До и После: из заброшенного старого чердака в пентхаус

В этой статье мы расскажем вам о дизайн-проекте, который был создан практически с нуля. В основе его лежит заброшенная площадь, которая нуждалась в сложной реконструкции и капитальном ремонте.
Этот проект, выполненный Светозаром Андреевым поражает воображение. Лаконичность и современность интерьера вызывает восторг и без учета того, что он создавался на основе старого чердачного помещения. Прибавив и последний факт, можно смело говорить — проект выполнен профессионально и очень стильно, а задумки дизайнера полностью преобразовали имеющееся место, изменив его характер.
Большая площадь позволяла дизайнеру воплотить все идеи и сделать проект по-настоящему интересным. С дома была полностью снята кровля и возведена новая, выше предыдущей на три метра. Были поставлены новые перекрытия, прорублены оконные проемы, а на месте чердака появилась терраса.
Зона гостиной и кухни является совмещенной, а футуристический настрой помещения и черно-белая гамма делает ее еще более современной. Необычной формы диван идеально подходит под узкую комнату, а кухонных острова здесь сразу два — один является его традиционной вариацией, а второй — барной стойкой, расположенной рядом.
Интересной в гостиной является и система хранения вдоль стены, с длинной нишей, окрашенной в черный, в которой стоит роскошная посуда.
Для реконструкции старых чердачных помещений также подходит и стиль индастриал, галерею гостиных в нем вы можете посмотреть здесь.
Плавные био-формы мебели и материалов в этом проекте поначалу сбивают с толку. Кажется, что дом живой, дышит и двигается. Такой эффект идеально подходит для таких контрастных интерьеров, как черно-белые, где вся игра происходит в битве форм, а не оттенков.
Обратите внимание и на лестницу — черные ступеньки как будто парят в невесомости, отгороженные от действительности с ее строгой гравитацией матовой полупрозрачной стеной.
Безупречная глянцевая кухня приютилась в дальнем конце главной комнаты. Идеальная белизна пола, шкафчиков и кухонных островов делает ее очень светлой. Кухне действительно повезло — архитектор предусмотрел здесь новое большое, доходящее до пола окно, через которое проходит много солнечного света.
В гостиной освещение осуществляется через окно на крыше размером 8 на 3 метра, которое также было создано во время реконструкции Светозаром Андреевым.
Сейчас на первом этаже располагается кухня и гостиная, которые вы видели на прошлых фотографиях. В основе постройки — кирпич, позволяющий рассчитывать на прочность конструкции. А вот все остальное на чердаке было основательно изменено и перестроено.
Проект также может похвастаться очень большой террасой, на которой легко можно установить гриль и проводить вечеринки или праздновать Дни Рождения. При желании — даже небольшая свадьба сможет весело пройти именно здесь. Ранее здесь располагался обычный чердак.
Дерево было выбрано единственным материалом для пола, а в стены встроена подсветка. Креативные желтые кресла позволяют добавить пространству веселого настроения — они идеально смотрятся летом, когда хозяева и проводят здесь большую часть времени.
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