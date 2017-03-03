​20 пунктов строительства дешевого дома

Миф о том, что можно с первого или второго раза построить дом на 50% дешевле, чем при заказе у специалистов, получил широкое распространение в РФ. Но правда в том, что сэкономить без опыта у вас никак не получится, скорее вы потратите не одну, а две-три сметы, если не позовете архитектора с услугой авторского надзора.