Идеи для оформления квартиры на темной стороне

Создавая интерьер собственного жилища, нужно руководствоваться не только практичными и эстетичными решениями, но и учитывать особенности его размещения.
Оформление квартиры на темной стороне имеет свою специфику. Важно в самом начале определить все слабые стороны подобной ориентации и максимально снивелировать их, используя все доступные методы.
Главное, к чему нужно стремиться – это наполнение квартиры максимальным количеством света. И если естественного освещения в данном случае ожидается не так много, как хотелось бы, то следует грамотно продумать искусственное. Мощные светильники и многоуровневая организация освещения в квартире прекрасно справятся с этой задачей.
Что касается предпочтительной палитры, то здесь наиболее удачными будут пастельные оттенки. Они хорошо сочетаются между собой и визуально расширяют пространство.
Не стоит пренебрегать такими декоративными элементами, как зеркала, нейтральный текстиль, прозрачная мебель и глянец. Все это также добавить помещению объема и света.
Следуя практическим советам по наполнению квартиры светом, важно не испортить выбранную стилистику помещения. Именно поэтому жилище на темной стороне лучше оформлять в лаконичном характере, отдавая предпочтение минимализму.
Визитной карточкой данного направления как раз и являются пастельные оттенки, простая мебель и максимум открытого пространства. Все это рекомендуют современные дизайнеры для создания светлого интерьера, в котором так приятно находится.
Если же вам по нраву классические линии в интерьере, то разбавьте их несколькими минималистичными деталями. Например, белой мебелью, отсутствием перегородок и минимальным количеством декора.
Нежная и легкая для восприятия палитра оттенков всегда положительно влияет на дизайн слабо освещенных объектов. Выбирая для оформления квартиры на темной стороне светлую гамму отделки и мебели, вы тем самым делаете ее светлой и уютной.
Пастельные цвета идеально подойдут для любой комнаты, а особенно красиво с их помощью будет выглядеть гостиная и детская. Они положительно влияют на психику, успокаивают и уравновешивают человека.
Не бойтесь, что дизайн в подобной стилистике может стать безликим и неинтересным – комбинируйте различные цвета пастели. Кроме бежевого и белого, к таким относятся светлые варианты желтого, зеленого, голубого и розового, а также сиреневые и бирюзовые оттенки.
Можно позволить себе несколько более ярких пятен в интерьере, главное – найти баланс между элементами выбранной палитры.
Зеркала – это не только красиво, но и функционально. Особенно этот элемент декора по нраву представительницам прекрасного пола, которые не упустят момент, чтобы лишний раз взглянуть на свое отражение.
Активное использование зеркальных поверхностей при оформлении квартиры на темной стороне поможет вам увеличить количество света в ней. Все дело в том, что зеркала отлично отражают лучи и блики, создавая иллюзию дополнительного освещения.
Сегодня встречаются не только отдельно висящие зеркала, но и зеркальные потолки, стены, столы с зеркальной столешницей и самые разнообразные элементы декора с поверхностями такого типа.
Украшение окон – это всегда нелегкий процесс. Начиная от выбора самой подходящей конструкции и заканчивая ее цветом, формой и текстурой.
При оформлении квартир на темной стороне данная задача еще больше усложняется, ведь кроме практичности и эстетичности понравившейся вам конструкции нужно оценить ее способность пропускать свет.
Наиболее удачным решением может стать самый простой тюль, прозрачный и почти невесомый. Кроме того, что он потрясающе смотрится на окнах, такое убранство позволит наполнить комнату естественным светом в дневное время. Тюль можно интересно повесить на стильном карнизе и кокетливо собрать у края.
Что касается тяжелых гардин, широких жалюзи и прочих массивных конструкций, то их использование в темных квартирах не желательно.
Еще один действенный метод наполнить пространство светом – щедро украсить ее текстильными предметами. Более того, они привнесут в комнату уют и тепло, сделают обстановку по-настоящему домашней и приветливой.
Оформляя квартиру на темной стороне, не забудьте о многочисленных декоративных подушках на диване. Они могут быть разноцветными, но светлые оттенки должны обязательно преобладать.
При выборе мягкой мебели обратите внимание на ее обивку: пусть материал будет самый простой, однако приятный на ощупь. Также, если стилистика предусматривает, украшайте стол скатертью, кровать – покрывалом, а окна – тонким тюлем.
Особое значения в квартире на темной стороне имеет достаточное количество светильников и правильное их размещение. Если все заранее как следует продумать, то пространство в любое время года и суток будет отлично освещено.
В первую очередь мы рекомендуем отдельно подсветить каждую из зон в квартире, а также вмонтировать светильники по периметру комнат. В современных интерьерах встречается также подсветка пола и стен, что выглядит просто потрясающе, особенно вечером.
Далее важно выбрать сами светильники. Здесь лучше не экономить, ведь надежная конструкция будет служить вам долго и позволит сэкономить на электричестве. Энергосберегающие технологии сегодня используются при изготовлении как светильников, так и лампочек. Выбирайте именно такие модели.
Запомните
золотое правило для квартир с недостатком света: чем больше размер окон – тем лучше. Самый оптимальный вариант – это панорамные конструкции, но его, к сожалению, далеко не всегда удается воплотить в жизнь.
Оценив состояние оконных проемов своей квартиры, постарайтесь их максимально расширить, насколько это возможно и безопасно. Устанавливайте прочные конструкции, доверившись профессионалам, чтобы окна служили вам долго и радовали взгляд.
Сегодня многие выбирают металлопластиковые модели, поскольку они имеют оптимальное соотношение цены и качества. При правильном монтаже эти системы станут настоящим барьером для холодного воздуха и проводником для солнечных лучей.
С появлением органического стекла стало очень модным украшать интерьеры всевозможными предметами из него. Кроме потрясающего внешнего вида, этот материал невероятно прочный, легкий и может принимать любые формы.
Важной характеристикой оргстекла, которая имеет значение при оформлении квартиры на темной стороне, является высокая светопропускаемость. Благодаря этому стеклянные поверхности позволяют солнечным лучам свободно распространятся по всему пространству помещения, тем самым делая его светлее.
В современных квартирах часто встречаются стулья из органического стекла разных оттенков, перегородки, стеллажи, полочки.
Особенно красиво смотрятся столики из стекла. О их разновидностях и особенностях детально рассказано в Книге идей
Стеклянные столы в интерьере.
Обязательно купите хотя бы один предмет из оргстекла и вы сразу заметите, как сильно он преобразит вашу квартиру.
Такие популярные нынче глянцевые поверхности очень рекомендованы для использования в квартирах на темной стороне. Это связано с тем, что они имеют свойство хорошо отбивать свет, как естественного, так и искусственного происхождения. Благодаря этому, пространство наполняется яркими бликами и сиянием.
Чаще всего глянец встречается на кухне, ведь кухонные гарнитуры с таким типом поверхности являются фаворитами продаж. В других комнатах можно увидеть столы, комоды и шкафы с глянцевым покрытием.
Важно знать правила ухода за данными поверхностями, чтобы они со временем не утратили блеск и не потускнели. Используйте мягкие салфетки из ткани, а также специальные чистящие средства для глянца.