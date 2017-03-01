Как создать красивый сад с ограниченным бюджетом

Давайте вместе узнаем, что можно, а что нельзя себе позволить с маленьким бюджетом на обустройство 6-ти соток.
Вам кажется, что это дорого? На покупке ненужной мебели, непригодных и некачественных материалов вы потеряете гораздо больше. В это статье мы показываем примеры садов от специалистов homify, что были реализованы на изначально скромный бюджет, но с услугами специалистов.
Итак, стоимость работы специалиста равняется 1500 рублей за сотку в Воронеже, Екатеринбурге. В более маленьких городах даже дешевле. В Москве можно найти и такую же цену, и гораздо выше.
Итак, стоимость полного проектирования ландшафта вашей дачи (кроме домика) т.е. все клумбы, все грядки, все дорожки, беседка и т.п. равняется 9000 рублей. Разве это дорого? На одну беседку можно потратить 150 тысяч рублей, а ландшафтный мастер укажет вам, где купить качественное и дешевое сырье или же у кого заказать услуги!
Миф о том, что ландшафтные дизайнеры работают только с высоким бюджетом – действительно миф. А вот сами работы по ландшафту (посев газона, посадка и пересадка растений) уже могут быть разделены между профессионалами и вами. Услуги по посадке саженцев занимают лишь… 20-30% от стоимости! Чтобы засадить всю дачу плодово-овощными деревьями, кустарниками и многолетниками, нужно примерно 20-40 тысяч рублей, т.е. работа по посадке – всего лишь 10 тысяч рублей! А сколько сил и времени!
Проектирование – 10 тысяч рублей.
Создание дорожки и фундамента под беседку – 30 тысяч рублей.
Материалы на дорожку – 10 тысяч рублей.
Саженцы – 30 тысяч рублей.
Дорожки – 20 тысяч рублей.
Беседка – 50 тысяч рублей, привозная.
Системы автополива для огорода и сада – 15 тысяч рублей.
Милый деревянный заборчик в американском стиле – 60 тысяч рублей, красим и делаем сами.
Итого: 225 тысяч рублей, если делать все с нуля. А что-то у вас наверняка уже есть!
Приезжаем в питомник, выбираем то, что нужно, самые здоровые растения и экономим на браке!
Такой дворик с навесом лучше любой беседки, стоит столько же, а по площади и удобству в два-три раза лучше и функциональнее!
10 кв. метров мощеного дворика, столовая группа и мангал с газоном – то, что нужно сделать в первую очередь.
Это – то, что мы идет вторым траншем после минимума, о котором мы говорили выше.
Затем стоит создать место для отдыха по интересам – шезлонги для любителей загорать, качели для детей и т.п.
Самый дешевый сад – вертикальный! Создайте его на стене возле террасы или крыльца на фасаде дома и уже получите потрясающий дизайн!
Если посадить деревья не в линеечку, а по типу шахматки, между ними смогут бегать дети и домашние питомцы. Остальное оставьте газонной площадкой – зачем много клумб, если вы хотите отдыхать?
Многие предметы можно приспособить для различных зон в саду. Но если вы позовете дизайнера и мастера по укладке вашей груды пенечков или собранных толстых ветвей для забора, получится действительно создать что-то надолго.
Такой забор поможет создать приватность без лишних трат! Просто добавьте к нему пленку!
… и тогда ландшафтный архитектор будет знать ваши рамки.
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