Модный интерьер квартиры в Северной столице

Благодаря нашему сайту пользователи имеют возможность черпать вдохновение в идеях не только российских, но и зарубежных специалистов homify, именно поэтому в процессе изучения интересного проекта чаще всего не задумываешься о стране или городе его реализации. Однако сегодняшний интерьер раскрывается в своей красе еще больше после того, как становится известно, что его заказчики – резиденты Северной столицы России. Сегодня мы увидим квартиру, которая обладает удивительным и очаровательным свойством – приобретать больший шарм благодаря ритму и дыханию города. Только представьте: утро в Санкт-Петербурге… ..
Anton Neumark - ведущий дизайнер и основатель студии NEUMARK имеет за плечами реализованные проекты в России, Америке и Европе от апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге до резиденций в Беверли Хиллз и Монако. Основное кредо финалиста престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014 - чистота стиля, продуманность и творческая целостность в различных направлениях: от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики.
Для квартиры на Варшавской улице студия NEUMARK выбрала для работы стиль современного luxury с элементами арт-деко. Дизайн этой квартиры представляет собой прекрасное сочетание двух стилей, элементы интерьера замечательно гармонируют между собой, а в планировке все продумано до мелочей.
Хозяевам этой великолепной квартиры повезло: идеально скроенные под конкретного заказчика, эти «живые» интерьеры обладают цельным характером и атмосферой гламурного духа, присущего домам голливудских звезд середины прошлого столетия.
Мягкая и приглушенная атмосфера в гостиной создана благодаря размещению локальной подсветки – светильников, представляющих собой современную интерпретацию торшеров в стиле ар-деко. Элегантные и строгие, они уместно смотрятся в большой и просторной студии.
Дизайн кухни представляет собой соблюдение строгой геометрии, характерной для современного стиля, однако использование стульев обтекаемой формы наделяет столовую зону выразительной лаконичностью. Безусловно, обеденное место имеет собственный источник освещения, который в контексте общей сдержанности выглядит изысканно и в то же время непретенциозно.
Декор комнаты воспевает любовь к знаниям и путешествиям. Здесь присутствует имитация различных фактур и предметов мебели вроде традиционных ящиков для посылок, контейнеров для морских грузов или кожаных кресел в духе середины двадцатого столетия. Цветовая гамма воссоздает богатую палитру моря – это оттенки неба, волн и мокрого песка.
О различных способах украшения стен можно прочитать в этой книге идей.
Серый цвет в интерьере спальни – всегда в тренде времени. Дорогой текстиль и выполненная на заказ мебель подчеркивает изысканность обстановки комнаты. Изюминкой интерьера является черная хрустальная люстра солидного размера. Контраст, создаваемый черным хрусталем и блеском подвесок, производит волшебное впечатление.
С каталогом продуктов – мебели для спальных комнат, вы можете ознакомиться в специальном разделе.