Как украшать с помощью кованого железа?

Массивные и изящные одновременно, завитки кованных аксессуаров зачастую становятся той самой изюминкой интерьеров, придающих им неповторимый антураж и оригинальность. Используя такой элемент декора важно, конечно, знать меру, чтобы не превратить уютное жилище в суровый средневековый замок.
Свою ноту исторической стилистики, фактурности материала и четкости линий способно привнести в интерьер даже самое незначительное вкрапление кованных элементов – в изящном обрамлении лестницы или в виде интересного аксессуара, в тонком кружеве рисунка светильника или даже простых кованных ножках журнального столика.
Любое такое изделие – неповторимый предмет ручной работы мастеров, вкладывающих не только свое умение по обработке металла, но и частичку душевной энергии, творческие идеи и просто, любовь к делу которым занимаются и к красоте кузнечного ремесла.
Активное использование натуральных материалов в интерьере, их всевозможных сочетаний – прием не новый, но дающий традиционно позитивный результат. Простой рецепт уюта – жаркий каменный камин, угли за кованной чугунной решеткой, кожаный диван, простой деревянный стол на витых кованных ножках и средневековые канделябры люстры. И это работает, не надоедая веками, и дарит несказанное тепло атмосфере дома. Присмотритесь внимательно к интерьеру этого оригинального дома, здесь настоящий кладезь идей для уюта: В гостях у сказки.
Удивительным свойством предметов из кованного железа является их визуальная легкость в декоре комнаты, что позволяет создавать с их помощью изящные и вместе с тем, наполненные воздухом, интерьеры минимализма. Всего одно лишь кованное изголовье кровати и стандартная спальня, простая и просторная, приобретает свой стиль и свой характер – утонченный и невесомый. Присмотритесь к интерьеру комнаты – бежевые стены, бежевый текстиль, лаконичные светильники над кроватью, но появляется тонкий узор черный линий кованного изголовья и из обыденной комната сразу превращается в уютную и оригинальную.
Большим мальчикам – большие игрушки, для оформления брутального интерьера с тяжелой дубовой мебелью и просторным диваном и декор должен быть соответствующим. Аксессуары в рыцарском стиле из кованного железа и по своей стилистике, и по массивной фактуре материала уравновесят основательность интерьера, придавая образу комнаты логичную завершенность и ощущение таинственной атмосферы. Оружие на стенах, тумбы и подставки из кованного железа, высокие кованные подсвечники – кажется еще мгновение и рыцарь в доспехах оживет, исправно охраняя покой своих хозяев на посту.
Искусство художественной ковки развивалось на протяжении многих веков – из способа изготовления простых обиходных вещей и оружия, постепенно превратившись в особых вид искусства. Ажурная конструкция ступеней кованной чугунной лестницы соединяет в себе лучшие традиции обработки материалов: прочность каждого элемента, гармоничность формы, строгость линий и, конечно же, невероятную тонкость узоров, придающую функциональной лестнице еще и художественную ценность. Сложно назвать такой элемент в интерьере, как кованная винтовая лестница – конструкцией соединяющей этажи. Это скорее самостоятельный объект декора, надежно выполняющий при этом свою прикладную задачу.
Зачастую предметы интерьера благодаря своей яркой стилевой индивидуальности, остаются в наших комнатах не столько по причине функциональной необходимости, как выполняя свое боле возвышенное предназначение. Конечно, с развитием современных технологий и появлением легких, разнообразных по форме радиаторов отопления, можно давно забыть и отказаться от такого элемента как декоративная решетка. Но, согласитесь, не каждому стилю интерьера подойдет минималистичная форма современных элементов системы отопления. Кованные решетки для радиаторов – один из элементов ретро-стилистики в интерьере, сочетающий в себе и практичность и неповторимую красоту каждого завитка узора. Кованный металл благодаря своим свойствам традиционно используется для оборудования экранов радиаторов. Устойчивость к высоким температурам, повышенной влажности, износостойкость делают кованные решетки для радиаторов отопления удобным и практичным элементом ретро-стилистики для интерьеров.
Есть предметы, не нуждающиеся в особом описании, благодаря своей неповторимой отточенной оригинальности. Так и характерная для венского столика гармоничная и утонченная форма сделала этот предмет своеобразным символом классицизма. Дополненный фактурой кованного железа, венский столик представляет собой самостоятельный вид декора интерьера, уместный в любой стилистике – от минимализма до прованса, от лофта до классики. В любом виде интерьеров такой аксессуар подчеркнет нужные акценты. В минимализме – лаконичность форм и четкость линий, в лофте – фактурность материала и творческую атмосферу стиля, в классике – декоративность аксессуаров и отделки.
Декор из кованного железа – один из лучший приемов декора для интерьеров в стиле лофт. На фоне характерной для лофта индустриальности помещений, высоких потолков, открытых пространств, грубых необработанных фактур материалов аксессуары из кованного железа раскрывают все свои лучшие качества.
Кованные украшения в интерьере имеют давнюю традицию использования, что позволяет обогатить атмосферу своего дома не только переплетениями тончайших узоров кованного кружева, но и присущей многим таким вещам винтажной стилистикой. Словно гости из прошлых веков, невесомые сплетения завитков кованного металла винтажных предметов не только декорируют интерьер, но и создают свои особые настроения, ярко выделяясь на фоне привычной мебели.
Конечно, рустикальный стиль интерьера не может обойтись без элементов металла и кованного железа в своей композиции. При этом и кованный изделия в рустике приобретают характерный для этого стиля неповторимый вид грубой необработанной фактурности. Максимальная приближенность рустикальный вещей к их природной форме позволяет создавать из простых деревяшек и скрученных железных прутьев дизайнерские предметы невероятной энергетики – живой, своеобразной, не прирученной, не приглаженной многочисленными наслоениями культурных традиций. В этом стиле в металле ценится не то, что мастер может сделать из него благодаря своим умениям, а первозданная чистота звучания.