Модный интерьер квартиры в Северной столице

Декор комнаты воспевает любовь к знаниям и путешествиям. Здесь присутствует имитация различных фактур и предметов мебели вроде традиционных ящиков для посылок, контейнеров для морских грузов или кожаных кресел в духе середины двадцатого столетия. Цветовая гамма воссоздает богатую палитру моря – это оттенки неба, волн и мокрого песка.

О различных способах украшения стен можно прочитать в этой книге идей.