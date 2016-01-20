Как выполнить отделку фасада дома камнем

Для облицовки фасада дома, камень – материал сочетающий практичность и эстетичность, в должной мере отражающий индивидуальный характер владельца и придающий солидность любому строению. Но, задумавшись об использовании этого непростого материала, нам придется решить много творческих и практичных вопросов: какой камень выбрать, как лучше использовать его для декора фасада, как это все впишется в общий стиль архитектуры, какой примерный бюджет потребует такая отделка.
Проект даже небольшого, скромного дома может включать в себя разнообразные архитектурные формы и сочетание видов отделки фасада. Яркий стиль и декоративность придают фасаду дома не только цельная отделка камнем, но и выделение с помощью каменных акцентов части фундамента, угловых зон, обрамление окон и дверей камнем, создание дополнительных элементов в каменном исполнении – от столбиков для крыши крыльца до фальш-стены для крепления светильников и озеленения.
Сочетание различных текстур формирует геометрию фасада, комбинация вертикальных и горизонтальных частей на фасаде задает ритмичную картину. Так, каменная отделка фасада центральной части дома акцентирует внимание на входной зоне, придавая ей более парадный и солидный вид, каменные фундаменты уравновешивают массивные стены, вертикальные элементы, облицованные камнем подчеркивают и зрительно увеличивают высоту дома, корректирую геометрию архитектуры.
Камень издревле используется для строительства и облицовки домов. Это, безусловно, один из самых прочных, экологичных материалов для жилищ, построенных что называется
на века. Но кроме практических свойств, этот материал стабильно пользуется популярностью и благодаря своим декоративным свойствам, позволяющим гарантированно украсить дома самой разной стилистики. Поэтому выбор всегда за вами, не стоит думать – если вы хотите использовать камень как материал для отделки фасада, то ваш дом должен быть похож по стилю на средневековый замок или швейцарское шале.
Многообразие отделочного натурального камня столь широко, что любой стиль – от модерна до готики найдет свое воплощение в камне. Более фактурные и основательные поверхности получаются при использовании в облицовке мрамора, гранита, такой камень хорошо подходит для классических особняков. Для домов в средиземноморском стиле, уютных кантри-коттеджей подойдет и бюджетная отделка сланцем, известняком, ракушечником, создающими прекрасный микроклимат в доме. Дома в стиле минимализма, футуристичные формы современных коттеджей зачастую украшает сочетание черного гранита с древесиной, оттенков мрамора в отделке.
Кроме этого, не стоит забывать и об искусственных аналогах камня. Этот материал не уступает натуральному по прочности, добавляя еще больше вариантов при выборе стилевого решения фасада дома.
Основные вопросы, которые возникают при выборе камня для облицовки, помимо его внешнего вида, это конечно, еще свойства в эксплуатации и стоимость. Из соотношения этих факторов и происходит подбор облицовочного камня, подходящего именно для вашего проекта.
Если вы поставили себе задачу построить основательный особняк и имеете средства и время на такой проект, то есть смысл в первую очередь рассматривать варианты облицовки мрамором и дорогими видами гранита. Немного дешевле без потери эксплуатационных свойств обойдется отделка красным и черным гранитом. Эти материалы отличаются прочностью, устойчивостью к климатическим воздействиям, благородным видом.
Более бюджетными вариантами, с прекрасными декоративными и эксплуатационными характеристиками является группа легких камней – сланец, известняк, ракушечник, песчанник. Они имеют интересную фактуру, стены домов с такой отделкой приобретают неповторимый рисунок кладки, легко реализуются различные сочетания материалов и цветов.
Исходя из выбранного для облицовки камня и дизайна фасада дома подбирается способ нарезки и обработки камня – от четких прямоугольных форм до скалообразной формы обрези, от полированной поверхности до максимального сохранения текстурности натуральных сколов камня.
Камень – материал достаточно тяжелый, даже такие его виды как известняк и песчанник требуют особого подхода к креплению на фасадах дома. Наиболее привычным для монтажа является цементно-песочная смесь, но это далеко не лучший вариант по пластичности и надежности.
Прежде чем экспериментировать и путем проб и ошибок определять, какой же метод крепления подойдет для вашего вида каменной облицовки, проконсультируйтесь со специалистами-строителями или с менеджерами строительных магазинов, продающих такие виды материалов.
Основные различия между клеевыми смесями – по степени адгезии, устойчивости к перепаду температур, устойчивости к влажности. Исходя из основы, на которую вы планируете осуществлять монтаж камня и веса облицовочного материала выбирается степень адгезивности клеевой смеси. В зависимости от климатических условий нахождения дома – подбирается необходимый уровень морозоустойчивости клея и степень его влагостойкости.
Для декорирования дома фактурой натурального камня вполне достаточно точечное акцентирование отдельный элементов, например, создание своеобразный угловых колонн из каменной облицовки. Даже самый простой и минималистичный домик с таким видом декора преображается в элегантное шале в духе традиционный европейских коттеджей. Комбинирую таким образом виды отделки фасада можно подбирать камень похожий по цвету и стилю с основным облицовочным материалом, а можно, наоборот, сыграть на контрастах, ярко выделив например угловой облицовкой из черного гранита углы белого оштукатуренного дома.
Чтобы дом долго радовал вас прочным фасадом из камня без трещин, отвалившихся камней и плесени, по завершению укладки нужно обязательно обработать всю поверхность защитным грунтом, который будет защищать от излишней влаги и перепадов температур. Также не лишней будет обработка гидрофобизатором, препятствующим появления на каменной облицовке мхов, а также помогающим сохранить изначальный цвет камня без потемнения.
Ну и, как говорят практичные англичане
last not list, вопрос последний, но не по степени важности – стоимость облицовки фасада дома камнем.
Конечная сумма складывается из цены материала, который вы выбрали для облицовки фасада и стоимости работы по укладке камня. Сразу нужно сказать, что камень – материал в работе сложный, требующий индивидуального подбора мастером рисунка укладки, потому и стоимость такой работы не будет копеечной. Многие, конечно же, стремясь сэкономить в конечной стоимости облицовки фасада, пытаются самостоятельно выполнить укладку камня. Нельзя сказать, что нет успешных примеров такой экономии, когда действительно получалось красиво и прочно выполнить облицовочные работы камнем самостоятельно. Но в силу сложности процесса укладки и подстерегающих на каждом шагу нюансов работы с материалом, новичкам в вопросах строительства лучше относится к самостоятельной укладке облицовочного камня как к эксперименту и быть готовым в итоге прибегнуть к помощи профессиональных строителей.
Средняя стоимость работ по укладке облицовочного камня – около 1500 рублей за кв.м. При этом подготовительные работы тоже оцениваются в немалую сумму – около 700 рублей за кв. м. Так что, если есть желание сэкономить, лучше сосредоточится на качественной подготовке поверхности стен к укладке облицовочного камня.
Цена декоративного камня – вопрос более творческий, здесь есть и дешевые искусственные аналоги, и итальянский мрамор. В среднем недорогой стандартный камень обойдется в 500-1000 рублей за кв. метр.
Так что итоговая стоимость одного кв.метра облицованного камнем фасада начинается от суммы в 3000 рублей, ну а верхняя граница – определяется сложностью работ и выбранным материалом.