Деревянный дом мечты на Open Village 2017

Уникальный шанс для всех читателей homify из Москвы – посещение выставочного поселка готовых современных коттеджей, в котором можно будет лично не только оценить проекты домов и ландшафты, но и каждый интерьер!
Open Village 2017 – это гениальная идея, взятая с европейского рынка и реализованная на основе проектов, идеально адаптированных под русский климат и местные тренды. Данное мероприятие будет проводиться летом – с 15 июля по 15 августа 2017 года, поэтому смело берите всю семью и езжайте на поиски идеального дома своей мечты! Это – настоящий шанс покупать не «кота в мешке», а реальный проект, в котором вы прогуливались по комнатам, трогали на ощупь материалы и вживую оценили все плюсы планировки.
В этой статье мы покажем вам один из домов, участвующих в данной выставке, а вы сможете оценить уровень данного мероприятия и формат проектов. Всего на Open Village 2017-ого года будет 15 домовладений, продуманных от ландшафта до интерьерного декора.
Заказав билет в ближайшее время, вы получите на него скидку в 90% – вместо 900 рублей билет стоит 90 рублей! Очень удобно для больших семей, кстати, дети до 7 лет и вовсе всегда проходят бесплатно! Сейчас заказать и оплатить билет можно через интернет (банковские карты, электронные кошельки, салоны связи и терминалы оплаты).
На ярмарке вы сможете зайти в любое домовладение, где узнаете реальную стоимость строительства дома и отделки, увидите новинки инженерии, разнообразные идеи для оформления интерьеров и ландшафтные садики. Консультанты ответят на все вопросы по поводу цены и материалов, возможностей и решений.
Кроме того, вы получите не только пропуск в 15 домов, которые буквально готовы к заселению владельцев, но еще и прекрасный выходной или будний день на свежем воздухе в компании, со своей семьей! Вливайтесь в европейский стиль жизни, полный фестивалей, ярмарок и интересных мероприятий!
– в скором времени вы планируете покупать или строить дом в Подмосковье;
– у вас уже есть дом или дача и вы хотите узнать, как выглядят те или иные архитектурные и дизайнерские идеи в реальности;
– вы планируете ремонт в городской квартире и не против провести денек за городом на свежем воздухе;
– вы архитектор или дизайнер, и вас всегда интересуют новинки отрасли;
– вы директор архитектурного бюро или дизайн-студии и хотите повысить уровень вашего персонала, заказав билеты сотрудникам.
– найти идеальный утеплитель для дома, безопасный и экологичный;
– посмотреть более 100 интерьеров комнат, каждый из которых будет оформлен профессиональным дизайнером вплоть до декора;
– узнать о том, как различные цвета стен, мебель и цветовые гаммы смотрятся именно в нашем русском климате и с нашими оттенками воздуха;
– посетить один из четырех фестивалей за месяц, посмотреть парочку презентаций о проектах домов и архитектуре;
– поучаствовать в конкурсе и получить бесплатный мастер-класс;
– как это попасть в объектив видеокамер московских телеканалов в роли массовки, ведь выставку освещает 300 различных СМИ;
– встретиться с еще 50 тысячами людей, что посетят выставку за месяц;
– узнать о самых дешевых и самых качественных материалах для строительства дома на рынке;
– найти 2-3 приемлемые для вас технологии строительства, получить бесплатную консультацию от специалиста и наконец-то выбрать то, что вам нужно;
– пообедать всей семьей на фудкорте, посмотреть выступления артистов и дать детям поучаствовать в парочке развлекательных мероприятий.
Заказав билет в Интернете, начиная с 15 июля и по 15 августа включительно, вы можете заезжать на выставку в любое удобное для вас время.
На поезде: Курское направление, до станции Чехов на электропоезде, от станции Чехов на автобусе № 23 или 24 до остановки Ходаево. Две минуты пешком – и вы у нашего заборчика, прямо на границе уникального коттеджного выставочного поселка.
На автомобиле: по Симферопольскому шоссе до поворота на г. Чехов. Сверните направо, далее до т-образного перекрестка и поверните налево. Перед въездом в город Чехов на первом светофоре поверните направо по указателю «Репниково». Проезжаете 6 км до деревни Ходаево, затем сворачиваете направо по указателю «Республика Сантория» и проезжаете еще 500 метров.
Конечно! На Open Village представлено 15 домовладений по цене от 1,95 млн рублей за дачный дом в 30 метров (с участком) и от 3,5 млн рублей (с участком) за маленький коттедж. Коттеджи в два этажа в различных стилях стоят здесь в среднем 6-9 млн рублей .
Например, дом в английском стиле по проекту «Оксфорд» с декоративной отделкой красным клинкерным кирпичом и с площадью в 160 кв. метров стоит 7 млн рублей (с участком, всего 4 спальни и две ванные комнаты).