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Как создать красивый сад с ограниченным бюджетом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
B&B 22 CHARMING ROOMS & APARTMENTS, EXCELSIOR HOME INTERIORS EXCELSIOR HOME INTERIORS Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Красный
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Давайте вместе узнаем, что можно, а что нельзя себе позволить с маленьким бюджетом на обустройство 6-ти соток.

​Вызовите специалиста

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA Сад в стиле модерн
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Вам кажется, что это дорого? На покупке ненужной мебели, непригодных и некачественных материалов вы потеряете гораздо больше. В это статье мы показываем примеры садов от специалистов homify, что были реализованы на изначально скромный бюджет, но с услугами специалистов.

Итак, стоимость работы специалиста равняется 1500 рублей за сотку в Воронеже, Екатеринбурге. В более маленьких городах даже дешевле. В Москве можно найти и такую же цену, и гораздо выше.

Итак, стоимость полного проектирования ландшафта вашей дачи (кроме домика) т.е. все клумбы, все грядки, все дорожки, беседка и т.п. равняется 9000 рублей. Разве это дорого? На одну беседку можно потратить 150 тысяч рублей, а ландшафтный мастер укажет вам, где купить качественное и дешевое сырье или же у кого заказать услуги!

Миф о том, что ландшафтные дизайнеры работают только с высоким бюджетом – действительно миф. А вот сами работы по ландшафту (посев газона, посадка и пересадка растений) уже могут быть разделены между профессионалами и вами. Услуги по посадке саженцев занимают лишь… 20-30% от стоимости! Чтобы засадить всю дачу плодово-овощными деревьями, кустарниками и многолетниками, нужно примерно 20-40 тысяч рублей, т.е. работа по посадке – всего лишь 10 тысяч рублей! А сколько сил и времени!

​Составьте смету на всех работы

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Веранда и терраса в тропическом стиле
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Проектирование – 10 тысяч рублей.

Создание дорожки и фундамента под беседку – 30 тысяч рублей.

Материалы на дорожку – 10 тысяч рублей.

Саженцы – 30 тысяч рублей.

Дорожки – 20 тысяч рублей.

Беседка – 50 тысяч рублей, привозная.

Системы автополива для огорода и сада – 15 тысяч рублей.

Милый деревянный заборчик в американском стиле – 60 тысяч рублей, красим и делаем сами.

Итого: 225 тысяч рублей, если делать все с нуля. А что-то у вас наверняка уже есть!

​Выбираем растения в питомнике, а не в каталоге

Residência em Juqueí - São Sebastião - SP, ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN Сад в тропическом стиле
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN

ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN

Приезжаем в питомник, выбираем то, что нужно, самые здоровые растения и экономим на браке!

​Один мощеный дворик

B&B 22 CHARMING ROOMS & APARTMENTS, EXCELSIOR HOME INTERIORS EXCELSIOR HOME INTERIORS Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Красный
EXCELSIOR HOME INTERIORS

EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS

Такой дворик с навесом лучше любой беседки, стоит столько же, а по площади и удобству в два-три раза лучше и функциональнее!

​Для начала – минимум

Condomínio São Roque, Lodo Barana Arquitetura e Interiores Lodo Barana Arquitetura e Interiores Балкон и терраса в классическом стиле
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

10 кв. метров мощеного дворика, столовая группа и мангал с газоном – то, что нужно сделать в первую очередь.

​Дорожка, клумбы и лавочка

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Сад в рустикальном стиле
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Это – то, что мы идет вторым траншем после минимума, о котором мы говорили выше.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дополнительное место для отдыха

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores Сад в тропическом стиле
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

Затем стоит создать место для отдыха по интересам – шезлонги для любителей загорать, качели для детей и т.п.

​Вертикальный сад

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS Сад в стиле лофт
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

Самый дешевый сад – вертикальный! Создайте его на стене возле террасы или крыльца на фасаде дома и уже получите потрясающий дизайн!

​На газонной основе

Otoños que enamoran en la villa.. color, textura, sensaciones..., MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA Сад в классическом стиле
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

Если посадить деревья не в линеечку, а по типу шахматки, между ними смогут бегать дети и домашние питомцы. Остальное оставьте газонной площадкой – зачем много клумб, если вы хотите отдыхать?

​Из природных материалов

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos Дома в скандинавском стиле Эффект древесины
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Многие предметы можно приспособить для различных зон в саду. Но если вы позовете дизайнера и мастера по укладке вашей груды пенечков или собранных толстых ветвей для забора, получится действительно создать что-то надолго.

​Рабица вместо забора

GARDENS, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Сад в классическом стиле
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Такой забор поможет создать приватность без лишних трат! Просто добавьте к нему пленку!

​Заранее озвучивайте бюджет…

Общий вид Open Village 2016 homify Дома в стиле кантри Дерево Коричневый
homify

Общий вид Open Village 2016

homify
homify
homify

… и тогда ландшафтный архитектор будет знать ваши рамки.

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