​25 божественно романтичных спален

Если ваша спальня далека от идеала в плане создания романтичной атмосферы, мы приготовили для вашего вдохновения несколько проектов профессионалов. Возможно, в них вы найдете интересные идеи или покажете их собственному дизайнеру, подробно рассказывая, что именно вам нравится.
Попутно мы хотели бы обратить ваше внимание несколько важных трендов в дизайне современных спален – присутствие крупных светлых пятен отделки и декора (включая белые стены), популярность бледно-серого цвета (стены, текстиль), любовь к необычным изголовьям (увидите ниже), необходимость дорогостоящего текстиля и цветовых акцентов.
Не важно, какой стиль вы любите больше всего – средиземноморской, скандинавский или мастер-сьют, мы нашли для вас достаточно универсальные проекты для разной площади и, что не менее важно, разной степени освещенности комнаты.
Если вам понравилась какая-либо спальня, после вступления в сообщество homify, вы можете начать собирать собственные Книги Идей в формате фото-альбома или даже статей по типу этой. В итоге мы надеемся, что однажды утром вы проснетесь в спальне своей мечты! А это стоит всех стараний!
Сделать комнату в стиле прованс более практичной легко – откажитесь от громоздкого шкафа в пользу встроенного гардероба, на пол постелите ламинат, как по всей квартире, добавьте ниш, а не полочек, простые шторы, но сохраните цветовую гамму и один цветочный принт.
Такую спальню создать даже еще проще, чем предыдущую. Выбирайте один тон для мебели (мы советуем белый), добавьте кровать с изголовьем, акцентную стену и декор в виде фоторамок и на прикроватных тумбочках.
Такую отделку стены с нишей и подсветкой можно получить под заказ, обратившись к дизайнеру интерьера.
Даже спальни без окна могут быть нежными, романтичными и уютными! Используйте светлые тона и двери-слайдеры.
Шкаф-купе во всю стену – уже половина успеха в дизайне спальни!
Отличная идея для однушки, где живет сразу несколько человек.
Реконструкция старого деревенского дома после ремонта может выглядеть так…
А так – мансарда в старом доме или малоквартирном доме! Шикарно и очень романтично!
Отличное решение для тех, кто любит древесину, но хочет сделать интерьер подходящим для городских условий!
Серая цветовая гамма отлично компенсирует возраст здания, а модная мебель добавляет эклектичный акцент!
Ливанский дом, г.Краснодар