TOP-5 этой недели: хорошие и практичные дома

На этой неделе мы вместе с вами побили многие рекорды! Многие из нас подыскивали проект коттеджа для строительства и архитектора в своем регионе, другая же половина – идеи для дизайна маленьких квартир и ландшафтные проекты, легкие в воплощении на даче!

Мы благодарны всем и каждому и рады, что у нас получается вместе создавать сообщество, где все мы помогаем друг другу в поисках идей и домов нашей мечты!