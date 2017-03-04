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​10 маленьких семейных домиков, которые вы полюбите

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Lantern House, Feldman Architecture Feldman Architecture Дома в стиле модерн
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Маленький домик – это коттедж до 220 кв.метров, который может иметь 2-3 спальни (не больше) и компактный универсальный формат. Большинство современных типовых проектов загородных домов имеют планировку открытого типа (кухня и гостиная оказываются в одной комнате), а также две-три ванные комнаты, прихожую с гардеробом и еще пару гардеробов при спальнях.

Маленький семейный дом – это не только архитектура и дизайн, но еще и образ вашей новой жизни. Постарайтесь, чтобы неосведомленность или просто нежелание идти в будущее не помешали вам получить то, чего вы заслуживаете.

Даже в проектах маленьких домов с бюджетом до 3 млн рублей мы уже видим теплое панорамное остекление. Так, называемое джамбо-стекло, которое имеет в теплом формате цену от 9 тысяч рублей за кв. метр (в холодном – около 7 тысяч рублей за кв. метр) и полностью подходит под холодный климат в любых масштабах. Джамбо-стекло обычно используется для оформления гостиных (а не зимних садов или веранд без отопления) и идеально подходит также для спален и кухни.

Так, во многих проектах домов вы увидите именно такое стекло + современные системы отопления. Если тепловой насос различных типов – слишком дорогое удовольствие для вас на начальном этапе строительства, мы советуем два варианта: газовый котел + «теплый пол» либо газовый котел + встроенные конвекторы отопления перед окнами по всему дому. Первый вариант при профессиональном монтаже гораздо более универсален и удобен.

​Дом в стиле минимализм

Rear elevation of ​Bourne Lane eco-house in Kent at twilight Nash Baker Architects Ltd Дома в стиле модерн Стекло Черный
Nash Baker Architects Ltd

Rear elevation of ​Bourne Lane eco-house in Kent at twilight

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Интерьеры этого дома вы найдете здесь.

​Современный деревянный дом

Вид спереди homify Дома в классическом стиле Дерево Бежевый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Вид спереди

homify
homify
homify

Данный дом называется «Эстет» и будет доступен для осмотра вживую на ярмарке домов под Москвой – Open Village 2017. Входной билет сюда можно купить на официальном сайте организатора здесь. За цену билета вам будут доступны все шоу, 15 современных домов для досконального изучения и бесплатные консультации.

​Маленький азиатский домик

守山の家, Nobuyoshi Hayashi Nobuyoshi Hayashi Дома в стиле модерн
Nobuyoshi Hayashi

Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi

Прочитать статью об этом доме, которую мы писали в прошлом марте, можно здесь.

​Польская сказка!

Katrina G2 - dom, który kradnie serca miłośnikom nowoczesności , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Катрина G2 – очень популярный проект от студии Архипелаг из Польши. Полную информацию по объекту вы сможете найти, перейдя по ссылке, а затем щелкнув на ссылку под польским текстом-описанием для проекта. На официальном сайте студии есть стоимость реализации, планировка, различные технические характеристики.

Рико!

PROJEKT DOMU RIKO III G2 - pełna harmonia wnętrza z ogrodem! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один проект от студии Архипелаг называется Рико и очень любим нами из-за его нестандартной формы и динамичности. Он выглядит очень современно и имеет площадь всего лишь 170 кв. метров (с гаражом!)! Кто бы мог подумать! Прочитать о нем можно здесь.

​Деревянный домик-ранчо

Росы 97 м2 Mild Haus Дома в скандинавском стиле Изделия из древесины Эффект древесины дом до 100м2,небольшой коттедж,одноэтажный
Mild Haus

Росы 97 м2

Mild Haus
Mild Haus
Mild Haus

Еще один интересный проект, на этот раз одноэтажный, мы нашли в портфолио студии MildHaus. Данный дом имеет площадь в 97 кв. метров, три спальни и две ванные комнаты. При этом, одна из ванных комнат относится к главной спальне, что делает из нее мастер-сьют, в доме есть терраса 12 метров и тамбур-прихожая.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Нестандартная геометрия

nowoczesny DOM jednorodzinny - Lesznowola k. Warszawy, katarzyna kmita / ARCHITEKT katarzyna kmita / ARCHITEKT Дома в стиле лофт Стекло Белый
katarzyna kmita / ARCHITEKT

katarzyna kmita / ARCHITEKT
katarzyna kmita / ARCHITEKT
katarzyna kmita / ARCHITEKT

Этот прекраснейший проект с панорамным остеклением нам нравится благодаря своей узкофасадности, которая абсолютно всегда создает ощущение тотального уюта в доме! Общая площадь дома – 220 кв. метров. Данный проект уже реализован в Польше на основе монолитной конструкции с заполнением пустот керамическими блоками.

​Дом-мечта

The Lantern House, Feldman Architecture Feldman Architecture Дома в стиле модерн
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

Еще один проект с панорамным остеклением, которое стоит, как мы уже говорили, от 9 тысяч рублей за кв. метр, выглядит превосходно! Этот дом построен в Сан-Франциско, его реальная стоимость в США – около 10 млн долларов (600 млн рублей), а вот реализовать проект в России (площадь – 300 кв. метров) можно уже за… 20 млн рублей! При этом, такой дом площадью в 100 кв. метров можно получить уже за 4 млн рублей «под ключ».

​Польский современный

Dom jednorodzinny w okolicy Nysy (woj. opolskie), ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK Дома в стиле модерн
ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK

ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK
ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK
ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK

Еще один проект от польской фирмы немного похож на Рико, но в целом задает более минималистичную планку по стилю.

​Канадский формат

Dom jednorodzinny House_&_SPACE, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła Дома в классическом стиле
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

Здесь забор находится не прямо возле дома и загораживает вид на него с улицы, а лишь по бокам, создавая приватность. Такой пригородный вариант можно назвать канадским форматом. Здесь к гаражу и дому тянется дорожка.

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