10 способов, чтобы недорого украсить ваш дом

“Новый год, новая жизнь!” Как часто мы слышим эту фразу, но почти всегда находим отговорки, чтобы ничего не менять. Действительно, обновление собственного жилища – дело не только хлопотное, но и дорогое. Но теперь эти стереотипы в прошлом, ведь команда Homify приготовила для вас 10 способов недорогого украшения собственного дома! Эти идеи принесут вам новое настроение и не станут ударом для семейного бюджета. Поверьте, что меняя мелочи в квартире, можно изменить свою жизнь! Вы готовы? Тогда вперед!
Покрасьте двери, мебель или стены! Это довольно радикальная идея, которая может существенно изменить среду вашего обитания, а стоит недорого. Можно подобрать оттенок, близкий к существующей гамме, или же отважиться на контрастный. На фото вы можете оценить именно такой подход: входная дверь приобрела яркий бирюзовый цвет и стала изюминкой пространства при входе в дом.
Стикеры на стенах – простой и эффектный декор, который моментально улучшит дизайн вашего дома. Цены на них – вполне доступные, а стилистика – самая разнообразная. Пример на фото демонстрирует трогательную композицию на стене с изображением мелких птиц. Но вы можете выбрать любые наклейки на свой вкус!
Дизайн помещения может выглядеть обыденно и не интересно, если в нем отсутствуют необычные аксессуары. Только взгляните на эту дизайнерскую подставку для планшета! Казалось бы, ничего удивительного, но как стильно это выглядит, согласны?
Ваша кухня может быть абсолютно новой, с дизайнерским ремонтом и самой современно техникой. Но если вы будете использовать свой старый и потрепанный фартук, то ее атмосфера никогда не будет идеальной. Без сожаления избавьтесь от старой кухонной одежды и подберите какой-то необычный новый образец.
Вместе с кухней, не забывайте и о ванной комнате. В условиях повышенной влажности различный аксессуары быстро теряют свой внешний вид и, тем самым, портят общее впечатление от этого помещения. Купите новые мелочи для ванной, пусть они будут яркие и функциональные – и вы моментально освежите ее дизайн!
А вот еще одна вещь для ванной комнаты, которая стоит копейки, но оказывает существенное влияние на ее стилистику. Речь идет о шторке для душа. Выбирайте модель с приятной текстурой и красочным рисунком, чтобы каждый раз во время водных процедур ваше настроение улучшалось!
Многим может показаться, что покрытие стен или полов кафелем – дорогое удовольствие. Но это не всегда так! Во-первых, можно выбрать доступную плитку от местного производителя, а во-вторых – покрыть небольшую поверхность. Еще один плюс данного подхода – простой уход. И будьте уверены, что после такого обновления любое помещение заиграет абсолютно по-новому.
Не нужно сразу же выбрасывать все подушки, меняя их на новые! Достаточно будет дополнить имеющиеся яркими образцами с контрастным цветом или текстурой. Еще один доступный вариант – вышить на подушках какой-то узор или наклеить аппликацию.
Не знаете, что сделать, чтобы украсить столик в углу комнаты или создать уютное местечко для чтения? Просто установите там светильник! Но он должен быть непростой, а какой-то необычный. Найдите уникальный образец, который удовлетворит вас своей эстетикой и ценой, например – как светильник на фото.
Иногда, чтобы переклеить обои, нужно потратить немало средств. Но вы можете менять их не во всей комнате, а только на одной стене или какой-нибудь ее части. За поиском вдохновения можете отправиться на сайты дизайнеров и специалистов по декору помещений. И помните, что отсутствие денег – это не всегда помеха, чтобы иметь дом своей мечты! Отсутствие воображения – гораздо хуже.