Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: был Сарай – стал стильный Дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Mellor Barns - Staffordshire, Alrewas Architecture Ltd Alrewas Architecture Ltd Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Представьте себе следующую ситуацию – вы поселились в шикарном особняке с роскошным интерьером и вдруг узнаете, что в его стенах когда-то был самый настоящий коровник. Разные люди по-разному отнесутся к такой информации, однако мало кто останется равнодушен к таланту архитекторов и дизайнеров, до неузнаваемости изменивших как внешний облик, так и внутреннее пространство дома. 

Настало время перенестись в небольшой городок Алревас в графстве Стаффордшир, и своими глазами взглянуть на чудо перевоплощения старого сарая в чудесный, современный загородный дом.

До: Потенциал, использованный по максимуму

external pre works 07 Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

external pre works 07

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

За этот непростой проект взялась архитектурная фирма Alrewas Architrecture Ltd. Благодаря незаурядному таланту нескольких архитекторов, была выполнена основательная перепланировка дома, в результате которой между бывшим сараем и коровником появилась уютная и современная веранда, соединившая два здания.

После: Прошло несколько месяцев

external 01 Alrewas Architecture Ltd Дома в стиле модерн
Alrewas Architecture Ltd

external 01

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

На переднем плане – вход в домик для гостей. Несколько старомодный вид треугольной крыши удалось компенсировать за счет современных раздвижных дверей, открывающихся гармошкой. Здесь особенно приятно проводить время в летнее время, когда гостиная ярко освещается проникающим сквозь стекла солнцем.

После: Обозревая владения

external full length elevation 04 Alrewas Architecture Ltd Дома в стиле модерн
Alrewas Architecture Ltd

external full length elevation 04

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Пожалуй, лишь подозрительно большое количество дверей может вызвать подозрение, какие функции исполняло это здание до того, как превратилось в современный жилой дом. В остальном – это вполне обычная современная постройка, которую отличают сдержанный дизайн и несколько больших мансардных окон, расположенных в разных частях крыши.

После: Приятный дизайн

stairs 05 Alrewas Architecture Ltd Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Alrewas Architecture Ltd

stairs 05

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Уже по интерьеру прихожей можно судить о том, что дизайнеры постарались оформить помещения в соответствии с актуальными дизайнерскими трендами. Стекло и металл, из которых выполнены ступеньки и балюстрада лестницы, являются самыми модными материалами последних лет.

После: Просторная кухня в стиле кантри

kitchen 03 Alrewas Architecture Ltd Кухня в стиле модерн
Alrewas Architecture Ltd

kitchen 03

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Просторная кухня, в которой можно готовить еду и устраивать большие вечеринки, является главной особенностью этого проекта. Дизайнеры намеренно сохранили деревянные балки, благодаря которым интерьер комнаты приобрел неповторимый шарм, свойственный стилю кантри. На фоне немного резкого сочетания дерева и кирпича встроенный духовой шкаф, кухонный остров и другие ультрасовременные предметы бытовой техники смотрятся особенно эффектно.

Homify 360°: Дом из бетона
Поделитесь вашим мнением о проекте в комментариях! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо