​14 советов по уборке для хозяек дома

Сегодня мы подготовили простые и универсальные советы для тех, кто хочет сделать процесс уборки более приятным и, что очень важно, более быстрым и регулярным делом. Сама уборка – это просто привычка: всегда складывать вещи на своем место, не допускать скопления вещей, быть начеку и постоянно, каждый день, делать свой дом лучше.
Для начала нужно определиться с мотивацией уборки, особенно, если у вас есть проблемы с ее периодичностью. Здесь следует простое правило, которое применяется для лечения людей от любого рода зависимостей (плохих привычек, таких как нелюбовь к уборке и лень). Вам нужно понять, что делаете вы это исключительно для себя, именно желание жить в красивом и чистом доме должно быть вашим главным побудительным импульсом. Если же вы думаете, что чистота вам не нужна или что она нужна только другим членам семьи, а вам самим – нет, значит, ваша проблема кроется куда глубже.
Прихожая – одно из горячих мест, в котором часто образуется мини-свалка вещей.
Это – одна из тех жизнеообразующих хороших привычек, за которую вы потом скажите спасибо.
Это не обязательно должен быть выходной день, если вы не работаете. Выбирайте любой день, что вам нравится, и заботьтесь о тех местах, что обычно выпадают из виду.
Чтобы убираться было веселее, включайте фоном музыку или сериал. Но если это вас отвлекает и вы становитесь медлительны, лучше отказаться от этого варианта.
Дело не в том, как много вы убираетесь, а в том, как часто вы это делаете. Если вы хотите постоянно жить в чистом доме, то у вас с этим проблем никогда не будет, а если вы витаете в облаках, то ваш дом всегда будет грязным.
Для ребенка 12-14 лет будет достаточно, если вы будете лишь пылесосить и менять постельное белье в его комнате, все остальное должно ложиться уже на него. С 14-ти лет и эти два пункта могут отпасть, ребенок должен начинать привыкать сам заботится о себе и своем доме. Если ваш ребенок не любит порядок, это и есть сигнал о том, что ему нужна помощь и ваша поддержка, дисциплина и строгий график работы по дому. Начиная примерно с 9-10 лет дети должны убирать сами (без просьбы) свои игрушки в гостиной. Правда, приучать их убирать нужно уже годика в четыре, в формате игры.
При этом, если вы заставляете ребенка убираться, а мужа ваш никогда ни в чем вам не помогает – это только психологически травмирует ребенка и приучит к раболепию перед старшими или мужским полом. Изначально нужно разобраться на уровне родителей, а затем лишь переходить к детям. При этом, разовые акции помощи мужчин здесь не в счет.
Если с самого начала вашей семейной жизни вы воспитываете здоровую тягу к уборке, ваши дети будут гораздо более самостоятельными и подготовленными ко взрослой жизни.
Один выбранный день для уборки «мертвых зон» – это начало процесса становления здорового ритма уборки. В итоге мертвые зоны должны исчезнуть совсем. Итак, как давно вы стирали шторы? (они должны быть постираны раз в 3 месяца!), и как часто вы отодвигаете от стены диван?
Если пока вам сложно поверить, что вы можете когда-нибудь с радостью убирать свой дом, не придумывайте себе сильных, особо героических мотиваций. Просто решите, что если уделите 20 минут уборке, потом съедите мороженое и посмотрите телевизор. Сделали бы вы это без уборки? Конечно. Но не нужно придумывать ничего вредного и запретного, чтобы вознаградить себя.
Статистика показывает, что в семьях, где мужчины выполняют более 20% работы по дому (а это – 2 часа в день на выбор уборки, глажки, стирки, приготовления и сервировки пищи, мойки посуды, ухода за садом, ремонта машины), вырастают более адаптированные к реалиям дети, более чистоплотные и самостоятельные. Вся работа в большом доме – это примерно 8 часов работы в день, включая готовку и мойку посуды, уборку, не включая уход за маленькими детьми! Если добавить сюда работу мамы по присмотру за маленькими детьми, то выходит самый настоящий 16-часовой рабочий день без выходных.
Очень часто неудобный интерьер не способствует уборке, а лишь отталкивает.
Раннее утро по настроению идеально подходит для уборки. Если вам так не кажется, значит, у вас не только ритм уборки нестандартный, но еще и ритм жизни. Именно рано утром лучше всего убираться в доме, наслаждаясь его красотой и всеми достигнутыми результатами.
Людям, которым с детства не была привита чистоплотность, часто на первых порах не могут распознать все плюсы чистого интерьера. Все потому, что их приоритеты очень сильно смещены в сторону, очень далекую от реального мира. Некоторые могут прикрываться карьерой, занятостью или еще чем-то, но на самом деле, отношение к уборке в доме – это просто отношение к своей семье.
Уборка– это всегда забота о ком-то. Некоторым нужно просто развестись, чтобы заново полюбить уборку и свой стиль жизни.
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