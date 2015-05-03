Топ 5 – Лучшие проекты недели

Мы не сомневаемся в том, что у большинства читателей homify, май – любимый месяц в году. Именно в это время мы наконец-то покидаем свои дома и отправляемся поближе к природе. Однако истинные поклонники дизайна, даже на отдыхе не должны забывать время от времени пролистывать журналы, посвященные оформлению интерьера. Но если в разгар майских праздников у вас не нашлось время заглянуть в наш блог, в качестве альтернативы предлагаем ознакомиться с лучшими проектами прошедшей недели.
Весна – это время перемен. Безжалостно избавляйтесь от всего, что вызывает тоску, следуйте своей интуиции и смело идите навстречу обновлениям. Это касается всех аспектов жизни, включая интерьер вашей квартиры, ведь наскучить может даже дизайн мечты. Представляем вашему вниманию 6 простых способов обновить интерьер квартиры совершенно бесплатно.
Эта квартира площадью 200 квадратных метров — прекрасный пример того, как в современном крупном городе вы можете жить в американском стиле. Она появилась на свет благодаря дизайнерам из студии Room (Краснодар).
В чем составляющие успешного ремонта? В хорошем соотношении цены и качества, модном облике или возможности после его завершения похвастаться перед друзьям? Room Краснодар считает, что, прежде всего, стоит заботиться о собственном мироощущении, а не создавать интерьер в угоду трендам. В подтверждение их слов предлагаем подробнее рассмотреть представленный ими проект.
На этот раз поиск интересных проектов по реконструкции домов впервые привел нас в небольшой голландский городок, в котором был обнаружен старый дом, где когда-то проживала скромная фермерская семья. Обновить экстерьер и интерьер дома было поручено архитектурному бюро Bijvoet Architectuur & Stadsontwerp, специализирующемуся на бюджетных проектах. Каким образом голландским дизайнерам и архитекторам удалось при ограниченных средствах изменить внешний и внутренний облик здания, читайте в этой статье.
Хороший дизайн интерьера чаще всего начинается с истории о ремонте или реконструкции. Авторы проекта, о котором мы собираемся сегодня поговорить, вдохнули в прежние интерьеры «новую жизнь», подарив ему настроение стиля, характерного для для английской и французской усадьбы начала XX века. Дизайнеры студии D&T ARCHITECTS сумели воплотить свои идеи, создав интерьеры для комфортной семейной жизни, работы, а также приятных встреч с друзьями. Со всех сторон рассмотреть этот бесподобный проект вы можете в этой Книге идей.
Прекрасный пример того, как аристократичная сдержанность может поселиться и у вас дома. Лаконичные фасады мебели, уютная и мягкая цветовая гамма, а также удивительно точный подбор характерной английской мебели сделали этот дом оазисом британского честолюбия. Подробнее – в посвященной этому интерьеру статье.