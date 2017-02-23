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10 способов, чтобы недорого украсить ваш дом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Cushions, Sian Elin Sian Elin ГостинаяАксессуары и декорации
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“Новый год, новая жизнь!” Как часто мы слышим эту фразу, но почти всегда находим отговорки, чтобы ничего не менять. Действительно, обновление собственного жилища – дело не только хлопотное, но и дорогое. Но теперь эти стереотипы в прошлом, ведь команда Homify приготовила для вас 10 способов недорогого украшения собственного дома! Эти идеи принесут вам новое настроение и не станут ударом для семейного бюджета. Поверьте, что меняя мелочи в квартире, можно изменить свою жизнь! Вы готовы? Тогда вперед!

1. Яркий цвет при входе

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Покрасьте двери, мебель или стены! Это довольно радикальная идея, которая может существенно изменить среду вашего обитания, а стоит недорого. Можно подобрать оттенок, близкий к существующей гамме, или же отважиться на контрастный. На фото вы можете оценить именно такой подход: входная дверь приобрела яркий бирюзовый цвет и стала изюминкой пространства при входе в дом

2. Наклейки для стен

Proyecto decoración en Getaria (País Vasco), Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Гардеробная в стиле модерн
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Стикеры на стенах – простой и эффектный декор, который моментально улучшит дизайн вашего дома. Цены на них – вполне доступные, а стилистика – самая разнообразная. Пример на фото демонстрирует трогательную композицию на стене с изображением мелких птиц. Но вы можете выбрать любые наклейки на свой вкус! 

3. Интересные аксессуары

Harch Tablet Holder, Harch Wood Couture Harch Wood Couture КухняАксессуары и текстиль
Harch Wood Couture

Harch Tablet Holder

Harch Wood Couture
Harch Wood Couture
Harch Wood Couture

Дизайн помещения может выглядеть обыденно и не интересно, если в нем отсутствуют необычные аксессуары. Только взгляните на эту дизайнерскую подставку для планшета! Казалось бы, ничего удивительного, но как стильно это выглядит, согласны?

4. Новый кухонный фартук

Panos de Cozinha, Maria Tigela Maria Tigela КухняАксессуары и текстиль
Maria Tigela

Maria Tigela
Maria Tigela
Maria Tigela

Ваша кухня может быть абсолютно новой, с дизайнерским ремонтом и самой современно техникой. Но если вы будете использовать свой старый и потрепанный фартук, то ее атмосфера никогда не будет идеальной. Без сожаления избавьтесь от старой кухонной одежды и подберите какой-то необычный новый образец. 

5. Замените аксессуары для ванной

Casa de Banho, Escolha Viva, Lda Escolha Viva, Lda Ванная комнатаАксессуары
Escolha Viva, Lda

Escolha Viva, Lda
Escolha Viva, Lda
Escolha Viva, Lda

Вместе с кухней, не забывайте и о ванной комнате. В условиях повышенной влажности различный аксессуары быстро теряют свой внешний вид и, тем самым, портят общее впечатление от этого помещения. Купите новые мелочи для ванной, пусть они будут яркие и функциональные – и вы моментально освежите ее дизайн!

6. Новая шторка для душа

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

А вот еще одна вещь для ванной комнаты, которая стоит копейки, но оказывает существенное влияние на ее стилистику. Речь идет о шторке для душа. Выбирайте модель с приятной текстурой и красочным рисунком, чтобы каждый раз во время водных процедур ваше настроение улучшалось! 

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7. Покройте поверхности керамической плиткой

homify Ванная комната в стиле модерн Стекло
homify

homify
homify
homify

Многим может показаться, что покрытие стен или полов кафелем – дорогое удовольствие. Но это не всегда так! Во-первых, можно выбрать доступную плитку от местного производителя, а во-вторых – покрыть небольшую поверхность. Еще один плюс данного подхода – простой уход. И будьте уверены, что после такого обновления любое помещение заиграет абсолютно по-новому.

8. Подушки с орнаментом

Cushions, Sian Elin Sian Elin ГостинаяАксессуары и декорации
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

Не нужно сразу же выбрасывать все подушки, меняя их на новые! Достаточно будет дополнить имеющиеся яркими образцами с контрастным цветом или текстурой. Еще один доступный вариант – вышить на подушках какой-то узор или наклеить аппликацию. 

9. Купите уникальные светильники

Colecção Portugal, Iluztra Lda Iluztra Lda Столовая комнатаОсвещение
Iluztra Lda

Iluztra Lda
Iluztra Lda
Iluztra Lda

Не знаете, что сделать, чтобы украсить столик в углу комнаты или создать уютное местечко для чтения? Просто установите там светильник! Но он должен быть непростой, а какой-то необычный. Найдите уникальный образец, который удовлетворит вас своей эстетикой и ценой, например – как светильник на фото. 

10. Поклейте обои

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Иногда, чтобы переклеить обои, нужно потратить немало средств. Но вы можете менять их не во всей комнате, а только на одной стене или какой-нибудь ее части. За поиском вдохновения можете отправиться на сайты дизайнеров и специалистов по декору помещений. И помните, что отсутствие денег – это не всегда помеха, чтобы иметь дом своей мечты! Отсутствие воображения – гораздо хуже.

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