных спален теперь разместилась ванная комната. Окна в кровле есть и здесь, что делает интерьер с душевой кабиной за прозрачными стенами почти сюрреалистичным.
Обратите внимание, как правильно подобран акцент для этого интерьера. Коврик цвета марсала органично дополняет серую крупноформатную плитку на стенах и потолке и брутальное темное дерево.
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