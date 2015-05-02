До и После: был Сарай – стал стильный Дом

Представьте себе следующую ситуацию – вы поселились в шикарном особняке с роскошным интерьером и вдруг узнаете, что в его стенах когда-то был самый настоящий коровник. Разные люди по-разному отнесутся к такой информации, однако мало кто останется равнодушен к таланту архитекторов и дизайнеров, до неузнаваемости изменивших как внешний облик, так и внутреннее пространство дома.

Настало время перенестись в небольшой городок Алревас в графстве Стаффордшир, и своими глазами взглянуть на чудо перевоплощения старого сарая в чудесный, современный загородный дом.