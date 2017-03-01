Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​23 красивые белые кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Столовая комната в стиле минимализм
Loading admin actions …

В новой Книге Идей мы собрали белые кухни для самых разных интерьеров – квартиры в старом здании, панельной малогабаритке, в загородном доме и шикарной квартире в новостройке. Множество вариантов достаточно универсальны, особенно те, что для маленьких кухонь, и могут быть легко адаптированы под ваш интерьер.

Скандинавский ответ старому дому

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo Кухни в эклектичном стиле
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

Эта квартира расположена в здании, которому более 100 лет. После перепланировки и ремонта открытые потолочные балки были покрашены в белый, а новый гарнитур в скандинавском стиле отлично вписался в слегка историческую атмосферу интерьера.

Модерн для ремонта деревенского дома

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Кухня в стиле лофт
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Так могут выглядеть интерьеры старого деревенского дома после капитального ремонта и перепланировки!

Белая кухня для кухни-гостиной в панельном доме

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Столовая комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Эта квартира расположена в панельном доме постройки 80-х годов. Согласно новому проекту перепланировки, кухня и гостиная здесь были объединены. Между ними теперь разместилась столовая зона и кухонный остров.

Стиль индастриал для виллы

homify Кухня в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Очень подходящий для виллы с панорамным остеклением, стиль индастриал может включать в себя серые, белые, пепельные и древесные элементы.

Кухня в новостройке

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Столовая комната в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Эта большая 22-метровая кухня имеет кулинарную зону с островом и столовую – возле окна, рядом с буфетом. Данный формат идеально подходит для новой квартиры!

Блеск и глянец в своем доме

QUINTA DA MARINHA RESIDENCE - Where the woods meet the ocean..., DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores Кухня в стиле модерн
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores

DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores

В загородном доме мы советуем тоже не отказываться от плюсов острова на кухне.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Белая кухня 6 метров

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта малюсенькая кухня имеет площадь в 6 кв. метров, отличную конфигурацию модулей с раковиной у окна и грифельный кухонный фартук!

Нежность стиля кантри

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Кухня в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Этот прекрасный интерьер сочетает атмосферу скандинавского стиля и американского кантри! Идеальный микс для коттеджа!

Кухня для новостройки

Z tapetą w roli głównej, Perfect Space Perfect Space Кухня в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Модный вариант для долгожданной квартиры в новом доме!

На северной мансарде

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Кухня в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Еще один вариант в скандинавском стиле очень умно использует стену вдоль окна для столешницы для резки и сервировки

Маленькое чудо

delikatne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Эта маленькая кухня имеет площадь около 6 кв. метров и отлично справляется ос всеми своими обязанностями!

Идеальная немецкая кухня

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Кухня в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Именно так выглядит кухня мечты для многих европейских стран, Германии, Швеции, Финляндии и некоторых других!

Узкая кухня

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Кухня в скандинавском стиле
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Интересный вариант для узкой кухни с плохим освещением – дверь-слайдер в коридор!

Ультра-современная

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia Кухня в стиле модерн
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

Лаконичный вариант белой кухни со светлой столешницей и темно-серыми грифельными верхними шкафчиками! Загляденье!

Кухня в городской квартире

Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры ЖК Фили Град , GM-interior GM-interior Кухня в скандинавском стиле
GM-interior

Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры ЖК Фили Град

GM-interior
GM-interior
GM-interior

После перепланировки эту кухню просто не узнать! Современная, практичная и очень удобная, она воплотила все мечты хозяйки!

Французское ар-деко

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо»

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Элегантность и шик французского стиля

Мраморный минимализм

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Сразу десяток модных трендов представлены на этой кухне в формате предельной лаконичности!

Уютный кантри

Дивная птица в золотом, ЙОХ architects ЙОХ architects Кухня в классическом стиле
ЙОХ architects

Дивная птица в золотом

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

Удивительный вариант американской кухни в стиле кантри сочетает в себе итальянские и средиземноморские традиции.

Канадская буржуазность

«Аромат изыска» homify Кухня в классическом стиле
homify

«Аромат изыска»

homify
homify
homify

Еще один прекрасный стиль – транситионал, он тоже пришел к нам из франко-канадской культуры! Шик и блеск!

Атмосфера милого бистро

homify дизайн проект,дизайн квартиры,дизайн студия,современный интерьер,маленькая квартира,дизайнинтерьера,дизайнинтерьера
homify

homify
homify
homify

Кофейная палитра, немного серых акцентов и белая кухня – что может быть лучше для маленькой квартиры?

Маленькая кухня-гостиная для таунхауса

Кухня-Гостиная homify Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
homify

Кухня-Гостиная

homify
homify
homify

Именно так обычно выглядят маленькие кухни-гостиные в таунхаусах бюджетного класса! Шикарно, согласитесь!

Обаяние кораллов и стиля коастал

Кораллы,море и песок..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Кораллы,море и песок…

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Невероятно вдохновляющий проект этой большой семейной кухни напоминает нам о стиле коастал!

Для маленькой городской квартирки

"Owl in the city", Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Owl in the city

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

А вот – отличный вариант для городской квартиры в панельном доме, с особенным вниманием к качеству мебели и техники.

Далее на homify:

— Лучшие проекты домов на homify;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Дубль-хаус: дом на два хозяина
А вам какой вариант понравился?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо