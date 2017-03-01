Как создать красивый сад с ограниченным бюджетом

Вам кажется, что это дорого? На покупке ненужной мебели, непригодных и некачественных материалов вы потеряете гораздо больше. В это статье мы показываем примеры садов от специалистов homify, что были реализованы на изначально скромный бюджет, но с услугами специалистов.

Итак, стоимость работы специалиста равняется 1500 рублей за сотку в Воронеже, Екатеринбурге. В более маленьких городах даже дешевле. В Москве можно найти и такую же цену, и гораздо выше.

Итак, стоимость полного проектирования ландшафта вашей дачи (кроме домика) т.е. все клумбы, все грядки, все дорожки, беседка и т.п. равняется 9000 рублей. Разве это дорого? На одну беседку можно потратить 150 тысяч рублей, а ландшафтный мастер укажет вам, где купить качественное и дешевое сырье или же у кого заказать услуги!

Миф о том, что ландшафтные дизайнеры работают только с высоким бюджетом – действительно миф. А вот сами работы по ландшафту (посев газона, посадка и пересадка растений) уже могут быть разделены между профессионалами и вами. Услуги по посадке саженцев занимают лишь… 20-30% от стоимости! Чтобы засадить всю дачу плодово-овощными деревьями, кустарниками и многолетниками, нужно примерно 20-40 тысяч рублей, т.е. работа по посадке – всего лишь 10 тысяч рублей! А сколько сил и времени!