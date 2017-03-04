​15 трюков по использованию невысокого потолка

Жить на мансарде гораздо более приятно и удобно, чем кажется большинству людей, не имевших такого опыта. И дело не только в «уютных маленьких спальнях» или «милых детских комнатах», но и привлекательных гостиных, кухнях и даже ванных комнатах.

Если вы думаете, где покупать жилье (а мансарда стоит гораздо дешевле), вложите разницу в современный дизайн-проект и вы получите больше, чем рассчитывали!