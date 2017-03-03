​14 советов по уборке для хозяек дома

Сегодня мы подготовили простые и универсальные советы для тех, кто хочет сделать процесс уборки более приятным и, что очень важно, более быстрым и регулярным делом. Сама уборка – это просто привычка: всегда складывать вещи на своем место, не допускать скопления вещей, быть начеку и постоянно, каждый день, делать свой дом лучше.

Для начала нужно определиться с мотивацией уборки, особенно, если у вас есть проблемы с ее периодичностью. Здесь следует простое правило, которое применяется для лечения людей от любого рода зависимостей (плохих привычек, таких как нелюбовь к уборке и лень). Вам нужно понять, что делаете вы это исключительно для себя, именно желание жить в красивом и чистом доме должно быть вашим главным побудительным импульсом. Если же вы думаете, что чистота вам не нужна или что она нужна только другим членам семьи, а вам самим – нет, значит, ваша проблема кроется куда глубже.