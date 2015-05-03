Топ 5 – Лучшие проекты недели

Эта квартира площадью 200 квадратных метров — прекрасный пример того, как в современном крупном городе вы можете жить в американском стиле. Она появилась на свет благодаря дизайнерам из студии Room (Краснодар).

В чем составляющие успешного ремонта? В хорошем соотношении цены и качества, модном облике или возможности после его завершения похвастаться перед друзьям? Room Краснодар считает, что, прежде всего, стоит заботиться о собственном мироощущении, а не создавать интерьер в угоду трендам. В подтверждение их слов предлагаем подробнее рассмотреть представленный ими проект.