Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современный, элегантный и функциональный дом для всей семьи

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Дом, который мы предлагаем сегодня виртуально посетить, сочетает в себе современные идеи и максимальную функциональность. Он полностью ориентирован на удовлетворение потребностей хозяев и их образа жизни.  Архитекторы из VERO CONCEPT ARCHITECTS выбрали нейтральную цветовую гамму и грамотное использование пространства. В итоге получился удивительный семейный дом, который никого не оставит равнодушным. Заинтригованы? Читайте далее и вдохновляйтесь!

Открытая и стильная гостиная

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Гостиная в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Открытая планировка позволяет объединить гостиную с кухней и столовой. Благодаря такому подходу интерьер выглядит просторным и современным. Лаконичный дизайн сочетает все необходимые предметы мебели и техники, такие как журнальный столик, уютный диван и телевизор. Обратите внимание на кирпичную стену – она является уникальным штрихом этой гостиной. 

Нейтральные цвета

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Гостиная в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Грамотное использование различных оттенков нейтральных цветов помогает гармонично сочетать рабочую и жилую зоны. Простые полки и достаточное количество естественного света делают этот уголок удобным как для работы, так и для отдыха.  

Великолепная кухня

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Кухня в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Открытая кухня – это очень удобно и актуально. Выполнена она в белых и коричневых тонах. Аккуратный  обеденный стол объединен с островом, что позволит хозяйке оперативно подавать блюда и поддерживать беседу с теми, кто принимает пищу. 

Красивая спальня

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Спальня в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Рядом с простой, но элегантной, кроватью видим зеркало, что сразу же преображает пространство. Ламинат и мягкий ковер на полу создают уют, а художественное произведение на стене выдает в хозяевах настоящих эстетов. Интересное сочетание различных типов светильников привносит в спальню таинственную и успокаивающую атмосферу. 

Очень романтично

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Спальня в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Вы только взгляните на свечи в серебряных подсвечниках! Казалось бы – ничего особенного, но как это красиво и романтично, согласны? 

Все для спокойного отдыха

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Спальня в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Нейтральные цвета, классический дизайн и утонченная отделка стен придает комнате особую элегантность. Стильные лампы, которые низко свисают над прикроватной тумбой, перекликаются с декоративными часами на стене. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

С другой стороны

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Спальня в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

В другой части спальни размещен телевизор, окруженный стальными панелями серого цвета. Пара модных стульев и табурет позволят хозяевам насладиться неспешной беседой. 

Ванная в стиле минимализм

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ванная комната в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Ванная комната выполнена очень лаконично и невероятно современно. Ее цветовая гамма полностью совпадает с остальными комнатами. Весь декор ванной комнаты – это зеркало на стене и вазон на полу.    

Еще один взгляд на ванную

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ванная комната в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

А с этого ракурса отчетливо видно, какую модель освещения для ванной выбрали дизайнеры. Точечные светильники на потолке гармонируют с подсветкой зеркала и верхней части стены. 

13 идей для дома без удара по бюджету

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо