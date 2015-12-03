Практично и красиво: чем застелить пол на кухне?

Качество и презентабельный внешний вид напольного покрытия являются важными характеристиками любого интерьера. Что касается кухни, то здесь названные параметры особенно значимые, ведь пол в этой комнате подвергается повышенным нагрузкам.
В поисках компромисса между приемлемой стоимостью, практичностью и красотой современных покрытий стоит рассмотреть как можно больше всевозможных вариантов. Нужно учесть долговечность отделочных материалов для пола, их совместимость с дизайном стен и потолка, а также особенности, которые есть у каждого образца без исключения.
Задумываясь над тем, чем же застелить пол в кухне, подавляющее большинство останавливается на самых традиционных видах покрытий. Речь идет о керамической плитке и ламенате.
Действительно, названные материалы имеют множество достоинств и насыщенную гамму цветовых решений. Однако, это не единственные альтернативы для красивого и долговечного кухонного пола.
В данной статье мы подобрали наглядные примеры современных настилов для пола, которые помогут вам определится с выбором варианта для собственной кухни.
Полет дизайнерской мысли поистине неведом и неуловим. Порой можно увидет такие проекты, от которых перехватывает дыхание.
Только взгляните на оформление кухонного пола, представленное на фото. Соединение крупной гальки и квадратных островков из натурального камня создает невероятный эффект. Кажется, что высокие табуреты парят в воздухе, либо же плавают на поверхности воды.
Удивительное сочетание разнообразных природных материалов наполняет кухню естественной красотой и делает ее дизайн невероятно оригинальным.
Чаще всего на кухонном полу можно встретить керамическую плитку. Это объясняется ее отменными характеристиками, широкой гаммой расцветок и фактур, а также гибкой ценовой политикой, позволяющей каждому подобрать для себя приемлемый вариант.
Начнем с такого важного аспекта, как экологичность. Плитка – натуральный материал, в составе которого преобладают различные глины. При этом она устойчива к воздействию влаги, загрязнений и перепаду температур. Керамическую плитку легко мыть и совсем несложно укладывать.
Что касается эстетических характеристик, то нужно отметить не только обилие ее расцветок, фактур и форм, но и различную степень поверхностного блеска. В зависимости от того, блестит ваша плитка или нет, она будет называться глазурованной либо неглазурованной. Здесь важно помнить о безопасности: второй вариант покрытия не такой скользкий, поэтому рекомендован для кухонь, на которых бывают пожилые люди и маленькие дети.
В целом же можно сказать, что керамическая плитка – превосходный материал для кухонного пола.
Прежде чем застелить кухонный пол паркетом, нужно как следует взвесить все
за и
против названного покрытия. Много полезной информации о данном материале можно почерпнуть в Книге идей
Особенности паркетной доски.
Паркет чаще встречался на кухне в советское время, нежели сейчас. Но не стоит путать качество и характеристики современных материалов и паркетной доски из далекого прошлого.
Сегодня паркет – это высококачественный природный материал, который соединяет в себе сразу несколько слоев натуральной древесины. Его можно укладывать различными способами, получая в результате привлекательные рисунки: елочки, квадраты, ромбы и другие.
Паркетная доска немного прихотлива в укладке, поскольку требует идеально ровного основания, качественно выполненных стыков. Также не желательно постоянное воздействие влаги и прямых солнечных лучей, ведь такое покрытие может выгореть и частично потерять свои первоначальные характеристики. Зато, при правильном подходе к его эксплуатации, такой пол прослужит вам не одно десятилетие.
Застелить кухонный пол линолеумом – это недорогой и вполне практичный подход к решению вопроса оптимального покрытия. И если раньше данный материал был представлен в продаже всего в нескольких стандартных цветовых вариациях, то сегодня его расцветки поражают воображение. Здесь и всевозможные попытки имитации древесины, керамической плитки, красивые геометрические узоры и невероятно яркие решения. Красочный пример последнего варианта вы можете увидеть на фото.
Обратите внимание, как необычный рисунок на линолеуме в виде разноцветных деревянных элементов гармонирует с эклектическим дизайном кухонного помещения. В результате пространство выглядит невероятно стильно и современно.
Линолеум стойко выдержит влагу и различные загрязнения, отменно сбережет тепло и настолько прост в укладке, что застелить его под силу каждому.
Встречайте еще одного фаворита среди напольных покрытий – современный ламинат. Его активно используют абсолютно во всех типах комнат, в том числе и на кухне. В чем же секрет такой популярности?
Дело в том, что ламинат аккумулирует в себе достоинства разных видов покрытий, при этом обладая вполне приемлемой ценой. Этот материал славится отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, он прост в уходе и представлен в самых разнообразных расцветках.
В зависимости от толщины, степени влагостойкости и вида используемой древесины варьируется его долговечность и, соответственно, цена. Но даже бюджетные образцы при правильной укладке и бережном уходе прослужат вам долго.
Крамогранит по своему составу очень близок к плитке, ведь его также производят из глины, песка и специальных добавок. Но из-за более высокой температуры обжига, он обладает невероятной прочностью. Кухонный пол из керамогранита – это надежное основание на века. Ему нипочем высокие и низкие температуры, повышенная влажность и даже воздействие химических чистящих средств. Смело удаляйте загрязнения металлическими щетками и не бойтесь повредить покрытие.
Кроме высокого запаса прочности, керамогранит наделен отменными эстетическими характеристиками, так что найти образец по своему вкусу сможет каждый. Кухонный пол с подобным покрытием будет выглядеть монументально и презентабельно.
Но учтите – это довольно тяжелый отделочный материал, поэтому заранее продумайте его доставку до дома и все моменты, касающиеся укладки.
Просто Классика
Роскошный пол из натурального камня – самый подходящий вариант для элегантных кухонь в классическом стиле. Скажем сразу: это дорогостоящее удовольствие, но потрясающий результат с лихвой окупит каждую потраченную копейку.
На фото представлен мраморный пол, блеск и изящество которого не оставят равнодушным никого. Он отличается прочностью и естественной красотой, причем его природная расцветка по-настоящему уникальна. Кроме мрамора, для отделки кухонного пола используют такие виды натурального камня, как известняк, гранит, сланец и другие.
На кухне с каменным полом следует быть осторожным, ведь нечаянно оброненный на него хрупкий предмет разлетится вдребезги.
Интересный дизайн кухонного помещения обеспечит пол, застеленный мозаикой. Это разновидность плитки, которая может быть керамической или стеклянной.
Мозаика состоит из крохотных элементов, соединяя которые можно получить привлекательный рисунок на полу. Выбирая однотонный вариант такого материала, вы создадите оригинальное покрытие с несколько игривым характером.
Для упрощения укладки элементов разноцветной мозаики лучше предварительно составить схему и действовать по ней. Либо же, можно выложить небольшую композицию в самом центре комнаты, а остальное пространство оформить в едином тоне.
Рекомендуем уделить особое внимание качественной затирке между отдельными элементами мозаики, чтобы обеспечить целостность и долговечность такого напольного покрытия.
Довольно практичным вариантом оформления кухонного пола является соединение двух отделочных материалов. Если застелить рабочую зону плиткой, а остальную площадь ламинатом, то можно получить очень практичный и красивый пол.
Такой подход учитывает специфику различных областей на кухне и позволяет решить задачи, характерные для каждой из них. На полу из ламината вам будет тепло и уютно, в то время, как процесс приготовления еды и мытья посуды никоим образом не причинит вреда керамической плитке на полу.