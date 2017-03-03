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​25 божественно романтичных спален

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home Спальня в стиле модерн
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Если ваша спальня далека от идеала в плане создания романтичной атмосферы, мы приготовили для вашего вдохновения несколько проектов профессионалов. Возможно, в них вы найдете интересные идеи или покажете их собственному дизайнеру, подробно рассказывая, что именно вам нравится.

Попутно мы хотели бы обратить ваше внимание несколько важных трендов в дизайне современных спален – присутствие крупных светлых пятен отделки и декора (включая белые стены), популярность бледно-серого цвета (стены, текстиль), любовь к необычным изголовьям (увидите ниже), необходимость дорогостоящего текстиля и цветовых акцентов.

Не важно, какой стиль вы любите больше всего – средиземноморской, скандинавский или мастер-сьют, мы нашли для вас достаточно универсальные проекты для разной площади и, что не менее важно, разной степени освещенности комнаты.

Если вам понравилась какая-либо спальня, после вступления в сообщество homify, вы можете начать собирать собственные Книги Идей в формате фото-альбома или даже статей по типу этой. В итоге мы надеемся, что однажды утром вы проснетесь в спальне своей мечты! А это стоит всех стараний!

​Спальня в стиле современный прованс

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Сделать комнату в стиле прованс более практичной легко – откажитесь от громоздкого шкафа в пользу встроенного гардероба, на пол постелите ламинат, как по всей квартире, добавьте ниш, а не полочек, простые шторы, но сохраните цветовую гамму и один цветочный принт.

​Спальня в стиле IKEA

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Такую спальню создать даже еще проще, чем предыдущую. Выбирайте один тон для мебели (мы советуем белый), добавьте кровать с изголовьем, акцентную стену и декор в виде фоторамок и на прикроватных тумбочках.

​Спальня в стиле модерн с подсветкой

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto Спальня в стиле модерн
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

Такую отделку стены с нишей и подсветкой можно получить под заказ, обратившись к дизайнеру интерьера.

​Маленькая спальня без окна с высоким изголовьем

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Спальня в скандинавском стиле
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Даже спальни без окна могут быть нежными, романтичными и уютными! Используйте светлые тона и двери-слайдеры.

​Спальня в стиле модерн со шкафом-купе во всю стену

casa di città, marta novarini architetto marta novarini architetto Спальня в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Шкаф-купе во всю стену – уже половина успеха в дизайне спальни!

​Две спальни в однушке с мезонином

via delle Orfane, con3studio con3studio Спальня
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Отличная идея для однушки, где живет сразу несколько человек.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Спальня с гирляндой-звездой над изголовьем

Residenza estiva, archiplanstudio archiplanstudio Спальня
archiplanstudio

archiplanstudio
archiplanstudio
archiplanstudio

Реконструкция старого деревенского дома после ремонта может выглядеть так…

​Спальня в стиле шале на мансарде

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento Спальня в скандинавском стиле
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

А так – мансарда в старом доме или малоквартирном доме! Шикарно и очень романтично!

​Спальня в скандинавском стиле

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects Спальня в стиле минимализм
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

Отличное решение для тех, кто любит древесину, но хочет сделать интерьер подходящим для городских условий!

​Спальня 10 метров в очень старом доме

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept Спальня в стиле модерн
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

Серая цветовая гамма отлично компенсирует возраст здания, а модная мебель добавляет эклектичный акцент!

Нежная спальня в стиле прованс

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto Спальня в классическом стиле
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

Спальня в средиземноморском стиле

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata Спальня в стиле модерн
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

Дизайн спальни в деревенском доме

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti Спальня в рустикальном стиле
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

Спальня в классическом стиле с камином

Exquisite flat in Paris., Виталий Юров Виталий Юров Спальня в эклектичном стиле
Виталий Юров

Exquisite flat in Paris.

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

Спальня в стиле минимализм в новостройке

la luna sul bonsai, Andrea Bella Concept Andrea Bella Concept Спальня в стиле минимализм
Andrea Bella Concept

Andrea Bella Concept
Andrea Bella Concept
Andrea Bella Concept

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Дизайн спальни в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар Студия интерьерного дизайна happy.design Спальня в классическом стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн спальни в классическом стиле в квартире в ЖК Ливанский дом, г.Краснодар

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

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Спальня we do design.pl Спальня в эклектичном стиле Синий Кровать,Спальня,Занавески,фактурное покрывало,Шторы,на заказ
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Спальня со встроенным гардеробом

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metrixdesign

Квартира в средиземноморском стиле в Сочи

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metrixdesign
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