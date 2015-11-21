Как украшать с помощью кованого железа?

Массивные и изящные одновременно, завитки кованных аксессуаров зачастую становятся той самой изюминкой интерьеров, придающих им неповторимый антураж и оригинальность. Используя такой элемент декора важно, конечно, знать меру, чтобы не превратить уютное жилище в суровый средневековый замок.

Свою ноту исторической стилистики, фактурности материала и четкости линий способно привнести в интерьер даже самое незначительное вкрапление кованных элементов – в изящном обрамлении лестницы или в виде интересного аксессуара, в тонком кружеве рисунка светильника или даже простых кованных ножках журнального столика.

Любое такое изделие – неповторимый предмет ручной работы мастеров, вкладывающих не только свое умение по обработке металла, но и частичку душевной энергии, творческие идеи и просто, любовь к делу которым занимаются и к красоте кузнечного ремесла.