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​20 пунктов строительства дешевого дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
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Давайте узнаем, как дешевле всего построить свой первый дом вместе с homify!

​Звоним профессионалам

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Миф о том, что можно с первого или второго раза построить дом на 50% дешевле, чем при заказе у специалистов, получил широкое распространение в РФ. Но правда в том, что сэкономить без опыта у вас никак не получится, скорее вы потратите не одну, а две-три сметы, если не позовете архитектора с услугой авторского надзора.

​Умное отопление

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Кухни в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

А вот на чем действительно можно сэкономить деньги, так это на отоплении, повысив энергоэффективность дома. Так, энергоэффективный дом окупает свою чуть более дорогую реализацию за 3-4 года, а газовый котел + «теплый пол» позволяют снизить затраты на отопление к минимуму. Правда, существенная экономия получается лишь на больших домах.

​Ровно столько, сколько нужно

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Сейчас в моде одноэтажные дома с 2-3 спальнями в 100 метров на семью или 100-метровые мансардные дома с 2-3 спальнями наверху. Построить их с помощью фирмы-застройщика можно за 3 млн рублей «под ключ» с отделкой и всем-всем (кроме стоимости участка).

​Открытая планировка

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Гостиная в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Вместо узкой 10-метровой кухни, крохотной 9-метровой столовой и обычной 20-метровой гостиной эта комната имеет площадь в 39 кв. метров и смотрится шикарно!

​Панорамное остекление

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Дешевле всего реализовать панорамное остекление с помощью теплого джамбо-стекла, стоимостью от 10 тысяч рублей за кв. метр. То есть блок для гостиной высотой в 2 метра и шириной в 4 будет стоить всего 80 тысяч рублей.

​Маленькие и умные комнаты

homify
homify

homify
homify
homify

Лучше сделать спальни по 9 кв. метров, но чтобы у каждой была собственная ванная и мини-гардеробная, чем оставить комнату в 19 метров без оных.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Пакет-минимум

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Дома в стиле кантри
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Итак, 100 метровый дом – это и есть пакет-минимум для семьи с 2 детьми. Наверху – три спальни, две ванные, внизу – кухня-гостиная и туалет.

​Дом на два хозяина…

Realizzazioni, DBIOSTUDIO DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO

DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO

… получается гораздо дешевле, из-за общей стоимости участка и некоторых других пунктов.

​Простая отделка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отделка может быть лаконичной и современной и при этом – еще и дешевой. На первых порах отказывайтесь от всего дорогого!

​Штукатурка в два-три цвета

homify
homify

homify
homify
homify

Чтобы придать домику современный вид, не нужно тратить колоссальные суммы на декоративный камень, просто попросите архитектора сделать пару акцентных стен в серо-белой или шоколадно-кофейной палитре, на ваш вкус! Так можно сэкономить до 2 млн рублей!

​Доверьте покупку мебели архитектору (с опытом)

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Столовая комната в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Покупка мебели, техники и электроники лучше всего удается профессионалам. Они уже знают, что и как долго работает, как смотрится и зачем вам нужны.

​Общая стена с гаражом…

Katrina G2 - dom, który kradnie serca miłośnikom nowoczesności , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

… позволяет экономить средства на возведении.

​Не экономьте на ванной комнате,…

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Ванная комната в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

… иначе окажетесь в аналоге обычной квартирки.

​Не экономьте на главном модуле остекления,…

PROJEKT DOMU LOGAN G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

… иначе вы не увидите эффектную смену сезонов.

​Добавьте к спальне по двери на террасу и саму террасу (4 метра),…

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

… чтобы не пришлось мостить 40-метровую террасу «на все случаи жизни» возле гостиной.

​Закажите ландшафтный проект профессионалу…

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

… иначе будете жить в чистом поле или потратите уйму средств и сил, так и не добившись желанной эстетики.

​Не экономьте на подсветке…

REALIZACJA - OVO WROCŁAW, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Ванная комната в стиле модерн
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

… в итоге она стоит не дорого, но выводит интерьер на новый уровень.

​Не ставьте забор,…

Projekt domu HomeKONCEPT 42, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

… если вы не живете в криминальном районе. Экономия от 0,4 до 2 млн рублей!

​Компактность – наше все!

Росы 120м2 Mild Haus Дома в скандинавском стиле Твердая древесина Многоцветный маленький дом,каркасная технологи
Mild Haus

Росы 120м2

Mild Haus
Mild Haus
Mild Haus

Маленький умный дом лучше большого и не функционального.

​Откажитесь от дерева и камня,…

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Гостиная в рустикальном стиле
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

… которые стоят целое состояние, даже если выглядят, как избушка на курьих ножках!

​Не ищите фееричных скидок там, где нужно просто подкопить денег

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если у вас не хватает денег на коттедж, смиритесь с этим. Строительство саманного дома, который будет при дилетантском исполнении ничем не лучше дачи за 300 тысяч рублей, приведет лишь к разочарованиям.

​Для дачи покупайте готовый домик!

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Привезут, установят, подключат – и живи!

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Настоящее русское шале за 5 млн рублей
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