Пентхаус по-королевски: реализованный проект в колониальном стиле

Амбициозный проект в роскошном колониальном стиле выполнила московская студия дизайна интерьера STUDIO DESIGN-RISE. Выбранная тематика идеально подошла под формат пентхауса. Более всего это жилье напоминает настоящий колониальный дом, где слились традиции английских землевладельцев и местный восточный шик.

Приглядевшись, вы заметите, что в целом интерьер можно назвать вполне классическим, европейским — здесь множество традиционных деталей конкурируют с обилием орнаментов и сложных декоративных элементов. Такой пентхаус — это настоящий дворец, с горделивой и своенравной душой.