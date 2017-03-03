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​14 советов по уборке для хозяек дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в средиземноморском стиле в Сочи, metrixdesign metrixdesign Гостиная в средиземноморском стиле
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Сегодня мы подготовили простые и универсальные советы для тех, кто хочет сделать процесс уборки более приятным и, что очень важно, более быстрым и регулярным делом. Сама уборка – это просто привычка: всегда складывать вещи на своем место, не допускать скопления вещей, быть начеку и постоянно, каждый день, делать свой дом лучше.

Для начала нужно определиться с мотивацией уборки, особенно, если у вас есть проблемы с ее периодичностью. Здесь следует простое правило, которое применяется для лечения людей от любого рода зависимостей (плохих привычек, таких как нелюбовь к уборке и лень). Вам нужно понять, что делаете вы это исключительно для себя, именно желание жить в красивом и чистом доме должно быть вашим главным побудительным импульсом. Если же вы думаете, что чистота вам не нужна или что она нужна только другим членам семьи, а вам самим – нет, значит, ваша проблема кроется куда глубже.

Не допускайте бардака в прихожей

Mieszkanie w Poznaniu, Dessi Dessi Гостиная в скандинавском стиле
Dessi

Dessi
Dessi
Dessi

Прихожая – одно из горячих мест, в котором часто образуется мини-свалка вещей.

​Не оставляйте грязную посуду в раковине

W szarościach, Finchstudio Finchstudio Гостиная в стиле модерн
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Это – одна из тех жизнеообразующих хороших привычек, за которую вы потом скажите спасибо.

​Выделите день недели для уборки

Mieszkanie na miarę, Patyna Projekt Patyna Projekt Гостиная в скандинавском стиле
Patyna Projekt

Patyna Projekt
Patyna Projekt
Patyna Projekt

Это не обязательно должен быть выходной день, если вы не работаете. Выбирайте любой день, что вам нравится, и заботьтесь о тех местах, что обычно выпадают из виду.

Включайте музыку во время уборки

Metamorfoza domu jednorodzinnego, Wysoka , Architekt wnętrz Klaudia Pniak Architekt wnętrz Klaudia Pniak Гостиная в скандинавском стиле Камень Черный
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

Чтобы убираться было веселее, включайте фоном музыку или сериал. Но если это вас отвлекает и вы становитесь медлительны, лучше отказаться от этого варианта.

​Приучите себя убираться постоянно

Квартира для телеведущей, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Гостиные в эклектичном стиле
Braginskaya &amp; Architects

Квартира для телеведущей

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Дело не в том, как много вы убираетесь, а в том, как часто вы это делаете. Если вы хотите постоянно жить в чистом доме, то у вас с этим проблем никогда не будет, а если вы витаете в облаках, то ваш дом всегда будет грязным.

​Не убирайте в комнате за детьми, которые старше 12 лет

Realizacja - Mieszkanie 50m2,Kraków, Architekt wnętrz Klaudia Pniak Architekt wnętrz Klaudia Pniak Столовая комната в стиле модерн
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

Для ребенка 12-14 лет будет достаточно, если вы будете лишь пылесосить и менять постельное белье в его комнате, все остальное должно ложиться уже на него. С 14-ти лет и эти два пункта могут отпасть, ребенок должен начинать привыкать сам заботится о себе и своем доме. Если ваш ребенок не любит порядок, это и есть сигнал о том, что ему нужна помощь и ваша поддержка, дисциплина и строгий график работы по дому. Начиная примерно с 9-10 лет дети должны убирать сами (без просьбы) свои игрушки в гостиной. Правда, приучать их убирать нужно уже годика в четыре, в формате игры.

При этом, если вы заставляете ребенка убираться, а мужа ваш никогда ни в чем вам не помогает – это только психологически травмирует ребенка и приучит к раболепию перед старшими или мужским полом. Изначально нужно разобраться на уровне родителей, а затем лишь переходить к детям. При этом, разовые акции помощи мужчин здесь не в счет.

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​Подавайте прекрасный пример детям

Mieszkanie Dąbrowa Górnicza, MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ Ванная комната в стиле модерн
MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Если с самого начала вашей семейной жизни вы воспитываете здоровую тягу к уборке, ваши дети будут гораздо более самостоятельными и подготовленными ко взрослой жизни.

​Не допускайте «мертвых зон» без уборки

Квартира в средиземноморском стиле в Сочи, metrixdesign metrixdesign Гостиная в средиземноморском стиле
metrixdesign

Квартира в средиземноморском стиле в Сочи

metrixdesign
metrixdesign
metrixdesign

Один выбранный день для уборки «мертвых зон» – это начало процесса становления здорового ритма уборки. В итоге мертвые зоны должны исчезнуть совсем. Итак, как давно вы стирали шторы? (они должны быть постираны раз в 3 месяца!), и как часто вы отодвигаете от стены диван?

​Всегда ищите для себя простую мотивацию

SS Apartment, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Гостиная в стиле минимализм
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Если пока вам сложно поверить, что вы можете когда-нибудь с радостью убирать свой дом, не придумывайте себе сильных, особо героических мотиваций. Просто решите, что если уделите 20 минут уборке, потом съедите мороженое и посмотрите телевизор. Сделали бы вы это без уборки? Конечно. Но не нужно придумывать ничего вредного и запретного, чтобы вознаградить себя.

​Создайте образ полноценной семьи

Łazienka , Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla

Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla

Статистика показывает, что в семьях, где мужчины выполняют более 20% работы по дому (а это – 2 часа в день на выбор уборки, глажки, стирки, приготовления и сервировки пищи, мойки посуды, ухода за садом, ремонта машины), вырастают более адаптированные к реалиям дети, более чистоплотные и самостоятельные. Вся работа в большом доме – это примерно 8 часов работы в день, включая готовку и мойку посуды, уборку, не включая уход за маленькими детьми! Если добавить сюда работу мамы по присмотру за маленькими детьми, то выходит самый настоящий 16-часовой рабочий день без выходных.

​Вам нужна новая мебель и посуда, чтобы убирать дом с радостью

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень часто неудобный интерьер не способствует уборке, а лишь отталкивает.

​Убирайтесь рано утром, в выходной

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Раннее утро по настроению идеально подходит для уборки. Если вам так не кажется, значит, у вас не только ритм уборки нестандартный, но еще и ритм жизни. Именно рано утром лучше всего убираться в доме, наслаждаясь его красотой и всеми достигнутыми результатами.

​Не думайте, что бардак не мешает вам жить

Open space Artichok Design Гостиная в стиле минимализм Дерево Серый
Artichok Design

Open space

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Людям, которым с детства не была привита чистоплотность, часто на первых порах не могут распознать все плюсы чистого интерьера. Все потому, что их приоритеты очень сильно смещены в сторону, очень далекую от реального мира. Некоторые могут прикрываться карьерой, занятостью или еще чем-то, но на самом деле, отношение к уборке в доме – это просто отношение к своей семье.

Если вам все еще не нравится уборка, задумайтесь о своем окружении

Кухня-Гостиная homify Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
homify

Кухня-Гостиная

homify
homify
homify

Уборка– это всегда забота о ком-то. Некоторым нужно просто развестись, чтобы заново полюбить уборку и свой стиль жизни.

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