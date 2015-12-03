Практично и красиво: чем застелить пол на кухне?

Качество и презентабельный внешний вид напольного покрытия являются важными характеристиками любого интерьера. Что касается кухни, то здесь названные параметры особенно значимые, ведь пол в этой комнате подвергается повышенным нагрузкам.

В поисках компромисса между приемлемой стоимостью, практичностью и красотой современных покрытий стоит рассмотреть как можно больше всевозможных вариантов. Нужно учесть долговечность отделочных материалов для пола, их совместимость с дизайном стен и потолка, а также особенности, которые есть у каждого образца без исключения.

Задумываясь над тем, чем же застелить пол в кухне, подавляющее большинство останавливается на самых традиционных видах покрытий. Речь идет о керамической плитке и ламенате.

Действительно, названные материалы имеют множество достоинств и насыщенную гамму цветовых решений. Однако, это не единственные альтернативы для красивого и долговечного кухонного пола.

В данной статье мы подобрали наглядные примеры современных настилов для пола, которые помогут вам определится с выбором варианта для собственной кухни.