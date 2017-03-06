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До и После: Современный ремонт 3-этажного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
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Сегодня вашему вниманию предстанут обновленные интерьеры старого трехэтажного дома. Для того, чтобы владельцы и мы увидели их такими, студией K.B.Ristrutturazioni проделано много работы. Но профессионалы справлялись и не с такими сложностями, примеров удачных реконструкций у нас на homify немало.Тем радостнее видеть, что еще сотня квадратов жилой площади подготовилась к жизни на должном уровне комфорта и эстетики. Идем внутрь?

​До: Снос старых перегородок

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Стоит признать, что практически ни один старый дом не соответствует современному формату жизни. Люди больше не хотят ютиться в маленьких кухнях и спускаться в ванную комнату на другой этаж. Они предпочитают жить в просторных помещениях, залитых солнечным светом, потому перепланировка со сносом перегородок практически обязательна при ремонте старого дома.

​После: Современная кухня

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Максимально светлая отделка позволяет ощущать безопасность, не вынуждая напрягаться и вглядываться в детали. Этому способствуют и источники света, запроектированные еще на стадии ремонта. Удобная планировка для кухни включает в себя не только традиционные модули гарнитура, но и барную стойку, которая чаще всего является продолжением кухонного острова. Кстати, и он не так давно стал полноправным атрибутом современной кухни.

​После: Открытая планировка

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

На первом этаже были снесены почти все межкомнатные перегородки, потому прихожая, лестничный холл, гостиная, столовая и кухня разделены лишь визуально. Площади на самом деле не много, но благодаря отсутствию съедающих пространство коридоров и стен все выглядит безупречно.

​После: Второй этаж

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Лестница приведет вас на следующий этаж, где расположены спальни и ванная комната. На фоне простой отделки хорошо смотрятся картины и постеры.

​После: Спальня

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Оконные проемы в некоторых комнатах были расширены. Теперь в спальне – шикарное остекление из слайдеров, через которые можно выйти на балкон.

​После: Детская

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Детской досталось стандартное окно. Для безопасности слишком активных детей стоит оставить более традиционные варианты остекления.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: Ванная комната

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Для новой ванной комната разработали очень интересный дизайн проект. Получилось здорово! Смотрим ниже.

​После: Эффектный дизайн

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Такой ванной комнате позавидует любой дом. И уж тем более старый!

​После: Третий этаж

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Третий этаж мансардный. Открытые деревянные потолочные балки покрыты лаком.

​После: Гостевая на мансарде

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

В потолке гостевой спальни прорублены световые окна. Слайдеры на балкон вносят некоторую эклектичность в картинку традиционного провинциального дома.

​После: Ванная комната на мансарде

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

В одной из бывших мансардных спален теперь разместилась ванная комната. Окна в кровле есть и здесь, что делает интерьер с душевой кабиной за прозрачными стенами почти сюрреалистичным.

​После: Удачная цветовая гамма

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

Обратите внимание, как правильно подобран акцент для этого интерьера. Коврик цвета марсала органично дополняет серую крупноформатную плитку на стенах и потолке и брутальное темное дерево.

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