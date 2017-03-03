​20 пунктов строительства дешевого дома

Давайте узнаем, как дешевле всего построить свой первый дом вместе с homify!
Миф о том, что можно с первого или второго раза построить дом на 50% дешевле, чем при заказе у специалистов, получил широкое распространение в РФ. Но правда в том, что сэкономить без опыта у вас никак не получится, скорее вы потратите не одну, а две-три сметы, если не позовете архитектора с услугой авторского надзора.
А вот на чем действительно можно сэкономить деньги, так это на отоплении, повысив энергоэффективность дома. Так, энергоэффективный дом окупает свою чуть более дорогую реализацию за 3-4 года, а газовый котел + «теплый пол» позволяют снизить затраты на отопление к минимуму. Правда, существенная экономия получается лишь на больших домах.
Сейчас в моде одноэтажные дома с 2-3 спальнями в 100 метров на семью или 100-метровые мансардные дома с 2-3 спальнями наверху. Построить их с помощью фирмы-застройщика можно за 3 млн рублей «под ключ» с отделкой и всем-всем (кроме стоимости участка).
Вместо узкой 10-метровой кухни, крохотной 9-метровой столовой и обычной 20-метровой гостиной эта комната имеет площадь в 39 кв. метров и смотрится шикарно!
Дешевле всего реализовать панорамное остекление с помощью теплого джамбо-стекла, стоимостью от 10 тысяч рублей за кв. метр. То есть блок для гостиной высотой в 2 метра и шириной в 4 будет стоить всего 80 тысяч рублей.
Лучше сделать спальни по 9 кв. метров, но чтобы у каждой была собственная ванная и мини-гардеробная, чем оставить комнату в 19 метров без оных.
Итак, 100 метровый дом – это и есть пакет-минимум для семьи с 2 детьми. Наверху – три спальни, две ванные, внизу – кухня-гостиная и туалет.
… получается гораздо дешевле, из-за общей стоимости участка и некоторых других пунктов.
Отделка может быть лаконичной и современной и при этом – еще и дешевой. На первых порах отказывайтесь от всего дорогого!
Чтобы придать домику современный вид, не нужно тратить колоссальные суммы на декоративный камень, просто попросите архитектора сделать пару акцентных стен в серо-белой или шоколадно-кофейной палитре, на ваш вкус! Так можно сэкономить до 2 млн рублей!
Покупка мебели, техники и электроники лучше всего удается профессионалам. Они уже знают, что и как долго работает, как смотрится и зачем вам нужны.
… позволяет экономить средства на возведении.
… иначе окажетесь в аналоге обычной квартирки.
… иначе вы не увидите эффектную смену сезонов.
… чтобы не пришлось мостить 40-метровую террасу «на все случаи жизни» возле гостиной.
… иначе будете жить в чистом поле или потратите уйму средств и сил, так и не добившись желанной эстетики.
… в итоге она стоит не дорого, но выводит интерьер на новый уровень.
… если вы не живете в криминальном районе. Экономия от 0,4 до 2 млн рублей!
Маленький умный дом лучше большого и не функционального.
… которые стоят целое состояние, даже если выглядят, как избушка на курьих ножках!
Если у вас не хватает денег на коттедж, смиритесь с этим. Строительство саманного дома, который будет при дилетантском исполнении ничем не лучше дачи за 300 тысяч рублей, приведет лишь к разочарованиям.
Привезут, установят, подключат – и живи!
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