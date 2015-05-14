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Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Гостиная в средиземноморском стиле
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Студия NG-STUDIO INTERIORDESIGN поделилась с нами одним из проектов, который она создала для виллы в курортном городке Рапалло, что в Италии. В основу брался традиционный прибрежный генуэзский стиль, что помогло сделать интерьеры такими же прекрасными, как местная атмосфера. Сама студия базируется в городе Сан-Ремо.

Эта статья расскажет о том, как создать приятный и теплый интерьер, используя различные дизайнерские приемы этого проекта.

Средиземноморская цветовая гамма

Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Гостиная в средиземноморском стиле
NG-STUDIO Interior Design

Итальянский прованс – Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

Обратите внимание на цвет стен в гостиной — разве он не напоминает вам оливки, которые растут здесь по всей округе? А текстиль со вставками цвета морской волны? Весь интерьер здесь пропитан местным прибрежным антуражем и итальянским колоритом.

Традиционная мебель — диваны, столовая группа и буфет лишь подтверждают, что вы находитесь в Италии. В целом же интерьер можно назвать европейским средиземноморским, который вмещает в себя и аристократичность, и душевное тепло.

Молочный цвет

Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Гостиная в средиземноморском стиле
NG-STUDIO Interior Design

Итальянский прованс – Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

Этот оттенок главенствует в проекте, именно благодаря ему пространство стало и по-домашнему уютным, и свежим, как первый день каникул. Мебель, двери, текстиль, камин — все здесь имеет приятный светло-молочный оттенок, который прекрасно уравновешивается коричневым цветом дерева.

Каминный уголок в гостиной небольшой, он совмещен с телевизором, но при этом получился очень уютным благодаря встроенным шкафчикам и общему настроению. Как вы видите, гостиная находится совсем недалеко от главного входа в виллу, и она — первая комната, которую видит гость.

Кухня

Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Кухня в средиземноморском стиле
NG-STUDIO Interior Design

Итальянский прованс – Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

Небольшая кухонька спрятана от гостиной всего лишь за одной перегородкой. Находится она напротив буфета, который по сути является ее частью. В традиционных итальянских домах кухня часто очень маленькая, но тем не менее обязательно обставлена добротной мебелью. Конечно же, обязательно деревянной, в провинциальном стиле, напоминающей о фруктовых садах и луговых травах.

Салатовая спальня

Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Спальня в средиземноморском стиле
NG-STUDIO Interior Design

Итальянский прованс – Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

В доме находятся три спальни, одна из которых более всего напоминает лес. Здесь покрывало и оба вида использованных обоев имеют зеленые оттенки, а на стенах висят изображения множества птиц.

Другой классический, но более современный, нежели провинциальный, вариант оформления виллы вы можете найти в проекте, находящемся в коттеджном поселке Лион.

Кабинет

Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Рабочий кабинет в средиземноморском стиле
NG-STUDIO Interior Design

Итальянский прованс – Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

Строгий кабинет с балконом выполнен в мужском стиле. Здесь основными цветами являются томатный и трюфельный. Декоративная отделка из камня придает серьезности интерьеру, и оттого здесь действительно можно сосредоточиться и поработать, даже в жаркий летний день в Италии.

Цветочная спальня

Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Спальня в средиземноморском стиле
NG-STUDIO Interior Design

Итальянский прованс – Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

Еще одна спальня на вилле имеет многообразие цветочных орнаментов и очень похожа на французскую. Но сдержанная природная цветовая гамма позволяет понять, что это все-таки — побережье Лигурии.

Интерьер этой комнаты и виллы в целом приятен на вид и как будто уже наполнен веселыми семейными воспоминаниями. Кажется, что именно в таком доме хозяйка сама печет хлеб, а за столом объединяются сразу несколько поколений.

Другие идеи дизайна интерьера для гостиной в средиземноморском стиле ждут вас в нашем фотоальбоме.

Классическая ванная

Итальянский прованс - Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Ванная в средиземноморском стиле
NG-STUDIO Interior Design

Итальянский прованс – Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

Ванная комната, которая имеет настроение бледной пижмы и хвойного леса, очень кстати декорирована веточками мимозы и шишками. Столешница цвета прошлогодней хвои и обои нейтрального оттенка делают из самой влажной комнаты очень уютное место, под стать всему дому.

Данная вилла также имеет панорамный вид на море и лес. Поэтому и весь дизайн проект наполен легким отпускным настроением и основательностью деревянной мебели из массива.

До и После: Переделка кухни
А как бы вы декорировали свою виллу на море?

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