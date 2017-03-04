​15 трюков по использованию невысокого потолка

Потолок обычного формата – не приговор, а идеи использования всей его высоты вовсе не нуждаются в 3,2 метрах. Сегодня мы покажем, что в дизайне интерьера важно не только правильно выбирать акценты, расставлять мебель и миксовать ткани, но еще и создавать модульные конструкции, которые подчас спасают владельцев небольших комнат, квартир и домов.
Лестница в доме – это потерянные 4 кв. метра внизу и наверху! Чтобы хоть как-то это восполнить, мы советуем устраивать под ней зону хранения или любую другую функциональную зону. Так, если она стоит в коридоре или холле – гардеробную, шкафчик для бытовой химии и пылесоса, библиотеку; в гостиной – зону для тв, игр детей, модуль хранения с дверцами.
Если вы до сих пор думаете, что при высоте в 2,8 метра нельзя расположить спальню на втором уровне, значит, вы не совсем понимаете масштаб фотографий. Внизу не обязательно быть полноценному этажу, шкафчик высотой в 1,6 метра вполне подойдет, как и ниша для диванчика или рабочее место за ноутбуком. Это вовсе не вопрос высоты!
Сверху кухонного гарнитура, шкафа, стеллажа всегда есть пространство для еще одной полочки. Главное – сделать все красиво, в формате дизайн-проекта, тогда вы получите бонусную библиотеку или склад зимних вещей за закрытыми дверцами.
Жить на мансарде гораздо более приятно и удобно, чем кажется большинству людей, не имевших такого опыта. И дело не только в «уютных маленьких спальнях» или «милых детских комнатах», но и привлекательных гостиных, кухнях и даже ванных комнатах.
Если вы думаете, где покупать жилье (а мансарда стоит гораздо дешевле), вложите разницу в современный дизайн-проект и вы получите больше, чем рассчитывали!
Для маленькой комнаты использование стены с окном может быть основополагающим решением в деле рационального хранения.
Посмотрите, эта шикарная гостиная имеет встроенный радиатор, место для письменного стола, шкафчики и полочки разного формата и ничто не отвлекает зрителя от телевизора!
Невысокие потолки – это маленькая проблема. Глобальная же в том, что в доме нет достаточного количества нужной мебели с умными встроенными системами хранения.
Открытая планировка для квартир с низкими потолками практически обязательна. Разбавить ее можно декоративными экранами такого типа.
Еще один вариант зонирования открытой планировки в обычной квартире.
Подумайте о том, что вы можете купить кухню, стеллаж, полочки для обуви, модуль для телевизора и даже прикроватную тумбочку в формате до потолка!
Такой вариант новой минималистичной «стенки» придется по вкусу многим, ее формат особенно удобен в малогабаритных помещениях с невысокими потолками.
Такой стеллаж можно организовать не только под лестницей, но и под подоконником в доме с отоплением на «теплом полу».
Так выглядит современная дачная мансарда в одну комнату с маленькой ванной. Посмотрите, что в ванной нет окна в кровле (из-за его дороговизны), но перегородка имеет световое окно. Кровать же предусмотрительно использует скат кровли для создания алькова.
Очень популярный вариант зонирования для однокомнатных квартир позволяет с двух или трех сторон создать выдвигающиеся из подиума ящики, по объему равняющиеся 6-10 комодам.
Не отказывайте от такой покупки, если есть возможность!
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