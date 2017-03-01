​23 красивые белые кухни

В новой Книге Идей мы собрали белые кухни для самых разных интерьеров – квартиры в старом здании, панельной малогабаритке, в загородном доме и шикарной квартире в новостройке. Множество вариантов достаточно универсальны, особенно те, что для маленьких кухонь, и могут быть легко адаптированы под ваш интерьер.
Эта квартира расположена в здании, которому более 100 лет. После перепланировки и ремонта открытые потолочные балки были покрашены в белый, а новый гарнитур в скандинавском стиле отлично вписался в слегка историческую атмосферу интерьера.
Так могут выглядеть интерьеры старого деревенского дома после капитального ремонта и перепланировки!
Эта квартира расположена в панельном доме постройки 80-х годов. Согласно новому проекту перепланировки, кухня и гостиная здесь были объединены. Между ними теперь разместилась столовая зона и кухонный остров.
Очень подходящий для виллы с панорамным остеклением, стиль индастриал может включать в себя серые, белые, пепельные и древесные элементы.
Эта большая 22-метровая кухня имеет кулинарную зону с островом и столовую – возле окна, рядом с буфетом. Данный формат идеально подходит для новой квартиры!
В загородном доме мы советуем тоже не отказываться от плюсов острова на кухне.
Эта малюсенькая кухня имеет площадь в 6 кв. метров, отличную конфигурацию модулей с раковиной у окна и грифельный кухонный фартук!
Этот прекрасный интерьер сочетает атмосферу скандинавского стиля и американского кантри! Идеальный микс для коттеджа!
Модный вариант для долгожданной квартиры в новом доме!
Еще один вариант в скандинавском стиле очень умно использует стену вдоль окна для столешницы для резки и сервировки
Эта маленькая кухня имеет площадь около 6 кв. метров и отлично справляется ос всеми своими обязанностями!
Именно так выглядит кухня мечты для многих европейских стран, Германии, Швеции, Финляндии и некоторых других!
Интересный вариант для узкой кухни с плохим освещением – дверь-слайдер в коридор!
Лаконичный вариант белой кухни со светлой столешницей и темно-серыми грифельными верхними шкафчиками! Загляденье!
После перепланировки эту кухню просто не узнать! Современная, практичная и очень удобная, она воплотила все мечты хозяйки!
Элегантность и шик французского стиля
Сразу десяток модных трендов представлены на этой кухне в формате предельной лаконичности!
Удивительный вариант американской кухни в стиле кантри сочетает в себе итальянские и средиземноморские традиции.
Еще один прекрасный стиль – транситионал, он тоже пришел к нам из франко-канадской культуры! Шик и блеск!
Кофейная палитра, немного серых акцентов и белая кухня – что может быть лучше для маленькой квартиры?
Именно так обычно выглядят маленькие кухни-гостиные в таунхаусах бюджетного класса! Шикарно, согласитесь!
Невероятно вдохновляющий проект этой большой семейной кухни напоминает нам о стиле коастал!
Owl in the city
А вот – отличный вариант для городской квартиры в панельном доме, с особенным вниманием к качеству мебели и техники.
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