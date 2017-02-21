Современный, элегантный и функциональный дом для всей семьи

Дом, который мы предлагаем сегодня виртуально посетить, сочетает в себе современные идеи и максимальную функциональность. Он полностью ориентирован на удовлетворение потребностей хозяев и их образа жизни. Архитекторы из VERO CONCEPT ARCHITECTS выбрали нейтральную цветовую гамму и грамотное использование пространства. В итоге получился удивительный семейный дом, который никого не оставит равнодушным. Заинтригованы? Читайте далее и вдохновляйтесь!
Открытая планировка позволяет объединить гостиную с кухней и столовой. Благодаря такому подходу интерьер выглядит просторным и современным. Лаконичный дизайн сочетает все необходимые предметы мебели и техники, такие как журнальный столик, уютный диван и телевизор. Обратите внимание на кирпичную стену – она является уникальным штрихом этой гостиной.
Грамотное использование различных оттенков нейтральных цветов помогает гармонично сочетать рабочую и жилую зоны. Простые полки и достаточное количество естественного света делают этот уголок удобным как для работы, так и для отдыха.
Открытая кухня – это очень удобно и актуально. Выполнена она в белых и коричневых тонах. Аккуратный обеденный стол объединен с островом, что позволит хозяйке оперативно подавать блюда и поддерживать беседу с теми, кто принимает пищу.
Рядом с простой, но элегантной, кроватью видим зеркало, что сразу же преображает пространство. Ламинат и мягкий ковер на полу создают уют, а художественное произведение на стене выдает в хозяевах настоящих эстетов. Интересное сочетание различных типов светильников привносит в спальню таинственную и успокаивающую атмосферу.
Вы только взгляните на свечи в серебряных подсвечниках! Казалось бы – ничего особенного, но как это красиво и романтично, согласны?
Нейтральные цвета, классический дизайн и утонченная отделка стен придает комнате особую элегантность. Стильные лампы, которые низко свисают над прикроватной тумбой, перекликаются с декоративными часами на стене.
В другой части спальни размещен телевизор, окруженный стальными панелями серого цвета. Пара модных стульев и табурет позволят хозяевам насладиться неспешной беседой.
Ванная комната выполнена очень лаконично и невероятно современно. Ее цветовая гамма полностью совпадает с остальными комнатами. Весь декор ванной комнаты – это зеркало на стене и вазон на полу.
А с этого ракурса отчетливо видно, какую модель освещения для ванной выбрали дизайнеры. Точечные светильники на потолке гармонируют с подсветкой зеркала и верхней части стены.