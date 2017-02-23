Следуя этим советам, вы будете жить в самом чистом доме!

Наша жизнь довольно насыщенная и активная. Ежедневно мы проводим время на различных встречах, собраниях, занимаемся множеством других интересных дел, без которых невозможно представить нашу действительность. Естественно, что нам становится все труднее найти время, чтобы провести тщательную уборку в своем доме. Как правило, если мы беремся за наведения порядка в своем жилище, на это может уйти практически весь день, и даже этого времени иногда не хватает, чтобы довести каждую комнату, каждый ее уголок до идеального состояния. Как сделать так, чтобы не нужно было тратить так много своего драгоценного времени на уборку, и содержать при этом все вокруг в идеальной чистоте?
Мы считаем, что должны быть определенные правила, которые нужно постоянно соблюдать для содержания дома в чистоте, чтобы можно было обойтись без радикальных длительных и изнурительных методов наведения порядка.
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Многие вещи, которые мы содержим дома в случайном порядке, постоянно их везде ищем, предназначены для конкретных целей. Например, бумажник или ключи от дома, которые часто мы оставляем на кухонном столе, где их позже не находим. После этого начинаются поиски и случаются нервные потрясения, если нужно срочно выходить из дома, а закрыть входные двери нечем. Почему бы не поставить небольшую вазочку, приобрести специальную шкатулку для этих целей или повесить ключницу рядом со входом?
То же самое относится к обуви и пальто, которые лучше всего хранить в шкафу в коридоре. Если вы организуете хранение ваших вещей системно, и будете класть их на свои места сразу после использования, вам не придется снова пускаться в поиски пропавших в самый неподходящий момент ключей, перчаток или зонтиков.
Все в нашей жизни нужно делать правильно, это касается и домашних дел. Можно сколько угодно успокаивать себя оправданиями, что мы сегодня очень сильно устали и уже достаточно поработали. Можно говорить себе, что обязательно уберем после себя завтра утром. Но все же будет лучше навести порядок сразу после того, как ушли гости, после того, как вы приятно отдыхали на мягком диване и пили при этом кофе. Если сразу не убрать после себя, утром вы поймете, что у вас появилось значительно больше работы.
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Основная уборка ванной занимает несколько минут. Если мы делаем это каждый день утром, мы помогаем себе экономить огромное количество времени, которое пришлось бы тратить на длительную чистку всех загрязненных за длительный период времени поверхностей. Будет достаточно один раз пройтись губкой по полкам, и освободить раковину от небольшого ежедневного скопления грязи и мусора.
При этом ваша роскошная ванная комната будет сверкать чистотой всегда, а у вас будет больше времени, которое вы сможете использовать с большей пользой для себя.
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После того, как мы просыпаемся, нужно обязательно широко открыть окна в спальне, распахнуть шторы, чтобы наполнить комнату свежим воздухом и солнечным светом, который поможет нам оставаться здоровыми и бодрыми. После завтрака перед уходом на работу закройте окна. Вы будете удивлены, насколько свежесть благоприятно действует на спальню!
Даже если вы не располагаете достаточным количеством времени, нужно обратить внимание на то, какое количество мусора остается после принятия пищи. Не оставляйте на потом грязную посуду, салфетки и полотенца. Уберите после себя все, что было использовано во время завтрака, обеда или ужина.
Если у вас есть посудомоечная машина, сложите туда грязную посуду без остатков пищи. Вам даже не придется мыть ее своими руками! Использованные полотенца также нужно своевременно стирать, чтобы они всегда имели идеальный вид. Выработайте у себя привычку сразу же убирать после себя весь мусор и грязную посуду, а остатки пищи регулярно выносить, не накапливая в доме излишние микробы, которые могут распространяться по всему дому.
Корзина для временного хранения грязного белья является обязательной составляющей каждой ванной комнаты. Это отличная гарантия того, что ваше грязное белье не будет разбросано по всему дому, валяться на креслах или на кровати в спальне или в гостиной.
Одежда, нуждающаяся в стирке, должна собираться в эту практичную, полезную и незаменимую корзину для такого белья. Не ленитесь сразу же отправлять все, что должно идти в стирку, в эту емкость. Казалось бы, это такие мелочи! Но именно они составляют основу порядка, уюта и чистоты в доме.
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По мнению наших экспертов, есть четыре основных правила, которые нужно соблюдать, чтобы ваш дом выглядел идеально. Первым делом нужно позаботиться о том, чтобы выполнялись мелкие повседневные задачи, связанные с уборкой комнат.
Можно составить для себя план на каждый день, на неделю и на месяц.
Например, к ежедневным задачам можно отнести уборку с пылесосом, проветривание всего дома, раскладывание использованных вещей по своим местам. Каждую неделю старайтесь делать влажную уборку. Через каждые две недели или даже чаще постарайтесь менять постельное белье. Один раз в месяц осуществляйте чистку штор, наводите порядок в своих шкафах и тумбочках.
Если разделить таким способом различные виды работ по уборке в доме, будет значительно легче и менее затратно по времени наводить в доме порядок. Выполнение этих нехитрых правил позволит вам иметь больше свободного времени, которое вы тратили раньше на все эти занятия, выполняя их все и сразу. А когда наступали выходные дни вы, вместо того чтобы развлекаться и отдыхать вместе с семьей или друзьями, были вынуждены заниматься нужной, но нудной работой.
Приучите себя ежедневно и по немного трудиться по дому. Со временем вы увидите, что он теперь всегда чистый, свежий и очень уютный без больших усилий с вашей стороны!
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