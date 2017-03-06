До и После: Современный ремонт 3-этажного дома

Максимально светлая отделка позволяет ощущать безопасность, не вынуждая напрягаться и вглядываться в детали. Этому способствуют и источники света, запроектированные еще на стадии ремонта. Удобная планировка для кухни включает в себя не только традиционные модули гарнитура, но и барную стойку, которая чаще всего является продолжением кухонного острова. Кстати, и он не так давно стал полноправным атрибутом современной кухни.