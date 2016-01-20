Как выполнить отделку фасада дома камнем

Камень издревле используется для строительства и облицовки домов. Это, безусловно, один из самых прочных, экологичных материалов для жилищ, построенных что называется на века . Но кроме практических свойств, этот материал стабильно пользуется популярностью и благодаря своим декоративным свойствам, позволяющим гарантированно украсить дома самой разной стилистики. Поэтому выбор всегда за вами, не стоит думать – если вы хотите использовать камень как материал для отделки фасада, то ваш дом должен быть похож по стилю на средневековый замок или швейцарское шале.

Многообразие отделочного натурального камня столь широко, что любой стиль – от модерна до готики найдет свое воплощение в камне. Более фактурные и основательные поверхности получаются при использовании в облицовке мрамора, гранита, такой камень хорошо подходит для классических особняков. Для домов в средиземноморском стиле, уютных кантри-коттеджей подойдет и бюджетная отделка сланцем, известняком, ракушечником, создающими прекрасный микроклимат в доме. Дома в стиле минимализма, футуристичные формы современных коттеджей зачастую украшает сочетание черного гранита с древесиной, оттенков мрамора в отделке.

Кроме этого, не стоит забывать и об искусственных аналогах камня. Этот материал не уступает натуральному по прочности, добавляя еще больше вариантов при выборе стилевого решения фасада дома.