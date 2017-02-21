Современный, элегантный и функциональный дом для всей семьи

Дом, который мы предлагаем сегодня виртуально посетить, сочетает в себе современные идеи и максимальную функциональность. Он полностью ориентирован на удовлетворение потребностей хозяев и их образа жизни. Архитекторы из VERO CONCEPT ARCHITECTS выбрали нейтральную цветовую гамму и грамотное использование пространства. В итоге получился удивительный семейный дом, который никого не оставит равнодушным. Заинтригованы? Читайте далее и вдохновляйтесь!