​10 маленьких семейных домиков, которые вы полюбите

Маленький домик – это коттедж до 220 кв.метров, который может иметь 2-3 спальни (не больше) и компактный универсальный формат. Большинство современных типовых проектов загородных домов имеют планировку открытого типа (кухня и гостиная оказываются в одной комнате), а также две-три ванные комнаты, прихожую с гардеробом и еще пару гардеробов при спальнях.
Маленький семейный дом – это не только архитектура и дизайн, но еще и образ вашей новой жизни. Постарайтесь, чтобы неосведомленность или просто нежелание идти в будущее не помешали вам получить то, чего вы заслуживаете.
Даже в проектах маленьких домов с бюджетом до 3 млн рублей мы уже видим теплое панорамное остекление. Так, называемое джамбо-стекло, которое имеет в теплом формате цену от 9 тысяч рублей за кв. метр (в холодном – около 7 тысяч рублей за кв. метр) и полностью подходит под холодный климат в любых масштабах. Джамбо-стекло обычно используется для оформления гостиных (а не зимних садов или веранд без отопления) и идеально подходит также для спален и кухни.
Так, во многих проектах домов вы увидите именно такое стекло + современные системы отопления. Если тепловой насос различных типов – слишком дорогое удовольствие для вас на начальном этапе строительства, мы советуем два варианта: газовый котел + «теплый пол» либо газовый котел + встроенные конвекторы отопления перед окнами по всему дому. Первый вариант при профессиональном монтаже гораздо более универсален и удобен.
Интерьеры этого дома вы найдете здесь.
Данный дом называется «Эстет» и будет доступен для осмотра вживую на ярмарке домов под Москвой – Open Village 2017. Входной билет сюда можно купить на официальном сайте организатора здесь. За цену билета вам будут доступны все шоу, 15 современных домов для досконального изучения и бесплатные консультации.
Прочитать статью об этом доме, которую мы писали в прошлом марте, можно здесь.
Катрина G2 – очень популярный проект от студии Архипелаг из Польши. Полную информацию по объекту вы сможете найти, перейдя по ссылке, а затем щелкнув на ссылку под польским текстом-описанием для проекта. На официальном сайте студии есть стоимость реализации, планировка, различные технические характеристики.
Еще один проект от студии Архипелаг называется Рико и очень любим нами из-за его нестандартной формы и динамичности. Он выглядит очень современно и имеет площадь всего лишь 170 кв. метров (с гаражом!)! Кто бы мог подумать! Прочитать о нем можно здесь.
Еще один интересный проект, на этот раз одноэтажный, мы нашли в портфолио студии MildHaus. Данный дом имеет площадь в 97 кв. метров, три спальни и две ванные комнаты. При этом, одна из ванных комнат относится к главной спальне, что делает из нее мастер-сьют, в доме есть терраса 12 метров и тамбур-прихожая.
Этот прекраснейший проект с панорамным остеклением нам нравится благодаря своей узкофасадности, которая абсолютно всегда создает ощущение тотального уюта в доме! Общая площадь дома – 220 кв. метров. Данный проект уже реализован в Польше на основе монолитной конструкции с заполнением пустот керамическими блоками.
Еще один проект с панорамным остеклением, которое стоит, как мы уже говорили, от 9 тысяч рублей за кв. метр, выглядит превосходно! Этот дом построен в Сан-Франциско, его реальная стоимость в США – около 10 млн долларов (600 млн рублей), а вот реализовать проект в России (площадь – 300 кв. метров) можно уже за… 20 млн рублей! При этом, такой дом площадью в 100 кв. метров можно получить уже за 4 млн рублей «под ключ».
Еще один проект от польской фирмы немного похож на Рико, но в целом задает более минималистичную планку по стилю.
Здесь забор находится не прямо возле дома и загораживает вид на него с улицы, а лишь по бокам, создавая приватность. Такой пригородный вариант можно назвать канадским форматом. Здесь к гаражу и дому тянется дорожка.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;