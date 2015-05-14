Дизайн интерьера виллы на Итальянской Ривьере

Студия NG-STUDIO INTERIORDESIGN поделилась с нами одним из проектов, который она создала для виллы в курортном городке Рапалло, что в Италии. В основу брался традиционный прибрежный генуэзский стиль, что помогло сделать интерьеры такими же прекрасными, как местная атмосфера. Сама студия базируется в городе Сан-Ремо.

Эта статья расскажет о том, как создать приятный и теплый интерьер, используя различные дизайнерские приемы этого проекта.