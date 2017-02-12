TOP-5 этой недели: хорошие и практичные дома

На этой неделе мы вместе с вами побили многие рекорды! Многие из нас подыскивали проект коттеджа для строительства и архитектора в своем регионе, другая же половина – идеи для дизайна маленьких квартир и ландшафтные проекты, легкие в воплощении на даче!
Мы благодарны всем и каждому и рады, что у нас получается вместе создавать сообщество, где все мы помогаем друг другу в поисках идей и домов нашей мечты!
Студия kaichun1000 спроектировала этот дом для молодого человека, который в будущем хочет создать семью. Благодаря удачной планировке получилось изначально отдать большое количество пространства под свободное использование, а затем, может быть, через несколько лет, выделить некоторые модули этой площади под детскую или даже несколько детских комнат. Минимальная стоимость реализации такого дома при строительстве своими руками 1,5 млн рублей, и около 2,5 млн рублей с наймом строителей.
Для нашей новой Книги Идей мы выбрали проекты сборных и каркасных домов, которые наверняка покажутся вам интригующими! Используйте современные технологии, не бойтесь отказаться от классических решений и вы получите более современный и удобный дом, чем могли бы.
Этот милый коттедж однозначно понравится любителям современных и не слишком традиционных домов из бруса. В нем есть и элегантность люксового шале, и его брутальность, и прекрасная пепельная цветовая гамма, отличная замена стандартной рыжей древесине. Студия METAarchitects спроектировала этот дом на вдохновении возможностью вывести деревянный дом на принципиально новый уровень комфорта для самой семьи. Здесь есть шикарная двусветная гостиная, огромная терраса на заднем дворике и ощущение простора, какое не встретишь в большинстве деревянных домов, в принципе.
Один из самых главных трендов в частной архитектуре – увеличение площади остекления в среднем почти в 2 раза. Маленькие окна становятся большими, большие – модулями панорамного остекления, и не забывайте про ванные комнаты, коридоры и лестничные холлы, ранее иногда не имевшие остекления, а теперь блестящие в свете солнечных лучей. В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с 10 проектами домов с панорамным остеклением от архитекторов homify. Их работа дала потрясающие результаты, а мечты 10 семей об идеальном доме сбылись! Теперь и мы прикоснемся к передовой архитектуре нашего времени и посмотрим, как выглядят реализации идей панорамных видов в современных домах.
На примере шикарных профессиональных проектов мы определим главные ошибки дилетантских интерьеров и поймем, почему очень важно следовать трендам, моде и современности в дизайне. Наш образ жизни во многом определяется именном нашим домом. Здесь мы проводим время с нашей семьей и именно он олицетворяет нас и наши достижения. Пусть он покажет нас с самой лучшей стороны!