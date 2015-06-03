Межкомнатные двери в интерьере: выбираем стиль

Настоящая, добротная дверь из массива обязательно будет фаворитом у тех, кто хочет сделать дом максимально уютным, комфортным и теплым. В таком интерьере она будет не просто ее небольшой частью, а полноценным компонентом, без которого целый образ вряд ли получился бы.

Деревянная дверь из массива может быть даже слегка грубоватой, будто сделанной самолично, но ее обязательно следует покрыть лаком или, например, тунговым маслом.

На фотографии вы можете видеть, как она прекрасно сочетается и с одеялом в стиле «пэчворк», который намекает на handmade аксессуары в интерьере, и с элегантным аристократичным изголовьем.