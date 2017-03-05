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20 гениальных идей для сада, о которых вы не знали

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Atkinsons Fencing Work, Atkinsons Fencing Ltd Atkinsons Fencing Ltd Сад в скандинавском стиле
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Давайте узнаем о том, как лучшие садоводы и огородники Европы добиваются таких прекрасных результатов, что на фотографии их садов хочется любоваться если не часами, то долгими минутами! И дело не всегда крутится вокруг большого бюджета!

​Высаживайте растения… в горшках!

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сад на этой картинке создан на самом деле из растений в горшках. Остальная часть почвы засыпана щебнем, а затем галькой, чтобы избавиться от сорняков и не мучиться с ними вовсе в течение сезона!

​Посадите хвойные в кашпо

Capi Lux - Planter square Black Capi Europe Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Черный
Capi Europe

Capi Lux – Planter square Black

Capi Europe
Capi Europe
Capi Europe

На Новый Год хвойное дерево можно занести домой и праздновать с ним все зимние праздники! Но самое главное, что такое дерево не станет огромным на маленьком садовом участке и будет радовать вас милыми веточками следующие десятилетия.

​Используйте злаки и осоки для декора

Raised block and slate planter Lush Garden Design Сад в стиле модерн
Lush Garden Design

Raised block and slate planter

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

Не привередливые и романтичные, они подходят для посадок закрытого типа, где их распространение по участку строго лимитировано.

​Оставьте клумбы лишь по периметру

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward Josh Ward Garden Design Сад в стиле модерн Пластик Синий
Josh Ward Garden Design

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward

Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design

Если ваша дача мала, а вам нужно больше места для отдыха, оставьте клумбы (кусты томатов, перцы, если забора нет) по периметру. Тогда в центре у вас будет площадка!

​Высаживайте растения на забор

NEW Living Wall Planter, Woolly Pocket Woolly Pocket
Woolly Pocket

NEW Living Wall Planter

Woolly Pocket
Woolly Pocket
Woolly Pocket

Кто сказал, что так нельзя? Для зелени вполне подойдет! Особенно полезно, если вы выбрали вариант выше для организации патио.

​Заведите и следуйте журналу подкормок

Bay tree cone in fibreglass planter Gardenplan Design Сад в стиле модерн
Gardenplan Design

Bay tree cone in fibreglass planter

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

Сложно? Да! Но не невозможно. Смотрите на то, что и как действует на вашей почве и записывайте. По результатам ставьте баллы подкормкам от 1 до 10, делайте фото! Вести журнал можно на планшете, на телефоне, на компьютере.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Используйте разграничители для посадок

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Пластиковые пластины, вкопанные в землю между клумбами и дорожкой, клумбой и газоном и т.п., помогают без проблем добиться эффекта аккуратного сада.

​Посадите деревце вместе с двумя шкурками лимона

Ceramic Bird Lemon Juicer homify КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
homify

Ceramic Bird Lemon Juicer

homify
homify
homify

Интересная мудрость, позволяющая дереву получать дополнительные питательные вещества во время главных двух первых лет роста.

​Больше многолетников – меньше хлопот!

Grand Terrace , Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Сад в стиле кантри
Cool Gardens Landscaping

Grand Terrace

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Все мы это знаем, ну, так давайте использовать!

​Микс в кашпо

Fleurs en pots pour balcon et terrasse, My Little Jardin My Little Jardin Сад в классическом стиле
My Little Jardin

My Little Jardin
My Little Jardin
My Little Jardin

Три растения-цветка на три сезона позволяют сделать все ваши кашпо цветущими все лето.

​ASB Greenworld Rosendunger для роз

Find a place in your garden for climbers - they will reward you with a wonderful show Perfect Plants Ltd Сад в стиле кантри
Perfect Plants Ltd

Find a place in your garden for climbers – they will reward you with a wonderful show

Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd

Проверенное средство для подкормки роз.

​Выбираем сорт картофеля, который не любим колорадой!

A country garden in the Cotswolds, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Сад в стиле кантри
Bowles &amp; Wyer

A country garden in the Cotswolds

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Как известно, сорт «зарево» (с шероховатыми листьями и ворсинками) не любим колорадским жуком.

​Немного пряных трав на кухне в квартире

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design КухняКухонная мебель
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Лучше всего растут в сложных квартирных условиях не петрушка с укропом, а листовой и кочанной салат (но не ждите плотного кочана, если глубина кашпо менее 30 см), щавель, мята, пересаженная кустом.

​Кактусный рай

homify Детская комнатаАксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Ваши кактусы оценят, если на лето вы выделите для них клумбу на даче, вкопав их и засыпав мелкими камнями по типу мульчи.

​Дача для отдыха и жизни

Piętrowy taras w Wilanowie, Fabryka-ogrodów s.c. Fabryka-ogrodów s.c. Сад в стиле модерн
Fabryka-ogrodów s.c.

Fabryka-ogrodów s.c.
Fabryka-ogrodów s.c.
Fabryka-ogrodów s.c.

Если вы уже созрели для того, чтобы начать отдыхать на даче, подумайте над таким вариантом организации дворика. Правда, без растений и садоводства все равно никак – оставьте лишь те, что вы действительно любите!

​Цветы на срезку

Courtyard Garden, Dawn Isaac Garden Design Dawn Isaac Garden Design Сад в стиле кантри
Dawn Isaac Garden Design

Courtyard Garden

Dawn Isaac Garden Design
Dawn Isaac Garden Design
Dawn Isaac Garden Design

Всегда хотим, но постоянно забываем… посадить еще пару кустиков именно на срезку, чтобы радоваться букетам на кухне!

​Добавить забор с аркой

Fencing project Atkinsons Fencing Ltd Сад в скандинавском стиле
Atkinsons Fencing Ltd

Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

Закажите мужу!

​Альпийская горка

SOL Ausstellungsgarten Grenchen, SOL AG SOL AG Сад в средиземноморском стиле
SOL AG

SOL AG
SOL AG
SOL AG

Сейчас самое время начать думать о том, где же взять эти камни…

Добавьте зелени домой!

Apartament Wola / reallizacja, ZAZA studio ZAZA studio Столовая комната в скандинавском стиле
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

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