До и После: из заброшенного старого чердака в пентхаус

В этой статье мы расскажем вам о дизайн-проекте, который был создан практически с нуля. В основе его лежит заброшенная площадь, которая нуждалась в сложной реконструкции и капитальном ремонте.

Этот проект, выполненный Светозаром Андреевым поражает воображение. Лаконичность и современность интерьера вызывает восторг и без учета того, что он создавался на основе старого чердачного помещения. Прибавив и последний факт, можно смело говорить — проект выполнен профессионально и очень стильно, а задумки дизайнера полностью преобразовали имеющееся место, изменив его характер.