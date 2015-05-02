До и После: был Сарай – стал стильный Дом

Представьте себе следующую ситуацию – вы поселились в шикарном особняке с роскошным интерьером и вдруг узнаете, что в его стенах когда-то был самый настоящий коровник. Разные люди по-разному отнесутся к такой информации, однако мало кто останется равнодушен к таланту архитекторов и дизайнеров, до неузнаваемости изменивших как внешний облик, так и внутреннее пространство дома.
Настало время перенестись в небольшой городок Алревас в графстве Стаффордшир, и своими глазами взглянуть на чудо перевоплощения старого сарая в чудесный, современный загородный дом.
За этот непростой проект взялась архитектурная фирма Alrewas Architrecture Ltd. Благодаря незаурядному таланту нескольких архитекторов, была выполнена основательная перепланировка дома, в результате которой между бывшим сараем и коровником появилась уютная и современная веранда, соединившая два здания.
На переднем плане – вход в домик для гостей. Несколько старомодный вид треугольной крыши удалось компенсировать за счет современных раздвижных дверей, открывающихся гармошкой. Здесь особенно приятно проводить время в летнее время, когда гостиная ярко освещается проникающим сквозь стекла солнцем.
Пожалуй, лишь подозрительно большое количество дверей может вызвать подозрение, какие функции исполняло это здание до того, как превратилось в современный жилой дом. В остальном – это вполне обычная современная постройка, которую отличают сдержанный дизайн и несколько больших мансардных окон, расположенных в разных частях крыши.
Уже по интерьеру прихожей можно судить о том, что дизайнеры постарались оформить помещения в соответствии с актуальными дизайнерскими трендами. Стекло и металл, из которых выполнены ступеньки и балюстрада лестницы, являются самыми модными материалами последних лет.
Просторная кухня, в которой можно готовить еду и устраивать большие вечеринки, является главной особенностью этого проекта. Дизайнеры намеренно сохранили деревянные балки, благодаря которым интерьер комнаты приобрел неповторимый шарм, свойственный стилю кантри. На фоне немного резкого сочетания дерева и кирпича встроенный духовой шкаф, кухонный остров и другие ультрасовременные предметы бытовой техники смотрятся особенно эффектно.