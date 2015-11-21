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Как украшать с помощью кованого железа?

Перла Вереника Перла Вереника
homify Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
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Массивные и изящные одновременно, завитки кованных аксессуаров зачастую становятся той самой изюминкой интерьеров, придающих им неповторимый антураж и оригинальность. Используя такой элемент декора важно, конечно, знать меру, чтобы не превратить уютное жилище в суровый средневековый замок. 

Свою ноту исторической стилистики, фактурности материала и четкости линий способно привнести в интерьер даже самое незначительное вкрапление кованных элементов – в изящном обрамлении лестницы или в виде интересного аксессуара, в тонком кружеве рисунка светильника или даже простых кованных ножках журнального столика. 

Любое такое изделие – неповторимый предмет ручной работы мастеров, вкладывающих не только свое умение по обработке металла, но и частичку душевной энергии, творческие идеи и просто, любовь к делу которым занимаются и к красоте кузнечного ремесла.

В атмосфере тепла и уюта

В гостях у сказки D&T Architects Гостиная в стиле кантри
D&amp;T Architects

В гостях у сказки

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Активное использование натуральных материалов в интерьере, их всевозможных сочетаний – прием не новый, но дающий традиционно позитивный результат. Простой рецепт уюта – жаркий каменный камин, угли за кованной чугунной решеткой, кожаный диван, простой деревянный стол на витых кованных ножках и средневековые канделябры люстры. И это работает, не надоедая веками, и дарит несказанное тепло атмосфере дома. Присмотритесь внимательно к интерьеру этого оригинального дома, здесь настоящий кладезь идей для уюта: В гостях у сказки.

Легко и изящно

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Спальня в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Удивительным свойством предметов из кованного железа является их визуальная легкость в декоре комнаты, что позволяет создавать с их помощью изящные и вместе с тем, наполненные воздухом, интерьеры минимализма. Всего одно лишь кованное изголовье кровати и стандартная спальня, простая и просторная, приобретает свой стиль и свой характер – утонченный и невесомый. Присмотритесь к интерьеру комнаты – бежевые стены, бежевый текстиль,  лаконичные светильники над кроватью, но появляется тонкий узор черный линий кованного изголовья и из обыденной комната сразу превращается в  уютную и оригинальную.

Рыцарские атрибуты

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Гостиная в колониальном стиле
Privilege Design

Дом в Песочном

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

Большим мальчикам – большие игрушки, для оформления брутального интерьера с тяжелой дубовой мебелью и просторным диваном и декор должен быть соответствующим. Аксессуары в рыцарском стиле из кованного железа и по своей стилистике, и по массивной фактуре материала уравновесят основательность интерьера, придавая образу комнаты логичную завершенность и ощущение таинственной атмосферы. Оружие на стенах, тумбы и подставки из кованного железа, высокие кованные подсвечники – кажется еще мгновение и рыцарь в доспехах оживет, исправно охраняя покой своих хозяев на посту.

Ажурное кружево

Винтовая лестница. Чугун SAVAS
SAVAS

Винтовая лестница. Чугун

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Искусство художественной ковки развивалось на протяжении многих веков – из способа изготовления простых обиходных вещей и оружия, постепенно превратившись в особых вид искусства. Ажурная конструкция ступеней кованной чугунной лестницы соединяет в себе лучшие традиции обработки материалов: прочность каждого элемента, гармоничность формы, строгость линий и, конечно же, невероятную тонкость узоров, придающую функциональной лестнице еще и художественную ценность. Сложно назвать такой элемент в интерьере, как кованная винтовая лестница – конструкцией соединяющей этажи. Это скорее самостоятельный объект декора, надежно выполняющий при этом свою прикладную задачу. 

Кованные элементы в стиле ретро

Дом на Днепре, SBM studio SBM studio Ванная в классическом стиле
SBM studio

Дом на Днепре

SBM studio
SBM studio
SBM studio

Зачастую предметы интерьера благодаря своей яркой стилевой индивидуальности, остаются в наших комнатах не столько по причине функциональной необходимости, как выполняя свое боле возвышенное предназначение. Конечно,  с развитием современных технологий и появлением легких, разнообразных по форме радиаторов отопления, можно давно забыть и отказаться от такого элемента как декоративная решетка. Но, согласитесь, не каждому стилю интерьера подойдет минималистичная форма современных элементов системы отопления. Кованные решетки для радиаторов – один из элементов ретро-стилистики в интерьере, сочетающий в себе и практичность и неповторимую красоту каждого завитка узора. Кованный металл благодаря своим свойствам традиционно используется для оборудования экранов радиаторов. Устойчивость к высоким температурам, повышенной влажности, износостойкость делают кованные решетки для радиаторов отопления удобным и практичным элементом ретро-стилистики для интерьеров.

Венская классика

Столик декоративный. NICE CATCH ГостинаяАксессуары и декорации
NICE CATCH

Столик декоративный.

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Есть предметы, не нуждающиеся в особом описании, благодаря своей неповторимой отточенной оригинальности. Так и характерная для венского столика гармоничная и утонченная форма сделала этот предмет своеобразным символом классицизма. Дополненный фактурой кованного железа, венский столик представляет собой самостоятельный вид декора интерьера, уместный в любой стилистике – от минимализма до прованса, от лофта до классики. В любом виде интерьеров такой аксессуар подчеркнет нужные акценты. В минимализме – лаконичность форм и четкость линий, в лофте – фактурность материала и творческую атмосферу стиля, в классике – декоративность аксессуаров и отделки.

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Фактурность материалов в интерьере

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Декор из кованного железа – один из лучший приемов декора для интерьеров в стиле лофт. На фоне характерной  для лофта  индустриальности помещений, высоких потолков, открытых пространств, грубых необработанных фактур материалов  аксессуары из кованного железа раскрывают все свои лучшие качества. 

Винтажный стиль

Прихожая. Мария Остроумова Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Мария Остроумова

Прихожая.

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Мария Остроумова

Кованные украшения в интерьере имеют давнюю традицию использования, что позволяет обогатить атмосферу своего дома не только переплетениями тончайших узоров кованного кружева, но и присущей многим таким вещам винтажной стилистикой. Словно гости из прошлых веков, невесомые сплетения завитков  кованного металла винтажных предметов не только декорируют интерьер, но и создают свои особые настроения, ярко выделяясь на фоне привычной мебели.

Оригинальный подход к кованному железу рустикального стиля

homify Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
homify

homify
homify
homify

Конечно, рустикальный стиль интерьера не может обойтись без элементов металла и кованного железа в своей композиции. При этом и кованный изделия в рустике приобретают характерный для  этого стиля неповторимый вид грубой необработанной фактурности. Максимальная приближенность рустикальный вещей к их природной форме позволяет создавать из простых деревяшек и скрученных железных  прутьев дизайнерские предметы невероятной энергетики – живой, своеобразной, не прирученной, не приглаженной многочисленными наслоениями культурных традиций. В этом стиле в металле ценится не то, что мастер может сделать из него благодаря своим умениям, а первозданная чистота звучания. 

До и После: Старомодный дом и его вторая жизнь
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