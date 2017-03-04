​10 маленьких семейных домиков, которые вы полюбите

Маленький домик – это коттедж до 220 кв.метров, который может иметь 2-3 спальни (не больше) и компактный универсальный формат. Большинство современных типовых проектов загородных домов имеют планировку открытого типа (кухня и гостиная оказываются в одной комнате), а также две-три ванные комнаты, прихожую с гардеробом и еще пару гардеробов при спальнях.

Маленький семейный дом – это не только архитектура и дизайн, но еще и образ вашей новой жизни. Постарайтесь, чтобы неосведомленность или просто нежелание идти в будущее не помешали вам получить то, чего вы заслуживаете.

Даже в проектах маленьких домов с бюджетом до 3 млн рублей мы уже видим теплое панорамное остекление. Так, называемое джамбо-стекло, которое имеет в теплом формате цену от 9 тысяч рублей за кв. метр (в холодном – около 7 тысяч рублей за кв. метр) и полностью подходит под холодный климат в любых масштабах. Джамбо-стекло обычно используется для оформления гостиных (а не зимних садов или веранд без отопления) и идеально подходит также для спален и кухни.

Так, во многих проектах домов вы увидите именно такое стекло + современные системы отопления. Если тепловой насос различных типов – слишком дорогое удовольствие для вас на начальном этапе строительства, мы советуем два варианта: газовый котел + «теплый пол» либо газовый котел + встроенные конвекторы отопления перед окнами по всему дому. Первый вариант при профессиональном монтаже гораздо более универсален и удобен.