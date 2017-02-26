Деревянный дом мечты на Open Village 2017

Уникальный шанс для всех читателей homify из Москвы – посещение выставочного поселка готовых современных коттеджей, в котором можно будет лично не только оценить проекты домов и ландшафты, но и каждый интерьер!

Open Village 2017 – это гениальная идея, взятая с европейского рынка и реализованная на основе проектов, идеально адаптированных под русский климат и местные тренды. Данное мероприятие будет проводиться летом – с 15 июля по 15 августа 2017 года, поэтому смело берите всю семью и езжайте на поиски идеального дома своей мечты! Это – настоящий шанс покупать не «кота в мешке», а реальный проект, в котором вы прогуливались по комнатам, трогали на ощупь материалы и вживую оценили все плюсы планировки.

В этой статье мы покажем вам один из домов, участвующих в данной выставке, а вы сможете оценить уровень данного мероприятия и формат проектов. Всего на Open Village 2017-ого года будет 15 домовладений, продуманных от ландшафта до интерьерного декора.

Заказав билет в ближайшее время, вы получите на него скидку в 90% – вместо 900 рублей билет стоит 90 рублей! Очень удобно для больших семей, кстати, дети до 7 лет и вовсе всегда проходят бесплатно! Сейчас заказать и оплатить билет можно через интернет (банковские карты, электронные кошельки, салоны связи и терминалы оплаты).