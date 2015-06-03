Межкомнатные двери в интерьере: выбираем стиль

Абсолютно недооцененная часть интерьера — межкомнатная дверь — определенно заслуживает целой отдельной статьи. В ней мы расскажем о том, как лучше подобрать дверь по стилю к интерьеру так, чтобы они смотрелись вместе гармонично.
Рассматривая несколько самых современных вариантов, вы наверняка найдете что-то подходящее и вашему дому.
Правда, не только прозрачное, но и матовое, с рисунком или орнаментом. Дизайнеры из студии Max Kasymov interior/design и вовсе использовали в своем проекте однокомнатной квартиры огромную стеклянную дверь, которая не только делает интерьер необычайно стильным, но еще и визуально его увеличивает (ведь площадь квартиры — всего лишь 40 квадратных метров). Но и в больших помещениях, выполненных в стиле минимализм, такой подход будет кстати.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Настоящая, добротная дверь из массива обязательно будет фаворитом у тех, кто хочет сделать дом максимально уютным, комфортным и теплым. В таком интерьере она будет не просто ее небольшой частью, а полноценным компонентом, без которого целый образ вряд ли получился бы.
Деревянная дверь из массива может быть даже слегка грубоватой, будто сделанной самолично, но ее обязательно следует покрыть лаком или, например, тунговым маслом.
На фотографии вы можете видеть, как она прекрасно сочетается и с одеялом в стиле «пэчворк», который намекает на handmade аксессуары в интерьере, и с элегантным аристократичным изголовьем.
Деревянная дверь идеально подходит не только для деревенских стилей, типа прованса, рустика или шале. Красиво она смотрится и в современном гламурном шике с уклоном в эко-тенденции, в традиционном английском или французском интерьере.
Современным интерьерам, которые часто создаются в таких стилях как модерн, лофт, скандинавский или эклектика, очень подходят необычные двери, притягивающие внимание. Или, как ни странно, наоборот — двери-невидимки, сливающиеся со стеной.
Замечательно здесь выглядит дверь-зеркало, дверь с граффити, полупрозрачная дверь из пластика или дверь, на которой висит доска для рисования мелом. Креативные варианты освежают интерьер, а иногда и экономят место в небольших городских квартирах.
Если вам интересно, какие же межкомнатные двери стоит выбрать к совсем нетрадиционному интерьеру, например, в гостиную в тропическом стиле — заходите в наш фото-альбом.
Сейчас во многих магазинах продаются двери с геометричным рисунком, строгие на вид и достаточно современные. Часто они имеют интересные ручки, с легким налетом футуристики или гламура. Такие двери очень хороши тем, что стоят не очень дорого, но в классическом европейском интерьере смотрятся прекрасно! Посмотрите, как в данном варианте ее идеально вписали в прихожую в женственном французском стиле — благодаря рисунку на обоях она смотрится очень органично.
Если вы хотите оформить собственный коттедж под благородное поместье или сделать типовую квартиру более традиционной и изысканной, вашим вариантом станут деревянные двери со стеклянными вставками (можно — прозрачными, а можно и матовыми). Особенно они хороши на кухне, в столовой и в кабинете, где традиционно и располагались у знатных европейцев.
Если вы оформляете коттедж, предлагаем вашему вниманию и статью про ворота, которые являются не только элементарной защитой, но и украшением экстерьера.
Обычная белая деревянная дверь — удачный вариант для небольших комнат, где не хочется иметь темных пятен. Она подойдет и для города, и для пригорода, и для деревни.
Обратите внимание, что здесь декоратор не подбирал дверь точно в тон к мебели или полу — такой прием используют обычно, если самолично занимаются ремонтом. Здесь же идет более тонкая игра, и весь ансамбль получается сложнее и изысканней. Если же вы имеете в комнатах белую мебель, можете использовать стандартные бежевые двери, светло-коричневые и ванильные.
Зачастую, выбор дверей и окон производится до того, как начинают покупать мебель и выбирать обои. Тогда лучшим выбором будет найти двери либо практически незаметные, нейтральные, либо сразу — характерные, которые зададут тон всему интерьеру.