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Пентхаус по-королевски: реализованный проект в колониальном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в классическом стиле
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Амбициозный проект в роскошном колониальном стиле выполнила московская студия дизайна интерьера STUDIO DESIGN-RISE. Выбранная тематика идеально подошла под формат пентхауса. Более всего это жилье напоминает настоящий колониальный дом, где слились традиции английских землевладельцев и местный восточный шик. 

Приглядевшись, вы заметите, что в целом интерьер можно назвать вполне классическим, европейским — здесь множество традиционных деталей конкурируют с обилием орнаментов и сложных декоративных элементов. Такой пентхаус — это настоящий дворец, с горделивой и своенравной душой.

Гостиная со вторым светом

Гостинная homify Гостиная в классическом стиле
homify

Гостинная

homify
homify
homify

Витражное остекление главной парадной комнаты дома вызывает трепет — ведь высота потолков здесь достигает 6 метров. Комната получается полностью залитой светом, а в дневные часы его даже слишком много, что легко компенсируется шторами. Огромное внимание здесь уделено отделке стен и пола. Последний был выполнен из керамогранита Peronda, что получилось очень красиво.

Другие идеи для оригинального украшения пола и стен вы можете найти в нашем фото-альбоме.

Лестничный холл с балконом

Гостинная homify Гостиная в классическом стиле
homify

Гостинная

homify
homify
homify

Лестница здесь особенная — из мрамора, с коваными патинированными ограждениями. И весь лестничный холл, который, как и гостиная, находится недалеко от выхода, производит на только что вошедших гостей потрясающее впечатление.

Обратите внимание, что под кофейным столиком в гостиной — точно под размер расположен декор, а по разным сторонам от камина использовались зеркальные вставки в виде ромбов и треугольников.

Комната отдыха

Комната отдыха homify Кухня в классическом стиле
homify

Комната отдыха

homify
homify
homify

Интересной в этом проекте получилась дополнительная комната, в традиционном арабском доме выполняющая роль столовой. На самом деле здесь — лишь небольшой кухонный гарнитур, который по сути является баром. В полукруглом эркере — большой темный диван с подушками цвета специй. Украшением является не только многообразный текстиль, но и восхитительная люстра, полностью передающая атмосферу востока.

Шоколадная спальня

Спальня homify Спальня в классическом стиле
homify

Спальня

homify
homify
homify

Одна из спален пентхауса оформлена в благородных оттенках шоколада. Здесь есть шикарное изголовье, которые напоминает царские покои, шторы в тон и строгий письменный стол в классическом стиле. Очень удобно дизайнеры расположили в комнате телевизор, тогда как планировка комнаты изначально не позволяла сделать это просто. Скошенная стена была скомпенсирована практически не заметными специальными полками.

Хозяйская спальня

Спальня homify Спальня в классическом стиле
homify

Спальня

homify
homify
homify

Главная спальня выглядит еще шикарнее — позолоченное изголовье, остекление с панорамными видом и царский, по-настоящему качественный текстиль помогли создать атмосферу ощутимого изобилия. Здесь, как и в гостиной, были использованы зеркальные вставки по обе стороны от кровати, в которых чарующе отражается каждый лучик света, проникающий в комнату.

Гостевой санузел с позолотой

Гостевой санузел homify Ванная в классическом стиле
homify

Гостевой санузел

homify
homify
homify

Несмотря на небольшие размеры гостевого санузла, дизайнерам удалось сделать его действительно презентабельным. Позолоченные элементы здесь повсюду — бордюры для керамической плитки, сантехника, рама для зеркала и даже различные мелочи — ободки на кнопках слива и держатели для стаканчика и мыльницы.

Легкая основная цветовая гамма, состоящая из ванильного и светло-коричневого цвета, делает интерьер максимально уютным.

Если вам нравится арабская тематика в интерьере, не пропустите другую нашу статью про двухуровневую квартиру, богато оформленную в стиле эклектика.

Черно-белая ванная

Санузел homify Ванная в классическом стиле
homify

Санузел

homify
homify
homify

Главная хозяйская ванная имеет неожиданную, черно-белую цветовую гамму. Такой интерьер больше всего напоминает французский стиль ар-деко. У скошенной стены расположена круглая ванна с гидромассажем, рядом — большая тумба для широкой раковины. Также как и в гостевом санузле, сливные бачки встроены в стену, а над ним расположены декоративные ниши для предметов декора.

В итоге интерьер получился роскошным, ярким и насыщенным, как того и хотели заказчики. При этом каждая комната имеет свое собственное настроение и характер.

Межкомнатные двери в интерьере: выбираем стиль
А вам нравятся восточные интерьеры с позолотой в квартирах?

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