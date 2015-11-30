Идеи для оформления квартиры на темной стороне

Создавая интерьер собственного жилища, нужно руководствоваться не только практичными и эстетичными решениями, но и учитывать особенности его размещения.

Оформление квартиры на темной стороне имеет свою специфику. Важно в самом начале определить все слабые стороны подобной ориентации и максимально снивелировать их, используя все доступные методы.

Главное, к чему нужно стремиться – это наполнение квартиры максимальным количеством света. И если естественного освещения в данном случае ожидается не так много, как хотелось бы, то следует грамотно продумать искусственное. Мощные светильники и многоуровневая организация освещения в квартире прекрасно справятся с этой задачей.

Что касается предпочтительной палитры, то здесь наиболее удачными будут пастельные оттенки. Они хорошо сочетаются между собой и визуально расширяют пространство.

Не стоит пренебрегать такими декоративными элементами, как зеркала, нейтральный текстиль, прозрачная мебель и глянец. Все это также добавить помещению объема и света.