Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​25 очаровательных маленьких кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Кухня в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Дизайн кухни около 9 кв. метров – это не просто обязанность, с которой вы должны справиться, но и возможность изменить стиль вашей жизни! Открытая планировка поменяла общую атмосферу в доме уже у миллионов людей по всему миру, и если у вас есть такая возможность – не отказывайтесь ни от нее, ни от глянцевых светлых фасадов, встроенных модулей для организации хранения и подсветки!

Говоря о формате, можно вечно жаловаться на «наши» 4-, 5-, 6-, 8- и 9-метровые кухни! Но правда в дом, что среднее количество квадратных метров в России на человека – 24, а вот в Стамбуле всего 17, в Гонконге – 14, в Китае – 8, а в Сингапуре – 6! Поэтому прежде чем думать, что хуже уже некуда – вспомните о тех, кто живет в еще более стесненных условиях и поймите, что у вас огромное количество возможностей! Низкие показатели по обеспеченности жильем также в Египте, Марокко, Индии, Нигерии, Пакистане, около 6-7 кв метров на человека (в целом). Это значит, что в квартире площадью 65 кв. метров живет в среднем… 10 человек! В среднем, значит, в некоторых семьях на такой площади живут 12 человек, в других – по 8.

В России же на площади в 75 кв. метров, в среднем, живут три человека. И это правда! Если учесть все коттеджи и большие апартаменты, все квартиры и каждого человека. А вот для большинства стандартная цифра – 60 метров на четверых, значит, около 15 кв. метров, что все равно в три раза больше, чем в Египте, Нигерии и Пакистане!  Самые большие показатели по миру у скандинавских стран и США из-за коттеджей, в среднем – 50-65 кв. метров на человека.

Поэтому, прежде чем сетовать на свою нелюбимую маленькую кухню, обратимся к этим цифрам и осознаем, что наши 4-8 квадратов с ремонтом будут в любом случае лучше тех условий, в которых живет около 4-5 миллиардов людей из 7-ми!

Что будет с кухней без окна после перепланировкиЧто будет с кухней с окном после объединения с гостиной

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign Кухня в стиле минимализм
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

Что будет с кухней с окном после объединения с гостиной

Residence "La Darsena" Riccione, POLISTUDIO A.E.S. POLISTUDIO A.E.S. Кухня в стиле модерн
POLISTUDIO A.E.S.

POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.

Что будет с узкой кухней после ремонта

Beleza intemporal, FABRI FABRI Кухни в эклектичном стиле Эффект древесины
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

Какой может быть 11-метровая кухня в коттедже

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Кухня в стиле модерн
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Что будет, если заказать гарнитур в форме буквы «П»

Altre nostre cucine, Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Кухня в стиле модерн
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Что можно сделать со стандартной кухней 8-11 метров

Włoska robota, Perfect Space Perfect Space Кухня в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Что можно сделать, если перенести кухню в гостиную в нише

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Что будет, если объединить кухню и гостиную

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space Кухня в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Как выглядит кухня в студии 26 метров

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Гостиная в скандинавском стиле Серый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Как выглядит кухня с стеклянным фартуком и барной стойкой

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Что можно сделать на кухне 11-13 метров

Altre nostre cucine, Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Кухня в стиле модерн
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Как может выглядеть современная кухня в срубе

Eco-friendly mini staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Кухня в стиле модерн
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Как может выглядеть кухня после перепланировки

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Кухня в стиле минимализм Серый
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Как может выглядеть кухня в деревенском доме после ремонта

Casa FG, raro raro Кухня в стиле модерн
raro

Casa FG

raro
raro
raro

Как выглядит дешевая белая глянцевая кухня

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto Кухня в стиле модерн
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

Как выглядит кухня в скандинавском стиле, сделанная на заказ

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Кухня в скандинавском стиле
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Что можно сделать на кухне 4-6 метров

MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Кухня в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Как выглядит дорогая белая глянцевая кухня

casa di città, marta novarini architetto marta novarini architetto Кухня в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Что можно сделать с кухней на 4-6 квадратов после перепланировки

casa di montagna, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Как выглядит маленькая кухня с островом

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Кухня в стиле модерн
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Как выглядит самый удобный формат для маленькой кухни в коттедже

SKANDYNAWSKA KUCHNIA - REALIZACJA, MOTHI.form MOTHI.form Кухня в скандинавском стиле Дерево Серый
MOTHI.form

MOTHI.form
MOTHI.form
MOTHI.form

Что можно сделать с кухней на 4-6 метрах

Małe mieszkanie w stylu nowoczesnym, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Кухня в стиле модерн
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Что будет с кухней после объединения с гостиной

Квартира в центре Москвы, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Гостиные в эклектичном стиле
Braginskaya &amp; Architects

Квартира в центре Москвы

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Что будет, если к старому интерьеру добавить настроение лофта

Mieszanka stylów na warszawskim Powiślu, En Casa Premium Real Estate En Casa Premium Real Estate Гостиная в классическом стиле
En Casa Premium Real Estate

En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate

Как выглядит удобная угловая кухня

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space Кухня в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space
10 шикарных ванных комнат
А вам какой вариант понравился?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо