​25 очаровательных маленьких кухонь

Дизайн кухни около 9 кв. метров – это не просто обязанность, с которой вы должны справиться, но и возможность изменить стиль вашей жизни! Открытая планировка поменяла общую атмосферу в доме уже у миллионов людей по всему миру, и если у вас есть такая возможность – не отказывайтесь ни от нее, ни от глянцевых светлых фасадов, встроенных модулей для организации хранения и подсветки!

Говоря о формате, можно вечно жаловаться на «наши» 4-, 5-, 6-, 8- и 9-метровые кухни! Но правда в дом, что среднее количество квадратных метров в России на человека – 24, а вот в Стамбуле всего 17, в Гонконге – 14, в Китае – 8, а в Сингапуре – 6! Поэтому прежде чем думать, что хуже уже некуда – вспомните о тех, кто живет в еще более стесненных условиях и поймите, что у вас огромное количество возможностей! Низкие показатели по обеспеченности жильем также в Египте, Марокко, Индии, Нигерии, Пакистане, около 6-7 кв метров на человека (в целом). Это значит, что в квартире площадью 65 кв. метров живет в среднем… 10 человек! В среднем, значит, в некоторых семьях на такой площади живут 12 человек, в других – по 8.

В России же на площади в 75 кв. метров, в среднем, живут три человека. И это правда! Если учесть все коттеджи и большие апартаменты, все квартиры и каждого человека. А вот для большинства стандартная цифра – 60 метров на четверых, значит, около 15 кв. метров, что все равно в три раза больше, чем в Египте, Нигерии и Пакистане! Самые большие показатели по миру у скандинавских стран и США из-за коттеджей, в среднем – 50-65 кв. метров на человека.

Поэтому, прежде чем сетовать на свою нелюбимую маленькую кухню, обратимся к этим цифрам и осознаем, что наши 4-8 квадратов с ремонтом будут в любом случае лучше тех условий, в которых живет около 4-5 миллиардов людей из 7-ми!