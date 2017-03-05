20 гениальных идей для сада, о которых вы не знали

Давайте узнаем о том, как лучшие садоводы и огородники Европы добиваются таких прекрасных результатов, что на фотографии их садов хочется любоваться если не часами, то долгими минутами! И дело не всегда крутится вокруг большого бюджета!
Сад на этой картинке создан на самом деле из растений в горшках. Остальная часть почвы засыпана щебнем, а затем галькой, чтобы избавиться от сорняков и не мучиться с ними вовсе в течение сезона!
На Новый Год хвойное дерево можно занести домой и праздновать с ним все зимние праздники! Но самое главное, что такое дерево не станет огромным на маленьком садовом участке и будет радовать вас милыми веточками следующие десятилетия.
Не привередливые и романтичные, они подходят для посадок закрытого типа, где их распространение по участку строго лимитировано.
Если ваша дача мала, а вам нужно больше места для отдыха, оставьте клумбы (кусты томатов, перцы, если забора нет) по периметру. Тогда в центре у вас будет площадка!
Кто сказал, что так нельзя? Для зелени вполне подойдет! Особенно полезно, если вы выбрали вариант выше для организации патио.
Сложно? Да! Но не невозможно. Смотрите на то, что и как действует на вашей почве и записывайте. По результатам ставьте баллы подкормкам от 1 до 10, делайте фото! Вести журнал можно на планшете, на телефоне, на компьютере.
Пластиковые пластины, вкопанные в землю между клумбами и дорожкой, клумбой и газоном и т.п., помогают без проблем добиться эффекта аккуратного сада.
Интересная мудрость, позволяющая дереву получать дополнительные питательные вещества во время главных двух первых лет роста.
Все мы это знаем, ну, так давайте использовать!
Три растения-цветка на три сезона позволяют сделать все ваши кашпо цветущими все лето.
Проверенное средство для подкормки роз.
Как известно, сорт «зарево» (с шероховатыми листьями и ворсинками) не любим колорадским жуком.
Лучше всего растут в сложных квартирных условиях не петрушка с укропом, а листовой и кочанной салат (но не ждите плотного кочана, если глубина кашпо менее 30 см), щавель, мята, пересаженная кустом.
Ваши кактусы оценят, если на лето вы выделите для них клумбу на даче, вкопав их и засыпав мелкими камнями по типу мульчи.
Если вы уже созрели для того, чтобы начать отдыхать на даче, подумайте над таким вариантом организации дворика. Правда, без растений и садоводства все равно никак – оставьте лишь те, что вы действительно любите!
Всегда хотим, но постоянно забываем… посадить еще пару кустиков именно на срезку, чтобы радоваться букетам на кухне!
Закажите мужу!
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;