Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

Студия NG-STUDIO INTERIORDESIGN поделилась с нами одним из проектов, который она создала для виллы в курортном городке Рапалло, что в Италии. В основу брался традиционный прибрежный генуэзский стиль, что помогло сделать интерьеры такими же прекрасными, как местная атмосфера. Сама студия базируется в городе Сан-Ремо.
Эта статья расскажет о том, как создать приятный и теплый интерьер, используя различные дизайнерские приемы этого проекта.
Обратите внимание на цвет стен в гостиной — разве он не напоминает вам оливки, которые растут здесь по всей округе? А текстиль со вставками цвета морской волны? Весь интерьер здесь пропитан местным прибрежным антуражем и итальянским колоритом.
Традиционная мебель — диваны, столовая группа и буфет лишь подтверждают, что вы находитесь в Италии. В целом же интерьер можно назвать европейским средиземноморским, который вмещает в себя и аристократичность, и душевное тепло.
Этот оттенок главенствует в проекте, именно благодаря ему пространство стало и по-домашнему уютным, и свежим, как первый день каникул. Мебель, двери, текстиль, камин — все здесь имеет приятный светло-молочный оттенок, который прекрасно уравновешивается коричневым цветом дерева.
Каминный уголок в гостиной небольшой, он совмещен с телевизором, но при этом получился очень уютным благодаря встроенным шкафчикам и общему настроению. Как вы видите, гостиная находится совсем недалеко от главного входа в виллу, и она — первая комната, которую видит гость.
Небольшая кухонька спрятана от гостиной всего лишь за одной перегородкой. Находится она напротив буфета, который по сути является ее частью. В традиционных итальянских домах кухня часто очень маленькая, но тем не менее обязательно обставлена добротной мебелью. Конечно же, обязательно деревянной, в провинциальном стиле, напоминающей о фруктовых садах и луговых травах.
В доме находятся три спальни, одна из которых более всего напоминает лес. Здесь покрывало и оба вида использованных обоев имеют зеленые оттенки, а на стенах висят изображения множества птиц.
Другой классический, но более современный, нежели провинциальный, вариант оформления виллы вы можете найти в проекте, находящемся в коттеджном поселке Лион.
Строгий кабинет с балконом выполнен в мужском стиле. Здесь основными цветами являются томатный и трюфельный. Декоративная отделка из камня придает серьезности интерьеру, и оттого здесь действительно можно сосредоточиться и поработать, даже в жаркий летний день в Италии.
Еще одна спальня на вилле имеет многообразие цветочных орнаментов и очень похожа на французскую. Но сдержанная природная цветовая гамма позволяет понять, что это все-таки — побережье Лигурии.
Интерьер этой комнаты и виллы в целом приятен на вид и как будто уже наполнен веселыми семейными воспоминаниями. Кажется, что именно в таком доме хозяйка сама печет хлеб, а за столом объединяются сразу несколько поколений.
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Ванная комната, которая имеет настроение бледной пижмы и хвойного леса, очень кстати декорирована веточками мимозы и шишками. Столешница цвета прошлогодней хвои и обои нейтрального оттенка делают из самой влажной комнаты очень уютное место, под стать всему дому.
Данная вилла также имеет панорамный вид на море и лес. Поэтому и весь дизайн проект наполен легким отпускным настроением и основательностью деревянной мебели из массива.