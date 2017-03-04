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​15 трюков по использованию невысокого потолка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
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Потолок обычного формата – не приговор, а идеи использования всей его высоты вовсе не нуждаются в 3,2 метрах. Сегодня мы покажем, что в дизайне интерьера важно не только правильно выбирать акценты, расставлять мебель и миксовать ткани, но еще и создавать модульные конструкции, которые подчас спасают владельцев небольших комнат, квартир и домов.

Модуль под лестницей

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto Гостиная в стиле модерн
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

Лестница в доме – это потерянные 4 кв. метра внизу и наверху! Чтобы хоть как-то это восполнить, мы советуем устраивать под ней зону хранения или любую другую функциональную зону. Так, если она стоит в коридоре или холле – гардеробную, шкафчик для бытовой химии и пылесоса, библиотеку; в гостиной – зону для тв, игр детей, модуль хранения с дверцами.

Спальня

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Если вы до сих пор думаете, что при высоте в 2,8 метра нельзя расположить спальню на втором уровне, значит, вы не совсем понимаете масштаб фотографий. Внизу не обязательно быть полноценному этажу, шкафчик высотой в 1,6 метра вполне подойдет, как и ниша для диванчика или рабочее место за ноутбуком. Это вовсе не вопрос высоты!

Дополнительная библиотека

SS Apartment, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Гостиная в стиле минимализм
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Сверху кухонного гарнитура, шкафа, стеллажа всегда есть пространство для еще одной полочки. Главное – сделать все красиво, в формате дизайн-проекта, тогда вы получите бонусную библиотеку или склад зимних вещей за закрытыми дверцами.

Не бойтесь мансард

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Жить на мансарде гораздо более приятно и удобно, чем кажется большинству людей, не имевших такого опыта. И дело не только в «уютных маленьких спальнях» или «милых детских комнатах», но и привлекательных гостиных, кухнях  и даже ванных комнатах.

Если вы думаете, где покупать жилье (а мансарда стоит гораздо дешевле), вложите разницу в современный дизайн-проект и вы получите больше, чем рассчитывали!

Библиотека/гардероб вдоль стены с окном

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Для маленькой комнаты использование стены с окном может быть основополагающим решением в деле рационального хранения.

Заказной модуль

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Гостиная в стиле модерн
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Посмотрите, эта шикарная гостиная имеет встроенный радиатор, место для письменного стола, шкафчики и полочки разного формата и ничто не отвлекает зрителя от телевизора!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Шкаф от пола до потолка

home LM, Lemayr Thomas Lemayr Thomas Спальня в стиле минимализм
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

Невысокие потолки – это маленькая проблема. Глобальная же в том, что в доме нет достаточного количества нужной мебели с умными встроенными системами хранения.

Декоративный экран

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Гостиная в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Открытая планировка для квартир с низкими потолками практически обязательна. Разбавить ее можно декоративными экранами такого типа.

Перегородка с витражом

Итальянское вдохновение, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
Center of interior design

Итальянское вдохновение

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Еще один вариант зонирования открытой планировки в обычной квартире.

Все модули до потолка

KONESER, Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Гостиная в стиле лофт
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz

Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz

Подумайте о том, что вы можете купить кухню, стеллаж, полочки для обуви, модуль для телевизора и даже прикроватную тумбочку в формате до потолка!

Умная новая «стенка»

homify ГостинаяМебель для медиа комнаты Дерево Коричневый
homify

homify
homify
homify

Такой вариант новой минималистичной «стенки» придется по вкусу многим, ее формат особенно удобен в малогабаритных помещениях с невысокими потолками.

Стеллаж под лестницей

Przestronny salon z kuchnią w nowoczesnym stylu, MONOstudio MONOstudio Гостиная в стиле модерн
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

Такой стеллаж можно организовать не только под лестницей, но и под подоконником в доме с отоплением на «теплом полу».

Современная дачная мансарда с кроватью под скатом

Sanierung & Design einer Ferienwohnung, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Детская комнатa в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Так выглядит современная дачная мансарда в одну комнату с маленькой ванной. Посмотрите, что в ванной нет окна в кровле (из-за его дороговизны), но перегородка имеет световое окно. Кровать же предусмотрительно использует скат кровли для создания алькова.

Подиум с разделяющим стеллажом

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Гостиная в стиле модерн
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Очень популярный вариант зонирования для однокомнатных квартир позволяет с двух или трех сторон создать выдвигающиеся из подиума ящики, по объему равняющиеся 6-10 комодам.

​Встроенный шкаф-купе

спальня Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

спальня

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Не отказывайте от такой покупки, если есть возможность!

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Одним словом, мезонин не только для 3-х метров!

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