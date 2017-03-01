​23 красивые белые кухни

В новой Книге Идей мы собрали белые кухни для самых разных интерьеров – квартиры в старом здании, панельной малогабаритке, в загородном доме и шикарной квартире в новостройке. Множество вариантов достаточно универсальны, особенно те, что для маленьких кухонь, и могут быть легко адаптированы под ваш интерьер.