​25 божественно романтичных спален

Если ваша спальня далека от идеала в плане создания романтичной атмосферы, мы приготовили для вашего вдохновения несколько проектов профессионалов. Возможно, в них вы найдете интересные идеи или покажете их собственному дизайнеру, подробно рассказывая, что именно вам нравится.

Попутно мы хотели бы обратить ваше внимание несколько важных трендов в дизайне современных спален – присутствие крупных светлых пятен отделки и декора (включая белые стены), популярность бледно-серого цвета (стены, текстиль), любовь к необычным изголовьям (увидите ниже), необходимость дорогостоящего текстиля и цветовых акцентов.

Не важно, какой стиль вы любите больше всего – средиземноморской, скандинавский или мастер-сьют, мы нашли для вас достаточно универсальные проекты для разной площади и, что не менее важно, разной степени освещенности комнаты.

Если вам понравилась какая-либо спальня, после вступления в сообщество homify, вы можете начать собирать собственные Книги Идей в формате фото-альбома или даже статей по типу этой. В итоге мы надеемся, что однажды утром вы проснетесь в спальне своей мечты! А это стоит всех стараний!