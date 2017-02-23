10 способов, чтобы недорого украсить ваш дом

“Новый год, новая жизнь!” Как часто мы слышим эту фразу, но почти всегда находим отговорки, чтобы ничего не менять. Действительно, обновление собственного жилища – дело не только хлопотное, но и дорогое. Но теперь эти стереотипы в прошлом, ведь команда Homify приготовила для вас 10 способов недорогого украшения собственного дома! Эти идеи принесут вам новое настроение и не станут ударом для семейного бюджета. Поверьте, что меняя мелочи в квартире, можно изменить свою жизнь! Вы готовы? Тогда вперед!